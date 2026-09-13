Встраиваемая микроволновая печь Electrolux LMS4253TMK 25л. 800Вт, черная
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Характеристики
Описание товара Встраиваемая микроволновая печь Electrolux LMS4253TMK 25л. 800Вт, черная
Встраиваемая микроволновая печь СВЧ Electrolux LMS4253TMK сочетает компактность с эффективностью, открывая простые пути к разнообразным блюдам. Эта свч печь оснащена объёмом 25 литров, что позволяет готовить порции для семьи без хлопот. Габариты 38,8 59,5 37,7 см вписываются в кухонную нишу 38 56 55 см, сохраняя пространство. Микроволновка 25л идеальна для повседневного использования. Микроволновка встраиваемая работает в режимах соло, гриль и их комбинации, с мощностью микроволн 900 Вт и гриля 1000 Вт. Встроенная микроволновая печь обеспечивает равномерный нагрев, а восемь уровней мощности дают точный контроль. Сенсорное управление Touch Control с LCD-дисплеем упрощает выбор настроек, включая таймер с автоматическим отключением. Микроволновая печь с грилем позволяет быстро приготовить хрустящие тосты или запечённые овощи, подчёркивая аромат ингредиентов. Функция размораживания по весу автоматически подбирает время, сохраняя сочность мяса или рыбы. Автоматический разогрев готовит блюда по весу, минимизируя риск пересушивания. Микроволновая печь черная гармонично дополняет современный интерьер, с камерой из нержавеющей стали и диаметром поддона 27 см для удобной расстановки посуды. Освещение внутри помогает следить за процессом, а защита от детей блокирует случайные запуски. Сигнал по завершении уведомляет о готовности. Подключение требует 1400 Вт при напряжении 220240 В и частоте 50/60 Гц, с сетевым шнуром длиной 1 м для лёгкой установки. Навесная дверца слева открывается кнопкой, обеспечивая доступность в любой конфигурации кухни. Вес 15,7 кг упрощает транспортировку, а общая мощность гарантирует быстрый запуск режимов. Микроволновая печь Electrolux подходит для семей, где ценят скорость и разнообразие. Размораживание ускоряет подготовку ингредиентов, а гриль добавляет аппетитную корочку без лишнего масла. Комбинация функций делает кулинарию предсказуемой и приятной, сохраняя вкус продуктов.
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Смотрите также: Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, недорогие, встраиваемые, инверторные, с механическим управлением, с откидной дверцей, из нержавеющей стали, 20 л, 23 л, 25 л, 700 Вт, 800 Вт
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