Блок питания Asus PRIME-750B-BLACK (90YE00Y0-B0NA00)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Блок питания Asus PRIME-750B-BLACK (90YE00Y0-B0NA00)
**Блок питания ПК ASUS PRIME-750B-BLACK** Надёжный и мощный блок питания ASUS PRIME-750B-BLACK обеспечит стабильную работу вашего компьютера. **Основные характеристики:** * Форм-фактор: ATX. * Номинальная мощность: 750 Вт. * Соответствие стандартам 80PLUS: Bronze. Это гарантирует высокую эффективность преобразования энергии и экономичность. **Система охлаждения:** * Один вентилятор диаметром 135 мм обеспечивает эффективное охлаждение блока питания, снижая уровень шума и поддерживая оптимальную температуру компонентов. **Дополнительные особенности:** * Тип PFC: активный. Это способствует стабилизации входного напряжения и улучшению качества электропитания. * Основной цвет: чёрный. Блок питания гармонично впишется в любой дизайн системного блока. * Входной разъём: C14 (для кабеля C13). Блок питания ASUS PRIME-750B-BLACK — это надёжное и эффективное решение для вашего ПК. Он обеспечит стабильную работу всех компонентов и поможет раскрыть весь потенциал вашей системы.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 6+2 pin, 1stPlayer, ACD, Accord, AeroCool, CBR, Chieftec, Deepcool, ExeGate, FSP, Formula
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 9 290 руб.2323 руб. в СплитБлок питания Chieftec PowerUp GPX-750FC 750W
-
В наличииЦена 9 290 руб.2323 руб. в СплитБлок питания Chieftec Polaris PPS-750FC 750W 80 Plus Gold
-
В наличииЦена 9 470 руб.2368 руб. в СплитБлок питания DeepCool GAMERSTORM PN850M (R-PN850M-FC0B-WGEU)
-
В наличииЦена 9 850 руб.2463 руб. в СплитБлок питания ATX 850W PRO A850PL PCIE5 MSI
-
В наличииЦена 10 860 руб.2715 руб. в СплитБлок питания ATX 1000W PRO A1000PL PCIE5 MSI
-
В наличииЦена 12 890 руб.3223 руб. в СплитБлок питания ATX 1000W GP-UD1000GM PG5 ICE GIGABYTE
-
В наличииЦена 13 860 руб.3465 руб. в СплитБлок питания InWin Power Supply 1250W 80plus Gold
-
В наличииЦена 14 240 руб.3560 руб. в СплитБлок питания Procase GA2600
-
В наличииЦена 25 810 руб. 35 880 руб.6453 руб. в СплитБлок питания MSI MPG A1000G PCIE5 1000W Gold
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 6+2 pin, 1stPlayer, ACD, Accord, AeroCool, CBR, Chieftec, Deepcool, ExeGate, FSP, Formula
Отзывы о товаре Блок питания Asus PRIME-750B-BLACK (90YE00Y0-B0NA00)