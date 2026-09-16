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Low - Double Negative (0098787125016) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Low - Double Negative (0098787125016) виниловая пластинка

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Low - Double Negative (0098787125016) виниловая пластинка - фото 2
Low - Double Negative (0098787125016) виниловая пластинка - фото 3
Low - Double Negative (0098787125016) виниловая пластинка - фото 4
Low - Double Negative (0098787125016) виниловая пластинка - фото 5
Low - Double Negative (0098787125016) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Low
Альбом (сингл)
Double Negative
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Low - Double Negative (0098787125016) виниловая пластинка - фото 1
  • Low - Double Negative (0098787125016) виниловая пластинка - фото 2
  • Low - Double Negative (0098787125016) виниловая пластинка - фото 3
  • Low - Double Negative (0098787125016) виниловая пластинка - фото 4
  • Low - Double Negative (0098787125016) виниловая пластинка - фото 5
  • Low - Double Negative (0098787125016) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 560 руб. 
Начислим 134 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 719378
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Low - Double Negative (0098787125016) виниловая пластинка
3 560 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Sub Pop
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sub Pop
Barcode
[0098787125016]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Low
Альбом (сингл)
Double Negative
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Трек-лист
Quorum, Dancing And Blood, Fly, Tempest, Always Up, Always Trying To Work It Out, The Son, The Sun, Dancing And Fire, Poor Sucker, Rome (Always In The Dark), Disarray
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Low - Double Negative (0098787125016) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Quorum, Dancing And Blood, Fly, Tempest, Always Up, Always Trying To Work It Out, The Son, The Sun, Dancing And Fire, Poor Sucker, Rome (Always In The Dark), Disarray



Теги товара: Limited Edition

Отзывы о товаре Low - Double Negative (0098787125016) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Sub Pop
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sub Pop
Barcode
[0098787125016]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Low
Альбом (сингл)
Double Negative
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Трек-лист
Quorum, Dancing And Blood, Fly, Tempest, Always Up, Always Trying To Work It Out, The Son, The Sun, Dancing And Fire, Poor Sucker, Rome (Always In The Dark), Disarray
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Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Quorum, Dancing And Blood, Fly, Tempest, Always Up, Always Trying To Work It Out, The Son, The Sun, Dancing And Fire, Poor Sucker, Rome (Always In The Dark), Disarray


Теги товара: Limited Edition
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Low - Double Negative (0098787125016) виниловая пластинка - стоимость товара 3560 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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