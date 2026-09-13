Соковыжималка шнековая BQ J2000 Серый-Черный
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Характеристики
Описание товара Соковыжималка шнековая BQ J2000 Серый-Черный
Соковыжималка BQ – это надежное и функциональное устройство, которое станет незаменимым помощником на вашей кухне. Данная модель представляет собой шнековую вертикальную соковыжималку, обладающую мощностью 200 Вт. Эта соковыжималка идеально подходит для приготовления свежих и натуральных соков из разнообразных фруктов и овощей. Вес устройства составляет всего 2,58 кг, что делает его достаточно компактным и легким для повседневного использования и хранения. Корпус соковыжималки выполнен из прочного пластика и представлен в стильном сером цвете, что позволяет ей гармонично вписаться в любой интерьер. Соковыжималка оснащена одним шнеком и поддерживает максимальную скорость вращения 65 оборотов в минуту, что способствует эффективному извлечению сока. Объем емкости для готового напитка составляет 0,8 литра, что достаточно для приготовления нескольких порций свежего сока за один раз. Благодаря механическому управлению, устройство очень просто в использовании. В комплекте предусмотрена функция реверса, которая поможет легко устранить засоры при необходимости. Система прямой подачи сока обеспечивает удобное и быстрое наполнение емкости, а диаметр круглой горловины 75 мм позволяет загружать крупные куски фруктов и овощей, что экономит время на предварительную подготовку продуктов. Соковыжималка BQ – это оптимальное сочетание качества, удобства и эффективности за доступную цену, что делает её отличным выбором для тех, кто стремится к здоровому образу жизни и ценит натуральные продукты.
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