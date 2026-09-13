Отпариватель вертикальный BQ SG5005S White-Blue
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Характеристики
Описание товара Отпариватель вертикальный BQ SG5005S White-Blue
Отпариватель BQ – это удобное и эффективное устройство, предназначенное для быстрого разглаживания одежды и удаления складок. С мощностью 1800 Вт он обеспечивает отличную производительность, позволяя вам быстро привести вещи в порядок. Весит отпариватель всего 3,75 кг, что делает его легким и простым в управлении. Устройство оснащено вешалкой для одежды, что обеспечивает удобство в использовании и позволяет обрабатывать любой тип ткани. Длина парового шланга составляет 1,3 м, что обеспечивает свободу движений во время работы. Для дополнительного удобства, отпариватель имеет сетевой шнур длиной 1,7 м. Материал подошвы утюжка выполнен из пластика, что делает его легким и безопасным для использования с деликатными тканями. Объем резервуара для воды составляет 1,5 литра, что позволяет длительное время использовать устройство без необходимости частого пополнения. При этом резервуар является съемным, что упрощает процесс его заполнения и очистки. Отпариватель имеет стильный дизайн в бело-голубых оттенках. Максимальная подача пара достигает 38 г/мин, чего достаточно для обработки плотных тканей. Время нагрева до готовности составляет всего 50 секунд, что позволяет быстро приступить к работе. У устройства отсутствует функция регулировки подачи пара, но это компенсируется его надежной и стабильной работой. Вертикальный тип отпаривателя делает его идеальным выбором для домашнего использования, обеспечивая качественный уход за одеждой и текстилем. Бренд BQ гарантирует качество и долговечность устройства, что делает его отличным выбором для ваших нужд.
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