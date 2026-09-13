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Кофемашина BQ CM9003 Черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Кофемашина BQ CM9003 Черный

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Кофемашина BQ CM9003 Черный - фото 1
Кофемашина BQ CM9003 Черный - фото 2
Кофемашина BQ CM9003 Черный - фото 3
Кофемашина BQ CM9003 Черный - фото 4
Кофемашина BQ CM9003 Черный - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Используемый кофе
зерновой
Мощность, Вт
1450
Цвет
черный
Дисплей
да
Объём резервуара для воды
2
Регулирование крепости кофе
Да
Подогрев чашек
нет
Управление
сенсорное
  • Кофемашина BQ CM9003 Черный - фото 1
  • Кофемашина BQ CM9003 Черный - фото 2
  • Кофемашина BQ CM9003 Черный - фото 3
  • Кофемашина BQ CM9003 Черный - фото 4
  • Кофемашина BQ CM9003 Черный - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
23 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 719622
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Характеристики

Бренд
BQ
Используемый кофе
зерновой
Мощность, Вт
1450
Цвет
черный
Дисплей
да
Объём резервуара для воды
2
Регулирование крепости кофе
Да
Давление, Бар
15
Подогрев чашек
нет
Емкость для молока
нет
Управление
сенсорное
Регулировка температуры кофе
да
Выбор объема порции
да
Кофемолка
да
Регулировка степени помола
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
48х43х25
Вес, кг.
8.78

Описание товара Кофемашина BQ CM9003 Черный

Автоматическая кофемашина BQ – это идеальный выбор для истинных ценителей свежесваренного кофе, ценящих как вкус, так и удобство. Это стильное устройство в элегантном черном цвете станет незаменимым атрибутом на вашей кухне или в офисе. Благодаря мощности в 1450 Вт и рабочему давлению в 15 бар, кофемашина BQ обеспечит быстрое и качественное приготовление любимых кофейных напитков. Она рассчитана на использование зернового кофе, что позволяет наслаждаться невероятным ароматом и свежестью каждого напитка. Кофемашина оснащена сенсорным управлением, которое делает процесс приготовления максимально простым и удобным. Вы можете легко настроить объем порции и степень помола, чтобы получить кофе точно по вашему вкусу. Дополнительно, функция регулирования крепости и температуры кофе предоставляет полный контроль над процессом приготовления. Несмотря на отсутствие емкости для молока, присутствующий капучинатор позволяет легко создавать восхитительные молочные пенки для капучино и других кофейных напитков. Это устройство также оснащено вместительным резервуаром для воды объемом 2 литра, что минимизирует необходимость частого его пополнения. Хотя кофемашина не имеет функции подогрева чашек, другие ее преимущества делают ее замечательной находкой для любого, кто хочет наслаждаться кружкой ароматного кофе. С автоматической кофемашиной BQ вы окунетесь в мир настоящего кофейного наслаждения, не выходя из дому.

Отзывы о товаре Кофемашина BQ CM9003 Черный




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Характеристики
Бренд
BQ
Используемый кофе
зерновой
Мощность, Вт
1450
Цвет
черный
Дисплей
да
Объём резервуара для воды
2
Регулирование крепости кофе
Да
Давление, Бар
15
Подогрев чашек
нет
Емкость для молока
нет
Управление
сенсорное
Развернуть
Регулировка температуры кофе
да
Выбор объема порции
да
Кофемолка
да
Регулировка степени помола
да
Страна производитель
Китай
Описание
Автоматическая кофемашина BQ – это идеальный выбор для истинных ценителей свежесваренного кофе, ценящих как вкус, так и удобство. Это стильное устройство в элегантном черном цвете станет незаменимым атрибутом на вашей кухне или в офисе. Благодаря мощности в 1450 Вт и рабочему давлению в 15 бар, кофемашина BQ обеспечит быстрое и качественное приготовление любимых кофейных напитков. Она рассчитана на использование зернового кофе, что позволяет наслаждаться невероятным ароматом и свежестью каждого напитка. Кофемашина оснащена сенсорным управлением, которое делает процесс приготовления максимально простым и удобным. Вы можете легко настроить объем порции и степень помола, чтобы получить кофе точно по вашему вкусу. Дополнительно, функция регулирования крепости и температуры кофе предоставляет полный контроль над процессом приготовления. Несмотря на отсутствие емкости для молока, присутствующий капучинатор позволяет легко создавать восхитительные молочные пенки для капучино и других кофейных напитков. Это устройство также оснащено вместительным резервуаром для воды объемом 2 литра, что минимизирует необходимость частого его пополнения. Хотя кофемашина не имеет функции подогрева чашек, другие ее преимущества делают ее замечательной находкой для любого, кто хочет наслаждаться кружкой ароматного кофе. С автоматической кофемашиной BQ вы окунетесь в мир настоящего кофейного наслаждения, не выходя из дому.
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Отзывы


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