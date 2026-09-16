Уцененный товар Люстра Vitaluce V1467-0/6PL хорошее состояние, 718941
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Люстры
Количество ламп
6
Максимальная мощность лампы, Вт
40
Материал основания
металл
Стиль
прованс
Тип цоколя
E14
Цвет каркаса
белый
Ширина, см
40
S освещ. до, м?
12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-65%2 790 руб. 7 959 руб.
В наличии
Код товара: 718941
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
2 790 руб. -65%
7 959 руб.
- Гарантия производителя: 1 месяц
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Люстры
Высота, см
23
Количество ламп
6
Максимальная мощность лампы, Вт
40
Материал основания
металл
Материал плафона/абажура
стекло
Стиль
прованс
Тип цоколя
E14
Цвет каркаса
белый
Ширина, см
40
S освещ. до, м?
12
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
61х41х21
Вес, кг.
2.7
Описание товара Уцененный товар Люстра Vitaluce V1467-0/6PL хорошее состояние
Причина уценки: витринный образец (отсутствуют плафоны, повреждена коробка, потертости на каркасе) Внешний вид: хорошее состояние Комплектность: коробка, каркас люстры, крепления, документация
Смотрите также: Люстры, Настенные светильники, Настольные светильники, Подсветка интерьерная, Потолочные светильники, Светотехника, Фонари и переносные световые приборы, Недорогие, Потолочные, В стиле Барокко, Светодиодные, Подвесные, Дизайнерские, В современном стиле, В классическом стиле, Для подростка, Для офиса, 4 рожка
Теги товара: В спальню, В зал, Для кафе, В стиле Прованс, 6 рожков, Со свечами, Для веранды, Стеклянные, Белые, Е14, Из металла, Винтажные, Плетеные, На штанге, со стеклянными плафонами
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 3 520 руб. 9 685 руб.880 руб. в СплитЛюстра Vitaluce V4799-1/3PL, 3xE27 макс. 40Вт
-
В наличииЦена 5 120 руб. 13 385 руб.1280 руб. в СплитЛюстра V1410/3S 3xE27 макс. 60Вт
-
В наличииЦена 7 650 руб. 19 800 руб.1913 руб. в СплитЛюстра Vitaluce V4994-1/6PL, 6xE27 макс. 40Вт
-
В наличииЦена 11 520 руб. 30 020 руб.2880 руб. в СплитЛюстра Vitaluce V5329-9/6S, 6хЕ14 макс. 40Вт
-
В наличииЦена 13 860 руб. 30 547 руб.3465 руб. в СплитЛюстра потолочная ST-LUCE SL867.402.04 Черный
-
В наличииЦена 15 300 руб. 26 880 руб.3825 руб. в СплитСветильник подвесной Arte Lamp HUGO A1688LM-6AB
Бренд
Тип товара
Люстры
Высота, см
23
Количество ламп
6
Максимальная мощность лампы, Вт
40
Материал основания
металл
Материал плафона/абажура
стекло
Стиль
прованс
Тип цоколя
E14
Цвет каркаса
белый
Ширина, см
40
S освещ. до, м?
12
Развернуть
Страна производитель
Россия
Причина уценки: витринный образец (отсутствуют плафоны, повреждена коробка, потертости на каркасе) Внешний вид: хорошее состояние Комплектность: коробка, каркас люстры, крепления, документация
Смотрите также: Люстры, Настенные светильники, Настольные светильники, Подсветка интерьерная, Потолочные светильники, Светотехника, Фонари и переносные световые приборы, Недорогие, Потолочные, В стиле Барокко, Светодиодные, Подвесные, Дизайнерские, В современном стиле, В классическом стиле, Для подростка, Для офиса, 4 рожка
Теги товара: В спальню, В зал, Для кафе, В стиле Прованс, 6 рожков, Со свечами, Для веранды, Стеклянные, Белые, Е14, Из металла, Винтажные, Плетеные, На штанге, со стеклянными плафонами
Смотрите также: Люстры, Настенные светильники, Настольные светильники, Подсветка интерьерная, Потолочные светильники, Светотехника, Фонари и переносные световые приборы, Недорогие, Потолочные, В стиле Барокко, Светодиодные, Подвесные, Дизайнерские, В современном стиле, В классическом стиле, Для подростка, Для офиса, 4 рожка
Теги товара: В спальню, В зал, Для кафе, В стиле Прованс, 6 рожков, Со свечами, Для веранды, Стеклянные, Белые, Е14, Из металла, Винтажные, Плетеные, На штанге, со стеклянными плафонами
Уцененный товар Люстра Vitaluce V1467-0/6PL хорошее состояние - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 2790 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Уцененный товар Люстра Vitaluce V1467-0/6PL хорошее состояние