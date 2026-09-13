Соковыжималка для цитрусовых BQ J1010 Белый
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Характеристики
Описание товара Соковыжималка для цитрусовых BQ J1010 Белый
Соковыжималка BQ — это идеальное решение для любителей свежевыжатого сока из цитрусовых. Компактная и легкая, она весит всего 1,1 кг и выполнена из прочного пластика в стильном белом цвете, что делает ее изящным дополнением к любой кухне. Оснащенная мощным двигателем в 150 Вт, эта соковыжималка эффективно извлекает сок с одной скоростью вращения шнека до 120 об/мин, что обеспечивает оптимальную производительность. Объем емкости для сока составляет 0,15 литра, что идеально подходит для индивидуального использования и быстрого получения порции свежего сока. BQ оснащена системой прямой подачи сока, что позволяет соку сразу поступать в стакан, минимизируя контакт с воздухом и сохраняя максимум витаминов. Механическое управление соковыжималкой отличается простотой и надежностью, что позволяет без труда использовать ее ежедневно. С длиной шнура в 1 метр у вас будет достаточная свобода для размещения устройства в удобном месте на кухне. Максимальная продолжительность непрерывной работы составляет 20 минут, что вполне достаточно для приготовления необходимых вам порций сока. Эта соковыжималка — отличный выбор для тех, кто ценит качество, удобство и стиль в одном устройстве от бренда BQ.
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