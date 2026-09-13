Соковыжималка BQ J1000 Стальной-черный
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Характеристики
Описание товара Соковыжималка BQ J1000 Стальной-черный
Соковыжималка BQ — это высокопроизводительный прибор, который станет незаменимым помощником на вашей кухне для приготовления свежих и вкусных соков. Этот аппарат сочетает в себе стильный серый дизайн и функциональность, обеспечивая удобство и эффективность использования. Соковыжималка имеет прочный пластиковый корпус, что делает её легкой (всего 2,4 кг) и удобной для перемещения и хранения. С мощностью в 900 Вт, она способна быстро и эффективно извлечь максимум сока из фруктов и овощей. Центробежный тип соковыжималки гарантирует высокую скорость работы — до 18000 оборотов в минуту, а система прямой подачи сока позволяет с легкостью наполнять емкости объемом до 0,8 литра. Устройство оснащено двумя скоростями, что позволяет оптимально подстраиваться под мягкие и твердые продукты, а удобное механическое управление обеспечивает простоту в использовании. Диаметр круглой горловины в 65 мм позволяет загружать в соковыжималку многие фрукты и овощи целиком, без необходимости предварительной нарезки, что экономит ваше время. Реверс поможет избежать засоров и равномерно перераспределить оставшийся жмых. Соковыжималка BQ также оснащена электрическим шнуром длиной 1 метр, что обеспечивает гибкость в размещении устройства на кухонной столешнице. Эта модель станет отличным выбором для тех, кто ценит свежие соки, высокую мощность и удобное управление в одном устройстве.
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