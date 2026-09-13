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Кофемашина BQ CM9003 Стальной-Черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Кофемашина BQ CM9003 Стальной-Черный

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Кофемашина BQ CM9003 Стальной-Черный - фото 1
Кофемашина BQ CM9003 Стальной-Черный - фото 2
Кофемашина BQ CM9003 Стальной-Черный - фото 3
Кофемашина BQ CM9003 Стальной-Черный - фото 4
Кофемашина BQ CM9003 Стальной-Черный - фото 5
Кофемашина BQ CM9003 Стальной-Черный - фото 6
Кофемашина BQ CM9003 Стальной-Черный - фото 7
Кофемашина BQ CM9003 Стальной-Черный - фото 8
Кофемашина BQ CM9003 Стальной-Черный - фото 9
Кофемашина BQ CM9003 Стальной-Черный - фото 10
Кофемашина BQ CM9003 Стальной-Черный - фото 11
Кофемашина BQ CM9003 Стальной-Черный - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Используемый кофе
зерновой
Мощность, Вт
1450
Цвет
серебристый, черный
Объём резервуара для воды
2
Регулирование крепости кофе
Да
Управление
сенсорное
Кофемолка
да
  • Кофемашина BQ CM9003 Стальной-Черный - фото 1
  • Кофемашина BQ CM9003 Стальной-Черный - фото 2
  • Кофемашина BQ CM9003 Стальной-Черный - фото 3
  • Кофемашина BQ CM9003 Стальной-Черный - фото 4
  • Кофемашина BQ CM9003 Стальной-Черный - фото 5
  • Кофемашина BQ CM9003 Стальной-Черный - фото 6
  • Кофемашина BQ CM9003 Стальной-Черный - фото 7
  • Кофемашина BQ CM9003 Стальной-Черный - фото 8
  • Кофемашина BQ CM9003 Стальной-Черный - фото 9
  • Кофемашина BQ CM9003 Стальной-Черный - фото 10
  • Кофемашина BQ CM9003 Стальной-Черный - фото 11
  • Кофемашина BQ CM9003 Стальной-Черный - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
23 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 719623
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Характеристики

Бренд
BQ
Используемый кофе
зерновой
Мощность, Вт
1450
Цвет
серебристый, черный
Объём резервуара для воды
2
Регулирование крепости кофе
Да
Давление, Бар
15
Емкость для молока
нет
Встроенная программа самоочистки
Да
Управление
сенсорное
Регулировка температуры кофе
да
Выбор объема порции
да
Кофемолка
да
Регулировка степени помола
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
48х43х25
Вес, кг.
8.78

Описание товара Кофемашина BQ CM9003 Стальной-Черный

Автоматическая кофемашина BQ – идеальный выбор для тех, кто ценит аромат и вкус свежесваренного кофе, приготовленного с минимальными усилиями. Устройство имеет стильный дизайн в серебристо-черных тонах, который легко впишется в интерьер любой кухни. Оснащенная мощной 1450-ваттной системой, эта кофемашина обеспечивает быстрое приготовление кофе под давлением в 15 бар, что позволяет в полной мере раскрыть вкус и аромат каждого зерна. Встроенная кофемолка с возможностью регулировки степени помола дает возможность подбирать степень измельчения зерен по своему вкусу. Благодаря сенсорному управлению, пользоваться машиной легко и удобно, а функция выбора объема порции позволяет контролировать количество кофе в каждой чашке. Регулировка крепости и температуры напитка обеспечивает возможность достичь идеальных параметров для вашего любимого напитка. Капучинатор, входящий в комплект, предлагается для любителей капучино и латте, создавая идеальную молочную пену, хотя устройство не имеет отдельной емкости для молока. Большой объем резервуара для воды (2 литра) позволяет готовить несколько чашек кофе подряд без необходимости частого долива. Автоматическая кофемашина BQ – это сочетание технологичности и комфорта, обеспечивающее персонализированный подход к каждому кофейному ритуалу.

Отзывы о товаре Кофемашина BQ CM9003 Стальной-Черный




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Характеристики
Бренд
BQ
Используемый кофе
зерновой
Мощность, Вт
1450
Цвет
серебристый, черный
Объём резервуара для воды
2
Регулирование крепости кофе
Да
Давление, Бар
15
Емкость для молока
нет
Встроенная программа самоочистки
Да
Управление
сенсорное
Регулировка температуры кофе
да
Развернуть
Выбор объема порции
да
Кофемолка
да
Регулировка степени помола
да
Страна производитель
Китай
Описание
Автоматическая кофемашина BQ – идеальный выбор для тех, кто ценит аромат и вкус свежесваренного кофе, приготовленного с минимальными усилиями. Устройство имеет стильный дизайн в серебристо-черных тонах, который легко впишется в интерьер любой кухни. Оснащенная мощной 1450-ваттной системой, эта кофемашина обеспечивает быстрое приготовление кофе под давлением в 15 бар, что позволяет в полной мере раскрыть вкус и аромат каждого зерна. Встроенная кофемолка с возможностью регулировки степени помола дает возможность подбирать степень измельчения зерен по своему вкусу. Благодаря сенсорному управлению, пользоваться машиной легко и удобно, а функция выбора объема порции позволяет контролировать количество кофе в каждой чашке. Регулировка крепости и температуры напитка обеспечивает возможность достичь идеальных параметров для вашего любимого напитка. Капучинатор, входящий в комплект, предлагается для любителей капучино и латте, создавая идеальную молочную пену, хотя устройство не имеет отдельной емкости для молока. Большой объем резервуара для воды (2 литра) позволяет готовить несколько чашек кофе подряд без необходимости частого долива. Автоматическая кофемашина BQ – это сочетание технологичности и комфорта, обеспечивающее персонализированный подход к каждому кофейному ритуалу.
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Отзывы


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