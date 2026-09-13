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Вентилятор Arctic Cooling P12 Pro A-RGB White 3 Pack (ACFAN00326A) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Вентилятор Arctic Cooling P12 Pro A-RGB White 3 Pack (ACFAN00326A)

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Вентилятор Arctic Cooling P12 Pro A-RGB White 3 Pack (ACFAN00326A) - фото 1
Вентилятор Arctic Cooling P12 Pro A-RGB White 3 Pack (ACFAN00326A) - фото 2
Вентилятор Arctic Cooling P12 Pro A-RGB White 3 Pack (ACFAN00326A) - фото 3
Вентилятор Arctic Cooling P12 Pro A-RGB White 3 Pack (ACFAN00326A) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Вентилятор для ноутбука
Назначение
для корпуса
Охлаждение
воздушное
Тип подсветки
ARGB
Тип коннектора
4 pin
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
3
Диаметр вентилятора, мм
120
Скорость вращения вентилятора
600-3000 об/мин
  • Вентилятор Arctic Cooling P12 Pro A-RGB White 3 Pack (ACFAN00326A) - фото 1
  • Вентилятор Arctic Cooling P12 Pro A-RGB White 3 Pack (ACFAN00326A) - фото 2
  • Вентилятор Arctic Cooling P12 Pro A-RGB White 3 Pack (ACFAN00326A) - фото 3
  • Вентилятор Arctic Cooling P12 Pro A-RGB White 3 Pack (ACFAN00326A) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 410 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 717773
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Характеристики

Бренд
ARCTIC COOLING
Тип товара
Вентилятор для ноутбука
Назначение
для корпуса
Охлаждение
воздушное
Подсветка
да
Тип подсветки
ARGB
Тип коннектора
4 pin
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
3
Диаметр вентилятора, мм
120
Скорость вращения вентилятора
600-3000 об/мин
Уровень шума
25
Регулятор оборотов (PWM)
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х13х9
Вес, г.
630

Описание товара Вентилятор Arctic Cooling P12 Pro A-RGB White 3 Pack (ACFAN00326A)

**Вентилятор корпусной Arctic Cooling ARCTIC P12 Pro A-RGB (White) — 3 шт.** Обеспечьте эффективное охлаждение вашего компьютера с вентиляторами Arctic Cooling ARCTIC P12 Pro A-RGB! Набор из трёх белых вентиляторов станет отличным решением для поддержания оптимальной температуры внутри корпуса и поможет предотвратить перегрев компонентов. **Почему стоит выбрать ARCTIC P12 Pro A-RGB?** * **Высокая производительность:** вентиляторы обеспечивают мощный воздушный поток, эффективно отводя тепло от ключевых компонентов системы. * **Стильный дизайн:** белый цвет и адресуемая RGB-подсветка позволят гармонично вписать вентиляторы в любой интерьер и создать уникальную атмосферу. * **Тихая работа:** благодаря современным технологиям вентиляторы работают практически бесшумно, не мешая вам работать или играть. * **Надёжность:** продукция Arctic Cooling известна своим высоким качеством и долговечностью. Обновите систему охлаждения вашего ПК с вентиляторами Arctic Cooling ARCTIC P12 Pro A-RGB и наслаждайтесь стабильной работой компьютера даже при высоких нагрузках!



Теги товара: Для корпуса, 120 мм, ARGB, 4-pin, 4-pin PWM

Отзывы о товаре Вентилятор Arctic Cooling P12 Pro A-RGB White 3 Pack (ACFAN00326A)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
ARCTIC COOLING
Тип товара
Вентилятор для ноутбука
Назначение
для корпуса
Охлаждение
воздушное
Подсветка
да
Тип подсветки
ARGB
Тип коннектора
4 pin
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
3
Диаметр вентилятора, мм
120
Скорость вращения вентилятора
600-3000 об/мин
Уровень шума
25
Развернуть
Регулятор оборотов (PWM)
да
Страна производитель
Китай
Описание
**Вентилятор корпусной Arctic Cooling ARCTIC P12 Pro A-RGB (White) — 3 шт.** Обеспечьте эффективное охлаждение вашего компьютера с вентиляторами Arctic Cooling ARCTIC P12 Pro A-RGB! Набор из трёх белых вентиляторов станет отличным решением для поддержания оптимальной температуры внутри корпуса и поможет предотвратить перегрев компонентов. **Почему стоит выбрать ARCTIC P12 Pro A-RGB?** * **Высокая производительность:** вентиляторы обеспечивают мощный воздушный поток, эффективно отводя тепло от ключевых компонентов системы. * **Стильный дизайн:** белый цвет и адресуемая RGB-подсветка позволят гармонично вписать вентиляторы в любой интерьер и создать уникальную атмосферу. * **Тихая работа:** благодаря современным технологиям вентиляторы работают практически бесшумно, не мешая вам работать или играть. * **Надёжность:** продукция Arctic Cooling известна своим высоким качеством и долговечностью. Обновите систему охлаждения вашего ПК с вентиляторами Arctic Cooling ARCTIC P12 Pro A-RGB и наслаждайтесь стабильной работой компьютера даже при высоких нагрузках!


Теги товара: Для корпуса, 120 мм, ARGB, 4-pin, 4-pin PWM
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Отзывы


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