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Обогреватель конвекторный GARLYN KH-1500 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Обогреватель конвекторный GARLYN KH-1500

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Обогреватель конвекторный GARLYN KH-1500 - фото 1
Обогреватель конвекторный GARLYN KH-1500 - фото 2
Обогреватель конвекторный GARLYN KH-1500 - фото 3
Обогреватель конвекторный GARLYN KH-1500 - фото 4
Обогреватель конвекторный GARLYN KH-1500 - фото 5
Обогреватель конвекторный GARLYN KH-1500 - фото 6
Обогреватель конвекторный GARLYN KH-1500 - фото 7
Обогреватель конвекторный GARLYN KH-1500 - фото 8
Обогреватель конвекторный GARLYN KH-1500 - фото 9
Обогреватель конвекторный GARLYN KH-1500 - фото 10
Обогреватель конвекторный GARLYN KH-1500 - фото 11
Обогреватель конвекторный GARLYN KH-1500 - фото 12
Обогреватель конвекторный GARLYN KH-1500 - фото 13
Обогреватель конвекторный GARLYN KH-1500 - фото 14
Обогреватель конвекторный GARLYN KH-1500 - фото 15
Обогреватель конвекторный GARLYN KH-1500 - фото 16
Обогреватель конвекторный GARLYN KH-1500 - фото 17
Обогреватель конвекторный GARLYN KH-1500 - фото 18
Обогреватель конвекторный GARLYN KH-1500 - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
  • Обогреватель конвекторный GARLYN KH-1500 - фото 1
  • Обогреватель конвекторный GARLYN KH-1500 - фото 2
  • Обогреватель конвекторный GARLYN KH-1500 - фото 3
  • Обогреватель конвекторный GARLYN KH-1500 - фото 4
  • Обогреватель конвекторный GARLYN KH-1500 - фото 5
  • Обогреватель конвекторный GARLYN KH-1500 - фото 6
  • Обогреватель конвекторный GARLYN KH-1500 - фото 7
  • Обогреватель конвекторный GARLYN KH-1500 - фото 8
  • Обогреватель конвекторный GARLYN KH-1500 - фото 9
  • Обогреватель конвекторный GARLYN KH-1500 - фото 10
  • Обогреватель конвекторный GARLYN KH-1500 - фото 11
  • Обогреватель конвекторный GARLYN KH-1500 - фото 12
  • Обогреватель конвекторный GARLYN KH-1500 - фото 13
  • Обогреватель конвекторный GARLYN KH-1500 - фото 14
  • Обогреватель конвекторный GARLYN KH-1500 - фото 15
  • Обогреватель конвекторный GARLYN KH-1500 - фото 16
  • Обогреватель конвекторный GARLYN KH-1500 - фото 17
  • Обогреватель конвекторный GARLYN KH-1500 - фото 18
  • Обогреватель конвекторный GARLYN KH-1500 - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 150 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 719117
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Характеристики

Бренд
Garlyn
Мощность обогрева
1500 Вт
Напряжение
220 В
Регулировка температуры/Термостат
Да
Таймер
да
Тип термостата
электронный
Тип установки
настенный
Рекомендуемая площадь обогрева
20 м2
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
89х46х11
Вес, кг.
6.5

Описание товара Обогреватель конвекторный GARLYN KH-1500

Конвекторный обогреватель GARLYN KH-1500 — надёжное решение для вашего комфорта, объединяющее стильный современный дизайн и высокие стандарты безопасности. Установка графика работы, таймер до 24 часов, защита от опрокидывания.

Отзывы о товаре Обогреватель конвекторный GARLYN KH-1500




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Характеристики
Бренд
Garlyn
Мощность обогрева
1500 Вт
Напряжение
220 В
Регулировка температуры/Термостат
Да
Таймер
да
Тип термостата
электронный
Тип установки
настенный
Рекомендуемая площадь обогрева
20 м2
Страна производитель
Китай
Описание
Конвекторный обогреватель GARLYN KH-1500 — надёжное решение для вашего комфорта, объединяющее стильный современный дизайн и высокие стандарты безопасности. Установка графика работы, таймер до 24 часов, защита от опрокидывания.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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