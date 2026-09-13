Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
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Характеристики
Тип устройства
измельчитель
Материал корпуса
металл, пластик
Количество ножей
4
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 630 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 719581
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моторный блок; чаша измельчителя; крышка чаши; двойной нож; руководство по эксплуатации
Цвет
серебристый
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
28х21х21
Вес, кг.
2.1
Описание товара Измельчитель BQ CH2003 Чёрный-Стальной
Электрический измельчитель BQ CH2003 станет незаменимым помощником на вашей кухне. Товар оригинальный и новый. Официальная Гарантия по России. Надежная упаковка заказа.Мощный 600-ваттный мотор с легкостью справится с любыми ингредиентами, превращая их в однородную массу за считанные секунды. 800-миллилитровый чаша из прочного материала позволит измельчить большое количество продуктов за один раз, что сэкономит ваше время и силы. Компактный и стильный дизайн измельчителя BQ CH2003 гармонично впишется в интерьер любой кухни, а простая и удобная система управления обеспечит комфортное использование. BQ CH2003 Чёрный-Стальной Мощность:600 Вт / Стеклянная чаша 2л /4 лезвия из нержавеющей стали, тщательно измельчает даже твердые продукты: сыр пармезан, шоколад, орехи / 2 скорости для измельчения ингредиентов разной твердости / Двойная защита двигателя, автоматическое отключение при перегреве и неправильной сборке обеспечивает длительный срок службы устройства / Легкая очистка, все съемные детали подходят для мытья в посудомоечной машине
моторный блок; чаша измельчителя; крышка чаши; двойной нож; руководство по эксплуатации
Цвет
серебристый
Страна производитель
Китай
Описание
Электрический измельчитель BQ CH2003 станет незаменимым помощником на вашей кухне. Товар оригинальный и новый. Официальная Гарантия по России. Надежная упаковка заказа.Мощный 600-ваттный мотор с легкостью справится с любыми ингредиентами, превращая их в однородную массу за считанные секунды. 800-миллилитровый чаша из прочного материала позволит измельчить большое количество продуктов за один раз, что сэкономит ваше время и силы. Компактный и стильный дизайн измельчителя BQ CH2003 гармонично впишется в интерьер любой кухни, а простая и удобная система управления обеспечит комфортное использование. BQ CH2003 Чёрный-Стальной Мощность:600 Вт / Стеклянная чаша 2л /4 лезвия из нержавеющей стали, тщательно измельчает даже твердые продукты: сыр пармезан, шоколад, орехи / 2 скорости для измельчения ингредиентов разной твердости / Двойная защита двигателя, автоматическое отключение при перегреве и неправильной сборке обеспечивает длительный срок службы устройства / Легкая очистка, все съемные детали подходят для мытья в посудомоечной машине
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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