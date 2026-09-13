Встраиваемая микроволновая печь Weissgauff HMT-456 20л. 600Вт, черная
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Встраиваемая микроволновая печь Weissgauff HMT-456 20л. 600Вт, черная
Встраиваемая микроволновая печь Weissgauff шириной 45 сантиметров, выполненная в чёрном закаленном стекле, оснащённая механическими поворотными рукоятками Soft Switch, имеющая объем 20 литров - это настоящее воплощение основного принципа Weissgauff: "Качество, доступное каждому" Компактные размеры (ШхГхВ) 450х315х300 мм позволяют с легкостью разместить эту микроволновую печь даже на самой небольшой кухне. Продуманная эргономика обеспечивает не только удобное размещение в ограниченном пространстве, но и полный набор необходимых функций для повседневного использования. Объем 20 литров дает вам полную уверенность в том, что вы сможете разместить в ней сразу весь необходимый объем пищи! Поворотный стол диаметром 245 мм не только обеспечивает равномерный прогрев блюда со всех сторон, но и удобно извлекается из камеры, делая легкими его очистку и уход! Камера из эмалированной стали воплощает в себе надежность и качество, ведь её стенки прочные, устойчивые к перепадам температур и механическим воздействиям, а также легко отмываются от возникающих загрязнений! Регулировка уровня мощности микроволновой печи позволяет решать разные задачи при готовке и подогреве ваших любимых продуктов и блюд! Разморозка по весу - позволит подготовить замороженные продукты к дальнейшему приготовлению, обеспечивая равномерный результат без перегретых краев или непроработанных участков внутри! Поворотные рукоятки Soft Switch - не только отличаются повышенной надежностью, но и будут интуитивно понятны даже пользователю, не работавшему ранее с подобной бытовой техникой! Дизайн, выполненный в чёрном цвете, станет финальным штрихом в совершенстве великолепного облика этой модели. Каждый раз, взаимодействуя с вашей микроволновой печью от Weissgauff, вы будете чувствовать, что это не только функциональное устройство, но и настоящее украшение вашей кухни!
Смотрите также: Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, недорогие, встраиваемые, инверторные, с механическим управлением, с откидной дверцей, из нержавеющей стали, 23 л, 25 л, 700 Вт, 800 Вт, 900 Вт
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 10 400 руб.2600 руб. в СплитМикроволновая печь LG BLACK MH6032GAS
-
В наличииЦена 10 460 руб.2615 руб. в СплитМикроволновая печь Samsung MG23K3515AK 23л. 800Вт черная
-
В наличииЦена 10 630 руб.2658 руб. в СплитМикроволновая печь Samsung MS23DG4504ATBW, нержавеющая сталь
-
В наличииЦена 11 040 руб.2760 руб. в СплитМикроволновая печь Samsung MG23DG4524AGBW 23л. 800Вт черный
-
В наличииЦена 11 810 руб.2953 руб. в СплитМикроволновая печь Samsung MG23T5018AE черная/белая
-
В наличииЦена 11 810 руб.2953 руб. в СплитМикроволновая печь SAMSUNG MG23T5018AW/BW белый
-
В наличииЦена 13 200 руб.3300 руб. в СплитВстраиваемая микроволновая печь Maunfeld MBMO.20.1PGB
-
В наличииЦена 13 860 руб.3465 руб. в СплитМикроволновая печь LG MW25R35GIS
-
В наличииЦена 13 860 руб.3465 руб. в СплитМикроволновая печь LG MW25R35GISH
-
В наличииЦена 13 860 руб.3465 руб. в СплитМикроволновая печь LG MW25R35GISL 25л. 1000Вт нержавеющая сталь/...
-
В наличииЦена 13 860 руб.3465 руб. в СплитМикроволновая печь LG WHITE MW25R35GISW 1150W LG
-
В наличииЦена 21 530 руб.5383 руб. в СплитВстраиваемая микроволновая печь Korting KMI 825 XN
Смотрите также: Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, недорогие, встраиваемые, инверторные, с механическим управлением, с откидной дверцей, из нержавеющей стали, 23 л, 25 л, 700 Вт, 800 Вт, 900 Вт
Отзывы о товаре Встраиваемая микроволновая печь Weissgauff HMT-456 20л. 600Вт, черная