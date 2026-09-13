Кофемашина BQ CM9003 Черный
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Характеристики
Описание товара Кофемашина BQ CM9003 Черный
Автоматическая кофемашина BQ – это идеальный выбор для истинных ценителей свежесваренного кофе, ценящих как вкус, так и удобство. Это стильное устройство в элегантном черном цвете станет незаменимым атрибутом на вашей кухне или в офисе. Благодаря мощности в 1450 Вт и рабочему давлению в 15 бар, кофемашина BQ обеспечит быстрое и качественное приготовление любимых кофейных напитков. Она рассчитана на использование зернового кофе, что позволяет наслаждаться невероятным ароматом и свежестью каждого напитка. Кофемашина оснащена сенсорным управлением, которое делает процесс приготовления максимально простым и удобным. Вы можете легко настроить объем порции и степень помола, чтобы получить кофе точно по вашему вкусу. Дополнительно, функция регулирования крепости и температуры кофе предоставляет полный контроль над процессом приготовления. Несмотря на отсутствие емкости для молока, присутствующий капучинатор позволяет легко создавать восхитительные молочные пенки для капучино и других кофейных напитков. Это устройство также оснащено вместительным резервуаром для воды объемом 2 литра, что минимизирует необходимость частого его пополнения. Хотя кофемашина не имеет функции подогрева чашек, другие ее преимущества делают ее замечательной находкой для любого, кто хочет наслаждаться кружкой ароматного кофе. С автоматической кофемашиной BQ вы окунетесь в мир настоящего кофейного наслаждения, не выходя из дому.
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Теги товара: Кофемашины с кофемолкой для дома
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Смотрите также: Автоматические кофемашины, Капельные кофеварки, Капсульные кофемашины, Кофемолки, Рожковые кофеварки, Чистящие средства для кофемашин, Кофемашины Эспрессо
Теги товара: Кофемашины с кофемолкой для дома
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