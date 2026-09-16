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Iris - Iris (0194111023659) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Iris - Iris (0194111023659) виниловая пластинка

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Iris - Iris (0194111023659) виниловая пластинка - фото 1
Iris - Iris (0194111023659) виниловая пластинка - фото 2
Iris - Iris (0194111023659) виниловая пластинка - фото 3
Iris - Iris (0194111023659) виниловая пластинка - фото 4
Iris - Iris (0194111023659) виниловая пластинка - фото 5
Iris - Iris (0194111023659) виниловая пластинка - фото 6
Iris - Iris (0194111023659) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Iris
Альбом (сингл)
Iris
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Iris - Iris (0194111023659) виниловая пластинка - фото 1
  • Iris - Iris (0194111023659) виниловая пластинка - фото 2
  • Iris - Iris (0194111023659) виниловая пластинка - фото 3
  • Iris - Iris (0194111023659) виниловая пластинка - фото 4
  • Iris - Iris (0194111023659) виниловая пластинка - фото 5
  • Iris - Iris (0194111023659) виниловая пластинка - фото 6
  • Iris - Iris (0194111023659) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 090 руб. 
Начислим 120 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 719367
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Iris - Iris (0194111023659) виниловая пластинка
3 090 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Nuclear Blast
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Nuclear Blast
Barcode
[0194111023659]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Iris
Альбом (сингл)
Iris
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Kernphysik, Lutz, Vorurteil, Die Weber, Leisetreter, Hochspannung, Tramp, Stuttgart, Farmjazz
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Iris - Iris (0194111023659) виниловая пластинка

О группе Iris из Штутгарта/Эсслингена известно немного. В 1981 году группа из семи человек записала свой единственный альбом на небольшом лейбле PEAK, у которого, естественно, не было средств для создания Iris. Более того, их изысканный, но порой хард-роковый материал звучал в духе того, что принято считать, или можно было бы считать, краут-роком. Поэтому о каком-либо движении в сторону популярного в то время звучания Neue Deutsche Welle (NDW) не могло быть и речи. Переход от конца семидесятых к началу восьмидесятых был невероятно захватывающим в музыкальном плане и в Германии. Стилистически группа Iris осталась верна семидесятым, что, несомненно, привлечёт к ним новых поклонников благодаря этому посмертному переизданию. На хард-роковой и хэви-метал сцене также появляется всё больше молодых групп, экспериментирующих со звуковой эстетикой, которую можно услышать на альбоме «Iris». «Устаревшее звучание» снова становится современным. CD и LP сопровождаются аннотациями эксперта Михаэля Лёрбера. Кроме того, все компоненты альбома, включая тексты песен, отсканированы и включены в комплект. Переносом звука занимался Патрик Энгель (Sony Music, High Roller и др.), а ремастерингом занимался Нойди. Этот фрагмент истории немецкого рока не забудется никогда!

Отзывы о товаре Iris - Iris (0194111023659) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Nuclear Blast
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Nuclear Blast
Barcode
[0194111023659]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Iris
Альбом (сингл)
Iris
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Kernphysik, Lutz, Vorurteil, Die Weber, Leisetreter, Hochspannung, Tramp, Stuttgart, Farmjazz
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
О группе Iris из Штутгарта/Эсслингена известно немного. В 1981 году группа из семи человек записала свой единственный альбом на небольшом лейбле PEAK, у которого, естественно, не было средств для создания Iris. Более того, их изысканный, но порой хард-роковый материал звучал в духе того, что принято считать, или можно было бы считать, краут-роком. Поэтому о каком-либо движении в сторону популярного в то время звучания Neue Deutsche Welle (NDW) не могло быть и речи. Переход от конца семидесятых к началу восьмидесятых был невероятно захватывающим в музыкальном плане и в Германии. Стилистически группа Iris осталась верна семидесятым, что, несомненно, привлечёт к ним новых поклонников благодаря этому посмертному переизданию. На хард-роковой и хэви-метал сцене также появляется всё больше молодых групп, экспериментирующих со звуковой эстетикой, которую можно услышать на альбоме «Iris». «Устаревшее звучание» снова становится современным. CD и LP сопровождаются аннотациями эксперта Михаэля Лёрбера. Кроме того, все компоненты альбома, включая тексты песен, отсканированы и включены в комплект. Переносом звука занимался Патрик Энгель (Sony Music, High Roller и др.), а ремастерингом занимался Нойди. Этот фрагмент истории немецкого рока не забудется никогда!
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Iris - Iris (0194111023659) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить по цене 3090 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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