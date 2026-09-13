Коммутатор D-Link DGS-1008D/R1A
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Коммутатор D-Link DGS-1008D/R1A
Коммутатор D-Link DGS-1008D/K2A – компактное решение для дома и офиса, отличающееся высокой производительностью и функциональностью. С ее помощью вы сможете создать или модернизировать уже существующую сеть, а также развернуть IP-телефонию или видеонаблюдение. Коммутатор D-Link DGS-1008D/K2A представляет собой платформу неуправляемого типа, поддерживающую метод коммутации Store and Forward. Благодаря этому модель отличается широкими возможностями использования и управления, а также простотой ввода в эксплуатацию. За счет поддержки различных защитных протоколов коммутатор способен обеспечить безопасную работу в сети. Для подключения оборудования на корпусе модели предусмотрено 8 сетевых портов с высокой пропускной способностью. Коммутатор D-Link DGS-1008D/K2A выполнен в прочном корпусе с надежной защитой от внешних воздействий. Размеры модели позволяют легко разместить ее прямо на рабочем столе. Для удобства использования устройство снабжено светодиодной индикацией на передней панели. Комплектация коммутатора включает в себя сетевой кабель питания.
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Теги товара: Неуправляемые коммутаторы
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Теги товара: Неуправляемые коммутаторы
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