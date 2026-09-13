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Встраиваемая микроволновая печь Electrolux LMS4253TMK 25л. 800Вт, черная купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Встраиваемая микроволновая печь Electrolux LMS4253TMK 25л. 800Вт, черная

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Встраиваемая микроволновая печь Electrolux LMS4253TMK 25л. 800Вт, черная - фото 1
Встраиваемая микроволновая печь Electrolux LMS4253TMK 25л. 800Вт, черная - фото 2
Встраиваемая микроволновая печь Electrolux LMS4253TMK 25л. 800Вт, черная - фото 3
Встраиваемая микроволновая печь Electrolux LMS4253TMK 25л. 800Вт, черная - фото 4
Встраиваемая микроволновая печь Electrolux LMS4253TMK 25л. 800Вт, черная - фото 5
Встраиваемая микроволновая печь Electrolux LMS4253TMK 25л. 800Вт, черная - фото 6
Встраиваемая микроволновая печь Electrolux LMS4253TMK 25л. 800Вт, черная - фото 7
Встраиваемая микроволновая печь Electrolux LMS4253TMK 25л. 800Вт, черная - фото 8
Встраиваемая микроволновая печь Electrolux LMS4253TMK 25л. 800Вт, черная - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Исполнение
встраиваемая
Объем
25
Цвет
черный
Тип внутреннего покрытия
Нержавеющая сталь
Диаметр поворотного стола
27 см
Дисплей
да
Тип гриля
ТЭН
Мощность микроволн
900 Вт
  • Встраиваемая микроволновая печь Electrolux LMS4253TMK 25л. 800Вт, черная - фото 1
  • Встраиваемая микроволновая печь Electrolux LMS4253TMK 25л. 800Вт, черная - фото 2
  • Встраиваемая микроволновая печь Electrolux LMS4253TMK 25л. 800Вт, черная - фото 3
  • Встраиваемая микроволновая печь Electrolux LMS4253TMK 25л. 800Вт, черная - фото 4
  • Встраиваемая микроволновая печь Electrolux LMS4253TMK 25л. 800Вт, черная - фото 5
  • Встраиваемая микроволновая печь Electrolux LMS4253TMK 25л. 800Вт, черная - фото 6
  • Встраиваемая микроволновая печь Electrolux LMS4253TMK 25л. 800Вт, черная - фото 7
  • Встраиваемая микроволновая печь Electrolux LMS4253TMK 25л. 800Вт, черная - фото 8
  • Встраиваемая микроволновая печь Electrolux LMS4253TMK 25л. 800Вт, черная - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
41 540 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 719210
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Характеристики

Бренд
Electrolux
Исполнение
встраиваемая
Объем
25
Цвет
черный
Тип внутреннего покрытия
Нержавеющая сталь
Дверца
навесная
Открывание дверцы
кнопка
Диаметр поворотного стола
27 см
Дисплей
да
Тип гриля
ТЭН
Конвекция
нет
Инверторная технология
нет
Мощность микроволн
900 Вт
Мощность гриля
1000 Вт
Габариты
59.5 x 38.8 x 37.7 см
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
68х47х44
Вес, кг.
20.5

Описание товара Встраиваемая микроволновая печь Electrolux LMS4253TMK 25л. 800Вт, черная

Встраиваемая микроволновая печь СВЧ Electrolux LMS4253TMK сочетает компактность с эффективностью, открывая простые пути к разнообразным блюдам. Эта свч печь оснащена объёмом 25 литров, что позволяет готовить порции для семьи без хлопот. Габариты 38,8 59,5 37,7 см вписываются в кухонную нишу 38 56 55 см, сохраняя пространство. Микроволновка 25л идеальна для повседневного использования. Микроволновка встраиваемая работает в режимах соло, гриль и их комбинации, с мощностью микроволн 900 Вт и гриля 1000 Вт. Встроенная микроволновая печь обеспечивает равномерный нагрев, а восемь уровней мощности дают точный контроль. Сенсорное управление Touch Control с LCD-дисплеем упрощает выбор настроек, включая таймер с автоматическим отключением. Микроволновая печь с грилем позволяет быстро приготовить хрустящие тосты или запечённые овощи, подчёркивая аромат ингредиентов. Функция размораживания по весу автоматически подбирает время, сохраняя сочность мяса или рыбы. Автоматический разогрев готовит блюда по весу, минимизируя риск пересушивания. Микроволновая печь черная гармонично дополняет современный интерьер, с камерой из нержавеющей стали и диаметром поддона 27 см для удобной расстановки посуды. Освещение внутри помогает следить за процессом, а защита от детей блокирует случайные запуски. Сигнал по завершении уведомляет о готовности. Подключение требует 1400 Вт при напряжении 220240 В и частоте 50/60 Гц, с сетевым шнуром длиной 1 м для лёгкой установки. Навесная дверца слева открывается кнопкой, обеспечивая доступность в любой конфигурации кухни. Вес 15,7 кг упрощает транспортировку, а общая мощность гарантирует быстрый запуск режимов. Микроволновая печь Electrolux подходит для семей, где ценят скорость и разнообразие. Размораживание ускоряет подготовку ингредиентов, а гриль добавляет аппетитную корочку без лишнего масла. Комбинация функций делает кулинарию предсказуемой и приятной, сохраняя вкус продуктов.

Отзывы о товаре Встраиваемая микроволновая печь Electrolux LMS4253TMK 25л. 800Вт, черная




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Характеристики
Бренд
Electrolux
Исполнение
встраиваемая
Объем
25
Цвет
черный
Тип внутреннего покрытия
Нержавеющая сталь
Дверца
навесная
Открывание дверцы
кнопка
Диаметр поворотного стола
27 см
Дисплей
да
Тип гриля
ТЭН
Конвекция
нет
Развернуть
Инверторная технология
нет
Мощность микроволн
900 Вт
Мощность гриля
1000 Вт
Габариты
59.5 x 38.8 x 37.7 см
Страна производитель
Китай
Описание
Встраиваемая микроволновая печь СВЧ Electrolux LMS4253TMK сочетает компактность с эффективностью, открывая простые пути к разнообразным блюдам. Эта свч печь оснащена объёмом 25 литров, что позволяет готовить порции для семьи без хлопот. Габариты 38,8 59,5 37,7 см вписываются в кухонную нишу 38 56 55 см, сохраняя пространство. Микроволновка 25л идеальна для повседневного использования. Микроволновка встраиваемая работает в режимах соло, гриль и их комбинации, с мощностью микроволн 900 Вт и гриля 1000 Вт. Встроенная микроволновая печь обеспечивает равномерный нагрев, а восемь уровней мощности дают точный контроль. Сенсорное управление Touch Control с LCD-дисплеем упрощает выбор настроек, включая таймер с автоматическим отключением. Микроволновая печь с грилем позволяет быстро приготовить хрустящие тосты или запечённые овощи, подчёркивая аромат ингредиентов. Функция размораживания по весу автоматически подбирает время, сохраняя сочность мяса или рыбы. Автоматический разогрев готовит блюда по весу, минимизируя риск пересушивания. Микроволновая печь черная гармонично дополняет современный интерьер, с камерой из нержавеющей стали и диаметром поддона 27 см для удобной расстановки посуды. Освещение внутри помогает следить за процессом, а защита от детей блокирует случайные запуски. Сигнал по завершении уведомляет о готовности. Подключение требует 1400 Вт при напряжении 220240 В и частоте 50/60 Гц, с сетевым шнуром длиной 1 м для лёгкой установки. Навесная дверца слева открывается кнопкой, обеспечивая доступность в любой конфигурации кухни. Вес 15,7 кг упрощает транспортировку, а общая мощность гарантирует быстрый запуск режимов. Микроволновая печь Electrolux подходит для семей, где ценят скорость и разнообразие. Размораживание ускоряет подготовку ингредиентов, а гриль добавляет аппетитную корочку без лишнего масла. Комбинация функций делает кулинарию предсказуемой и приятной, сохраняя вкус продуктов.
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