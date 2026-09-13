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Коммутатор TP-Link LS106LP купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Коммутатор TP-Link LS106LP

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Коммутатор TP-Link LS106LP - фото 2
Коммутатор TP-Link LS106LP - фото 3
Коммутатор TP-Link LS106LP - фото 4
Коммутатор TP-Link LS106LP - фото 5
Коммутатор TP-Link LS106LP - фото 6
Коммутатор TP-Link LS106LP - фото 7
Коммутатор TP-Link LS106LP - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Форм-фактор
настольный
Тип коммутатора
неуправляемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Количество портов RJ45
6
Базовая скорость передачи данных
100 Мбит/сек
Поддержка PoE
802.3af
  • Коммутатор TP-Link LS106LP - фото 1
  • Коммутатор TP-Link LS106LP - фото 2
  • Коммутатор TP-Link LS106LP - фото 3
  • Коммутатор TP-Link LS106LP - фото 4
  • Коммутатор TP-Link LS106LP - фото 5
  • Коммутатор TP-Link LS106LP - фото 6
  • Коммутатор TP-Link LS106LP - фото 7
  • Коммутатор TP-Link LS106LP - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 520 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 723693
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Характеристики

Бренд
TP-link
Форм-фактор
настольный
Тип коммутатора
неуправляемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Комплектация
Коммутатор, адаптер питания, руководство по установке.
Количество портов RJ45
6
Базовая скорость передачи данных
100 Мбит/сек
Поддержка PoE
802.3af
Размер таблицы MAC адресов
2000
Страна производитель
Китай
Вес, г.
590

Описание товара Коммутатор TP-Link LS106LP

Коммутатор TP-Link LS106LP неуправляемого типа имеет прочный металлический корпус, который можно разместить на столе или закрепить на стене. Он работает по методу store and forward, что исключает сбои в передаче трафика. Особенной настройки не требуется. Наличие в конструкции 4 портов PoE стандарта 802.3af позволяет подключать к коммутатору IP-камеры, IP-телефоны, точки доступа. Питание и передача данных осуществляются по одному кабелю, что избавит от путаницы с проводами. Всего в конструкции коммутатора TP-Link LS106LP предусмотрено 6 портов со скоростью передачи данных 100 Мбит/сек. Поддерживается режим увеличения дальности, при котором сигнал передается на расстояние до 250 м. Благодаря этому можно устроить систему видеонаблюдения на большой площади. В случае сбоя в работе подключенных по PoE устройств срабатывает автоматическая перезагрузка, что обеспечивает их быстрое восстановление. Пассивное охлаждение понижает энергопотребление и делает работу коммутатора бесшумной.



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Отзывы о товаре Коммутатор TP-Link LS106LP




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Характеристики
Бренд
TP-link
Форм-фактор
настольный
Тип коммутатора
неуправляемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Комплектация
Коммутатор, адаптер питания, руководство по установке.
Количество портов RJ45
6
Базовая скорость передачи данных
100 Мбит/сек
Поддержка PoE
802.3af
Размер таблицы MAC адресов
2000
Страна производитель
Китай
Описание
Коммутатор TP-Link LS106LP неуправляемого типа имеет прочный металлический корпус, который можно разместить на столе или закрепить на стене. Он работает по методу store and forward, что исключает сбои в передаче трафика. Особенной настройки не требуется. Наличие в конструкции 4 портов PoE стандарта 802.3af позволяет подключать к коммутатору IP-камеры, IP-телефоны, точки доступа. Питание и передача данных осуществляются по одному кабелю, что избавит от путаницы с проводами. Всего в конструкции коммутатора TP-Link LS106LP предусмотрено 6 портов со скоростью передачи данных 100 Мбит/сек. Поддерживается режим увеличения дальности, при котором сигнал передается на расстояние до 250 м. Благодаря этому можно устроить систему видеонаблюдения на большой площади. В случае сбоя в работе подключенных по PoE устройств срабатывает автоматическая перезагрузка, что обеспечивает их быстрое восстановление. Пассивное охлаждение понижает энергопотребление и делает работу коммутатора бесшумной.


Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов, Коммутаторы D-Link 8 портов
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