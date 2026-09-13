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Миксер BQ MX323 Стальной-черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Миксер BQ MX323 Стальной-черный

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Миксер BQ MX323 Стальной-черный - фото 1
Миксер BQ MX323 Стальной-черный - фото 2
Миксер BQ MX323 Стальной-черный - фото 3
Миксер BQ MX323 Стальной-черный - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Миксер
Тип миксера
ручной
Материал корпуса
металл, пластик
Цвет
черный, серебристый
Мощность, Вт
500
Импульсный режим
нет
Число скоростей
6
Количество насадок
4
Насадки
крюк для теста, насадка для взбивания
  • Миксер BQ MX323 Стальной-черный - фото 1
  • Миксер BQ MX323 Стальной-черный - фото 2
  • Миксер BQ MX323 Стальной-черный - фото 3
  • Миксер BQ MX323 Стальной-черный - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 340 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 719646
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Характеристики

Бренд
BQ
Тип товара
Миксер
Тип миксера
ручной
Материал корпуса
металл, пластик
Цвет
черный, серебристый
Мощность, Вт
500
Импульсный режим
нет
Число скоростей
6
Турборежим
да
Длина сетевого шнура
1
Количество насадок
4
Насадки
крюк для теста, насадка для взбивания
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
21х20х11
Вес, кг.
1.16

Описание товара Миксер BQ MX323 Стальной-черный

Миксер BQ — это надежное и высокоэффективное устройство, предназначенное для любителей готовить и профессиональных поваров. Данный ручной миксер сочетает в себе элегантный дизайн и функциональность, что делает его незаменимым помощником на кухне. С корпусом, выполненным из прочного металла и пластика, миксер BQ не только прочен и долговечен, но и выглядит стильно в сочетании черного и серебристого цветов. Легкий вес (всего 1,4 кг) обеспечивает удобство использования, позволяя без труда справляться с любыми задачами. Этот миксер обладает мощностью 500 Вт и рассчитан на работу с различными видами продуктов благодаря 6 скоростям, которые легко адаптируются к вашим нуждам. Для особо требовательных задач предусмотрен турборежим, который поможет быстро достичь желаемого результата. Сетевой шнур длиной 1 метр обеспечивает достаточную свободу движения на кухне. Миксер комплектуется четырьмя насадками, что позволяет расширить возможности использования и получать отличный результат в приготовлении разнообразных блюд. Хотя импульсный режим в этой модели не предусмотрен, продуманные настройки скоростей и турборежим компенсируют это и обеспечивают равномерное смешивание и взбивание. Миксер BQ — это сочетание стиля и мощности, которое станет отличным выбором для тех, кто ценит качество и комфорт в процессе приготовления пищи.



Теги товара: 500 вт

Отзывы о товаре Миксер BQ MX323 Стальной-черный




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
BQ
Тип товара
Миксер
Тип миксера
ручной
Материал корпуса
металл, пластик
Цвет
черный, серебристый
Мощность, Вт
500
Импульсный режим
нет
Число скоростей
6
Турборежим
да
Длина сетевого шнура
1
Количество насадок
4
Насадки
крюк для теста, насадка для взбивания
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Миксер BQ — это надежное и высокоэффективное устройство, предназначенное для любителей готовить и профессиональных поваров. Данный ручной миксер сочетает в себе элегантный дизайн и функциональность, что делает его незаменимым помощником на кухне. С корпусом, выполненным из прочного металла и пластика, миксер BQ не только прочен и долговечен, но и выглядит стильно в сочетании черного и серебристого цветов. Легкий вес (всего 1,4 кг) обеспечивает удобство использования, позволяя без труда справляться с любыми задачами. Этот миксер обладает мощностью 500 Вт и рассчитан на работу с различными видами продуктов благодаря 6 скоростям, которые легко адаптируются к вашим нуждам. Для особо требовательных задач предусмотрен турборежим, который поможет быстро достичь желаемого результата. Сетевой шнур длиной 1 метр обеспечивает достаточную свободу движения на кухне. Миксер комплектуется четырьмя насадками, что позволяет расширить возможности использования и получать отличный результат в приготовлении разнообразных блюд. Хотя импульсный режим в этой модели не предусмотрен, продуманные настройки скоростей и турборежим компенсируют это и обеспечивают равномерное смешивание и взбивание. Миксер BQ — это сочетание стиля и мощности, которое станет отличным выбором для тех, кто ценит качество и комфорт в процессе приготовления пищи.


Теги товара: 500 вт
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Отзывы


Миксер BQ MX323 Стальной-черный - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 1340 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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