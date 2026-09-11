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Коммутатор Tenda TEF1105P-4-38W купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Коммутатор Tenda TEF1105P-4-38W

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Коммутатор Tenda TEF1105P-4-38W - фото 1
Коммутатор Tenda TEF1105P-4-38W - фото 2
Коммутатор Tenda TEF1105P-4-38W - фото 3
Коммутатор Tenda TEF1105P-4-38W - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Коммутатор
Тип коммутатора
неуправляемый
Поддержка PoE
да
  • Коммутатор Tenda TEF1105P-4-38W - фото 1
  • Коммутатор Tenda TEF1105P-4-38W - фото 2
  • Коммутатор Tenda TEF1105P-4-38W - фото 3
  • Коммутатор Tenda TEF1105P-4-38W - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 340 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 505855
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Характеристики

Бренд
Tenda
Тип товара
Коммутатор
Количество LAN портов
5
Поддержка стандартов
IEEE802.3af
Габаритные размеры, мм
100х100х26
Тип устройства
коммутатор
Тип коммутатора
неуправляемый
Поддержка PoE
да
Размер таблицы MAC адресов
1k
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
24х14х7
Вес, г.
520

Описание товара Коммутатор Tenda TEF1105P-4-38W

Форм-фактор: настольный. Пропускная способность: 1 Гбит/с. Мощность на выход PoE: 30 Вт. Блок питания: внешний. Fast Ethernet 5 портов.

Отзывы о товаре Коммутатор Tenda TEF1105P-4-38W




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Характеристики
Бренд
Tenda
Тип товара
Коммутатор
Количество LAN портов
5
Поддержка стандартов
IEEE802.3af
Габаритные размеры, мм
100х100х26
Тип устройства
коммутатор
Тип коммутатора
неуправляемый
Поддержка PoE
да
Размер таблицы MAC адресов
1k
Страна производитель
Китай
Описание
Форм-фактор: настольный. Пропускная способность: 1 Гбит/с. Мощность на выход PoE: 30 Вт. Блок питания: внешний. Fast Ethernet 5 портов.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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