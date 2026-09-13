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Вентилятор ID-Cooling FROZN A610 ARGB 250W Black купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Вентилятор ID-Cooling FROZN A610 ARGB 250W Black

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Вентилятор ID-Cooling FROZN A610 ARGB 250W Black - фото 1
Вентилятор ID-Cooling FROZN A610 ARGB 250W Black - фото 2
Вентилятор ID-Cooling FROZN A610 ARGB 250W Black - фото 3
Вентилятор ID-Cooling FROZN A610 ARGB 250W Black - фото 4
Вентилятор ID-Cooling FROZN A610 ARGB 250W Black - фото 5
Вентилятор ID-Cooling FROZN A610 ARGB 250W Black - фото 6
Вентилятор ID-Cooling FROZN A610 ARGB 250W Black - фото 7
Вентилятор ID-Cooling FROZN A610 ARGB 250W Black - фото 8
Вентилятор ID-Cooling FROZN A610 ARGB 250W Black - фото 9
Вентилятор ID-Cooling FROZN A610 ARGB 250W Black - фото 10
Вентилятор ID-Cooling FROZN A610 ARGB 250W Black - фото 11
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Вентилятор ID-Cooling FROZN A610 ARGB 250W Black - фото 13
Вентилятор ID-Cooling FROZN A610 ARGB 250W Black - фото 14
Вентилятор ID-Cooling FROZN A610 ARGB 250W Black - фото 15
Вентилятор ID-Cooling FROZN A610 ARGB 250W Black - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Тип подсветки
ARGB
Socket
AM4, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1700
Тип коннектора
4 pin
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
1
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
250
  • Вентилятор ID-Cooling FROZN A610 ARGB 250W Black - фото 1
  • Вентилятор ID-Cooling FROZN A610 ARGB 250W Black - фото 2
  • Вентилятор ID-Cooling FROZN A610 ARGB 250W Black - фото 3
  • Вентилятор ID-Cooling FROZN A610 ARGB 250W Black - фото 4
  • Вентилятор ID-Cooling FROZN A610 ARGB 250W Black - фото 5
  • Вентилятор ID-Cooling FROZN A610 ARGB 250W Black - фото 6
  • Вентилятор ID-Cooling FROZN A610 ARGB 250W Black - фото 7
  • Вентилятор ID-Cooling FROZN A610 ARGB 250W Black - фото 8
  • Вентилятор ID-Cooling FROZN A610 ARGB 250W Black - фото 9
  • Вентилятор ID-Cooling FROZN A610 ARGB 250W Black - фото 10
  • Вентилятор ID-Cooling FROZN A610 ARGB 250W Black - фото 11
  • Вентилятор ID-Cooling FROZN A610 ARGB 250W Black - фото 12
  • Вентилятор ID-Cooling FROZN A610 ARGB 250W Black - фото 13
  • Вентилятор ID-Cooling FROZN A610 ARGB 250W Black - фото 14
  • Вентилятор ID-Cooling FROZN A610 ARGB 250W Black - фото 15
  • Вентилятор ID-Cooling FROZN A610 ARGB 250W Black - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 370 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 718932
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Характеристики

Бренд
ID-COOLING
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Совместимость
Intel, AMD
Подсветка
да
Тип подсветки
ARGB
Socket
AM4, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1700
Тип коннектора
4 pin
Термопаста в комплекте
Да
Дополнительно
место для дополнительного вентилятора
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
1
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
250
Диаметр вентилятора, мм
120
Скорость вращения вентилятора
500-2000 об/мин
Уровень шума
30
Регулятор оборотов (PWM)
да
Материал радиатора
алюминий
Наличие тепловых трубок
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
60х33х24
Вес, кг.
14.1

Описание товара Вентилятор ID-Cooling FROZN A610 ARGB 250W Black

**Cooler ID-Cooling FROZN A610 BLACK 250W** — это вентилятор для охлаждения процессора. Он совместим с различными сокетами, включая Intel 1700, 12*, 115* и AMD AM5, AM4. Вот основные характеристики вентилятора: * **Совместимость:** Intel LGA1700/1200/115x и AMD Socket AM5/AM4; * **TDP (Thermal Design Power):** до 250 Вт; * **Размеры вентилятора:** 120 x 120 мм; * **Скорость вращения вентилятора:** автоматически регулируется в диапазоне от 800 до 1850 об/мин; * **Уровень шума:** не более 31,5 дБ; * **Тип подшипника:** гидродинамический; * **Воздушный поток:** до 68 CFM; * **Коннектор:** 4-pin PWM; * **Материал радиатора:** алюминий; * **Количество тепловых трубок:** 6; * **Цвет:** чёрный. В комплект поставки входят крепления для установки на различные сокеты. Вентилятор обеспечивает эффективное охлаждение процессоров с высоким TDP, а также отличается низким уровнем шума и вибрации.



Теги товара: 120 мм, Алюминий, ARGB, 4-pin, 4-pin PWM

Отзывы о товаре Вентилятор ID-Cooling FROZN A610 ARGB 250W Black




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
ID-COOLING
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Совместимость
Intel, AMD
Подсветка
да
Тип подсветки
ARGB
Socket
AM4, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1700
Тип коннектора
4 pin
Термопаста в комплекте
Да
Дополнительно
место для дополнительного вентилятора
Тип подшипника
гидродинамический
Развернуть
Количество вентиляторов
1
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
250
Диаметр вентилятора, мм
120
Скорость вращения вентилятора
500-2000 об/мин
Уровень шума
30
Регулятор оборотов (PWM)
да
Материал радиатора
алюминий
Наличие тепловых трубок
да
Страна производитель
Китай
Описание
**Cooler ID-Cooling FROZN A610 BLACK 250W** — это вентилятор для охлаждения процессора. Он совместим с различными сокетами, включая Intel 1700, 12*, 115* и AMD AM5, AM4. Вот основные характеристики вентилятора: * **Совместимость:** Intel LGA1700/1200/115x и AMD Socket AM5/AM4; * **TDP (Thermal Design Power):** до 250 Вт; * **Размеры вентилятора:** 120 x 120 мм; * **Скорость вращения вентилятора:** автоматически регулируется в диапазоне от 800 до 1850 об/мин; * **Уровень шума:** не более 31,5 дБ; * **Тип подшипника:** гидродинамический; * **Воздушный поток:** до 68 CFM; * **Коннектор:** 4-pin PWM; * **Материал радиатора:** алюминий; * **Количество тепловых трубок:** 6; * **Цвет:** чёрный. В комплект поставки входят крепления для установки на различные сокеты. Вентилятор обеспечивает эффективное охлаждение процессоров с высоким TDP, а также отличается низким уровнем шума и вибрации.


Теги товара: 120 мм, Алюминий, ARGB, 4-pin, 4-pin PWM
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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