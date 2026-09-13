Обогреватель конвекторный GARLYN KH-1500
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Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 150 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 719117
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Характеристики
Бренд
Мощность обогрева
1500 Вт
Напряжение
220 В
Регулировка температуры/Термостат
Да
Таймер
да
Тип термостата
электронный
Тип установки
настенный
Рекомендуемая площадь обогрева
20 м2
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
89х46х11
Вес, кг.
6.5
Описание товара Обогреватель конвекторный GARLYN KH-1500
Конвекторный обогреватель GARLYN KH-1500 — надёжное решение для вашего комфорта, объединяющее стильный современный дизайн и высокие стандарты безопасности. Установка графика работы, таймер до 24 часов, защита от опрокидывания.
Смотрите также: Вентиляторы, Газовые обогреватели, Инфракрасные обогреватели, Конвекторы, Кондиционеры, Масляные радиаторы, Метеостанции, Осушители воздуха, Очистители и увлажнители воздуха, Системы вентиляции, Сушилки для рук, Тепловентиляторы, Тепловые завесы, Теплые полы, Электрокамины, напольные, энергосберегающие, 1000 вт, с регулятором мощности
Теги товара: 1500 вт, с электронным термостатом
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Бренд
Мощность обогрева
1500 Вт
Напряжение
220 В
Регулировка температуры/Термостат
Да
Таймер
да
Тип термостата
электронный
Тип установки
настенный
Рекомендуемая площадь обогрева
20 м2
Страна производитель
Китай
Конвекторный обогреватель GARLYN KH-1500 — надёжное решение для вашего комфорта, объединяющее стильный современный дизайн и высокие стандарты безопасности. Установка графика работы, таймер до 24 часов, защита от опрокидывания.
Смотрите также: Вентиляторы, Газовые обогреватели, Инфракрасные обогреватели, Конвекторы, Кондиционеры, Масляные радиаторы, Метеостанции, Осушители воздуха, Очистители и увлажнители воздуха, Системы вентиляции, Сушилки для рук, Тепловентиляторы, Тепловые завесы, Теплые полы, Электрокамины, напольные, энергосберегающие, 1000 вт, с регулятором мощности
Теги товара: 1500 вт, с электронным термостатом
Смотрите также: Вентиляторы, Газовые обогреватели, Инфракрасные обогреватели, Конвекторы, Кондиционеры, Масляные радиаторы, Метеостанции, Осушители воздуха, Очистители и увлажнители воздуха, Системы вентиляции, Сушилки для рук, Тепловентиляторы, Тепловые завесы, Теплые полы, Электрокамины, напольные, энергосберегающие, 1000 вт, с регулятором мощности
Теги товара: 1500 вт, с электронным термостатом
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