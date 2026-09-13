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Отпариватель вертикальный BQ SG5005S White-Blue купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Отпариватель вертикальный BQ SG5005S White-Blue

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Отпариватель вертикальный BQ SG5005S White-Blue - фото 1
Отпариватель вертикальный BQ SG5005S White-Blue - фото 2
Отпариватель вертикальный BQ SG5005S White-Blue - фото 3
Отпариватель вертикальный BQ SG5005S White-Blue - фото 4
Отпариватель вертикальный BQ SG5005S White-Blue - фото 5
Отпариватель вертикальный BQ SG5005S White-Blue - фото 6
Отпариватель вертикальный BQ SG5005S White-Blue - фото 7
Отпариватель вертикальный BQ SG5005S White-Blue - фото 8
Отпариватель вертикальный BQ SG5005S White-Blue - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Отпариватель
Вид отпаривателя
вертикальный
Мощность, Вт
1800
Максимальная подача пара, г/мин
38
Объём резервуара для воды
1.5
Время нагрева до готовности к работе, сек
50
Положение утюжка во время отпаривания
вертикальное
Регулировка подачи пара
нет
Щетки и насадки
щетка
  • Отпариватель вертикальный BQ SG5005S White-Blue - фото 1
  • Отпариватель вертикальный BQ SG5005S White-Blue - фото 2
  • Отпариватель вертикальный BQ SG5005S White-Blue - фото 3
  • Отпариватель вертикальный BQ SG5005S White-Blue - фото 4
  • Отпариватель вертикальный BQ SG5005S White-Blue - фото 5
  • Отпариватель вертикальный BQ SG5005S White-Blue - фото 6
  • Отпариватель вертикальный BQ SG5005S White-Blue - фото 7
  • Отпариватель вертикальный BQ SG5005S White-Blue - фото 8
  • Отпариватель вертикальный BQ SG5005S White-Blue - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 420 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 719685
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Характеристики

Бренд
BQ
Тип товара
Отпариватель
Вид отпаривателя
вертикальный
Цвет
белый, голубой
Комплектация
вешалка (складная), защитная рукавица, насадка для создания стрелок, держатель утюжка, насадка-щетка (ворсовая)
Мощность, Вт
1800
Максимальная подача пара, г/мин
38
Объём резервуара для воды
1.5
Время нагрева до готовности к работе, сек
50
Положение утюжка во время отпаривания
вертикальное
Регулировка подачи пара
нет
Щетки и насадки
щетка
Съемный резервуар для воды
да
Материал подошвы утюжка
пластик
Телескопическая стойка
да
Вешалка для одежды
да
Длина парового шланга
1.3
Длина сетевого шнура
1.7
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
40х33х31
Вес, кг.
4.26

Описание товара Отпариватель вертикальный BQ SG5005S White-Blue

Отпариватель BQ – это удобное и эффективное устройство, предназначенное для быстрого разглаживания одежды и удаления складок. С мощностью 1800 Вт он обеспечивает отличную производительность, позволяя вам быстро привести вещи в порядок. Весит отпариватель всего 3,75 кг, что делает его легким и простым в управлении. Устройство оснащено вешалкой для одежды, что обеспечивает удобство в использовании и позволяет обрабатывать любой тип ткани. Длина парового шланга составляет 1,3 м, что обеспечивает свободу движений во время работы. Для дополнительного удобства, отпариватель имеет сетевой шнур длиной 1,7 м. Материал подошвы утюжка выполнен из пластика, что делает его легким и безопасным для использования с деликатными тканями. Объем резервуара для воды составляет 1,5 литра, что позволяет длительное время использовать устройство без необходимости частого пополнения. При этом резервуар является съемным, что упрощает процесс его заполнения и очистки. Отпариватель имеет стильный дизайн в бело-голубых оттенках. Максимальная подача пара достигает 38 г/мин, чего достаточно для обработки плотных тканей. Время нагрева до готовности составляет всего 50 секунд, что позволяет быстро приступить к работе. У устройства отсутствует функция регулировки подачи пара, но это компенсируется его надежной и стабильной работой. Вертикальный тип отпаривателя делает его идеальным выбором для домашнего использования, обеспечивая качественный уход за одеждой и текстилем. Бренд BQ гарантирует качество и долговечность устройства, что делает его отличным выбором для ваших нужд.

Отзывы о товаре Отпариватель вертикальный BQ SG5005S White-Blue




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Характеристики
Бренд
BQ
Тип товара
Отпариватель
Вид отпаривателя
вертикальный
Цвет
белый, голубой
Комплектация
вешалка (складная), защитная рукавица, насадка для создания стрелок, держатель утюжка, насадка-щетка (ворсовая)
Мощность, Вт
1800
Максимальная подача пара, г/мин
38
Объём резервуара для воды
1.5
Время нагрева до готовности к работе, сек
50
Положение утюжка во время отпаривания
вертикальное
Регулировка подачи пара
нет
Щетки и насадки
щетка
Развернуть
Съемный резервуар для воды
да
Материал подошвы утюжка
пластик
Телескопическая стойка
да
Вешалка для одежды
да
Длина парового шланга
1.3
Длина сетевого шнура
1.7
Страна производитель
Китай
Описание
Отпариватель BQ – это удобное и эффективное устройство, предназначенное для быстрого разглаживания одежды и удаления складок. С мощностью 1800 Вт он обеспечивает отличную производительность, позволяя вам быстро привести вещи в порядок. Весит отпариватель всего 3,75 кг, что делает его легким и простым в управлении. Устройство оснащено вешалкой для одежды, что обеспечивает удобство в использовании и позволяет обрабатывать любой тип ткани. Длина парового шланга составляет 1,3 м, что обеспечивает свободу движений во время работы. Для дополнительного удобства, отпариватель имеет сетевой шнур длиной 1,7 м. Материал подошвы утюжка выполнен из пластика, что делает его легким и безопасным для использования с деликатными тканями. Объем резервуара для воды составляет 1,5 литра, что позволяет длительное время использовать устройство без необходимости частого пополнения. При этом резервуар является съемным, что упрощает процесс его заполнения и очистки. Отпариватель имеет стильный дизайн в бело-голубых оттенках. Максимальная подача пара достигает 38 г/мин, чего достаточно для обработки плотных тканей. Время нагрева до готовности составляет всего 50 секунд, что позволяет быстро приступить к работе. У устройства отсутствует функция регулировки подачи пара, но это компенсируется его надежной и стабильной работой. Вертикальный тип отпаривателя делает его идеальным выбором для домашнего использования, обеспечивая качественный уход за одеждой и текстилем. Бренд BQ гарантирует качество и долговечность устройства, что делает его отличным выбором для ваших нужд.
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Доставка
Отзывы


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