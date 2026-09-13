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Встраиваемая микроволновая печь Weissgauff HMT-456 20л. 600Вт, черная купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Встраиваемая микроволновая печь Weissgauff HMT-456 20л. 600Вт, черная

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Встраиваемая микроволновая печь Weissgauff HMT-456 20л. 600Вт, черная - фото 1
Встраиваемая микроволновая печь Weissgauff HMT-456 20л. 600Вт, черная - фото 2
Встраиваемая микроволновая печь Weissgauff HMT-456 20л. 600Вт, черная - фото 3
Встраиваемая микроволновая печь Weissgauff HMT-456 20л. 600Вт, черная - фото 4
Встраиваемая микроволновая печь Weissgauff HMT-456 20л. 600Вт, черная - фото 5
Встраиваемая микроволновая печь Weissgauff HMT-456 20л. 600Вт, черная - фото 6
Встраиваемая микроволновая печь Weissgauff HMT-456 20л. 600Вт, черная - фото 7
Встраиваемая микроволновая печь Weissgauff HMT-456 20л. 600Вт, черная - фото 8
Встраиваемая микроволновая печь Weissgauff HMT-456 20л. 600Вт, черная - фото 9
Встраиваемая микроволновая печь Weissgauff HMT-456 20л. 600Вт, черная - фото 10
Встраиваемая микроволновая печь Weissgauff HMT-456 20л. 600Вт, черная - фото 11
Встраиваемая микроволновая печь Weissgauff HMT-456 20л. 600Вт, черная - фото 12
Встраиваемая микроволновая печь Weissgauff HMT-456 20л. 600Вт, черная - фото 13
Встраиваемая микроволновая печь Weissgauff HMT-456 20л. 600Вт, черная - фото 14
Встраиваемая микроволновая печь Weissgauff HMT-456 20л. 600Вт, черная - фото 15
Встраиваемая микроволновая печь Weissgauff HMT-456 20л. 600Вт, черная - фото 16
Встраиваемая микроволновая печь Weissgauff HMT-456 20л. 600Вт, черная - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Исполнение
встраиваемая
Объем
20
Цвет
черный
Тип внутреннего покрытия
эмалированная сталь
Диаметр поворотного стола
24.5 см
Мощность микроволн
600 Вт
  • Встраиваемая микроволновая печь Weissgauff HMT-456 20л. 600Вт, черная - фото 1
  • Встраиваемая микроволновая печь Weissgauff HMT-456 20л. 600Вт, черная - фото 2
  • Встраиваемая микроволновая печь Weissgauff HMT-456 20л. 600Вт, черная - фото 3
  • Встраиваемая микроволновая печь Weissgauff HMT-456 20л. 600Вт, черная - фото 4
  • Встраиваемая микроволновая печь Weissgauff HMT-456 20л. 600Вт, черная - фото 5
  • Встраиваемая микроволновая печь Weissgauff HMT-456 20л. 600Вт, черная - фото 6
  • Встраиваемая микроволновая печь Weissgauff HMT-456 20л. 600Вт, черная - фото 7
  • Встраиваемая микроволновая печь Weissgauff HMT-456 20л. 600Вт, черная - фото 8
  • Встраиваемая микроволновая печь Weissgauff HMT-456 20л. 600Вт, черная - фото 9
  • Встраиваемая микроволновая печь Weissgauff HMT-456 20л. 600Вт, черная - фото 10
  • Встраиваемая микроволновая печь Weissgauff HMT-456 20л. 600Вт, черная - фото 11
  • Встраиваемая микроволновая печь Weissgauff HMT-456 20л. 600Вт, черная - фото 12
  • Встраиваемая микроволновая печь Weissgauff HMT-456 20л. 600Вт, черная - фото 13
  • Встраиваемая микроволновая печь Weissgauff HMT-456 20л. 600Вт, черная - фото 14
  • Встраиваемая микроволновая печь Weissgauff HMT-456 20л. 600Вт, черная - фото 15
  • Встраиваемая микроволновая печь Weissgauff HMT-456 20л. 600Вт, черная - фото 16
  • Встраиваемая микроволновая печь Weissgauff HMT-456 20л. 600Вт, черная - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 510 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 719228
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Характеристики

Бренд
Weissgauff
Исполнение
встраиваемая
Объем
20
Цвет
черный
Тип внутреннего покрытия
эмалированная сталь
Дверца
навесная
Открывание дверцы
нажим
Диаметр поворотного стола
24.5 см
Инверторная технология
нет
Мощность микроволн
600 Вт
Габариты
45x30x31.5см
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
65х45х44
Вес, кг.
19.5

Описание товара Встраиваемая микроволновая печь Weissgauff HMT-456 20л. 600Вт, черная

Встраиваемая микроволновая печь Weissgauff шириной 45 сантиметров, выполненная в чёрном закаленном стекле, оснащённая механическими поворотными рукоятками Soft Switch, имеющая объем 20 литров - это настоящее воплощение основного принципа Weissgauff: "Качество, доступное каждому" Компактные размеры (ШхГхВ) 450х315х300 мм позволяют с легкостью разместить эту микроволновую печь даже на самой небольшой кухне. Продуманная эргономика обеспечивает не только удобное размещение в ограниченном пространстве, но и полный набор необходимых функций для повседневного использования. Объем 20 литров дает вам полную уверенность в том, что вы сможете разместить в ней сразу весь необходимый объем пищи! Поворотный стол диаметром 245 мм не только обеспечивает равномерный прогрев блюда со всех сторон, но и удобно извлекается из камеры, делая легкими его очистку и уход! Камера из эмалированной стали воплощает в себе надежность и качество, ведь её стенки прочные, устойчивые к перепадам температур и механическим воздействиям, а также легко отмываются от возникающих загрязнений! Регулировка уровня мощности микроволновой печи позволяет решать разные задачи при готовке и подогреве ваших любимых продуктов и блюд! Разморозка по весу - позволит подготовить замороженные продукты к дальнейшему приготовлению, обеспечивая равномерный результат без перегретых краев или непроработанных участков внутри! Поворотные рукоятки Soft Switch - не только отличаются повышенной надежностью, но и будут интуитивно понятны даже пользователю, не работавшему ранее с подобной бытовой техникой! Дизайн, выполненный в чёрном цвете, станет финальным штрихом в совершенстве великолепного облика этой модели. Каждый раз, взаимодействуя с вашей микроволновой печью от Weissgauff, вы будете чувствовать, что это не только функциональное устройство, но и настоящее украшение вашей кухни!

Отзывы о товаре Встраиваемая микроволновая печь Weissgauff HMT-456 20л. 600Вт, черная




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Характеристики
Бренд
Weissgauff
Исполнение
встраиваемая
Объем
20
Цвет
черный
Тип внутреннего покрытия
эмалированная сталь
Дверца
навесная
Открывание дверцы
нажим
Диаметр поворотного стола
24.5 см
Инверторная технология
нет
Мощность микроволн
600 Вт
Габариты
45x30x31.5см
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Встраиваемая микроволновая печь Weissgauff шириной 45 сантиметров, выполненная в чёрном закаленном стекле, оснащённая механическими поворотными рукоятками Soft Switch, имеющая объем 20 литров - это настоящее воплощение основного принципа Weissgauff: "Качество, доступное каждому" Компактные размеры (ШхГхВ) 450х315х300 мм позволяют с легкостью разместить эту микроволновую печь даже на самой небольшой кухне. Продуманная эргономика обеспечивает не только удобное размещение в ограниченном пространстве, но и полный набор необходимых функций для повседневного использования. Объем 20 литров дает вам полную уверенность в том, что вы сможете разместить в ней сразу весь необходимый объем пищи! Поворотный стол диаметром 245 мм не только обеспечивает равномерный прогрев блюда со всех сторон, но и удобно извлекается из камеры, делая легкими его очистку и уход! Камера из эмалированной стали воплощает в себе надежность и качество, ведь её стенки прочные, устойчивые к перепадам температур и механическим воздействиям, а также легко отмываются от возникающих загрязнений! Регулировка уровня мощности микроволновой печи позволяет решать разные задачи при готовке и подогреве ваших любимых продуктов и блюд! Разморозка по весу - позволит подготовить замороженные продукты к дальнейшему приготовлению, обеспечивая равномерный результат без перегретых краев или непроработанных участков внутри! Поворотные рукоятки Soft Switch - не только отличаются повышенной надежностью, но и будут интуитивно понятны даже пользователю, не работавшему ранее с подобной бытовой техникой! Дизайн, выполненный в чёрном цвете, станет финальным штрихом в совершенстве великолепного облика этой модели. Каждый раз, взаимодействуя с вашей микроволновой печью от Weissgauff, вы будете чувствовать, что это не только функциональное устройство, но и настоящее украшение вашей кухни!
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Отзывы


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