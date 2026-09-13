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Материнская плата MSI B850 GAMING PLUS WIFI6E купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Материнская плата MSI B850 GAMING PLUS WIFI6E

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Материнская плата MSI B850 GAMING PLUS WIFI6E - фото 1
Материнская плата MSI B850 GAMING PLUS WIFI6E - фото 2
Материнская плата MSI B850 GAMING PLUS WIFI6E - фото 3
Материнская плата MSI B850 GAMING PLUS WIFI6E - фото 4
Материнская плата MSI B850 GAMING PLUS WIFI6E - фото 5
Материнская плата MSI B850 GAMING PLUS WIFI6E - фото 6
Материнская плата MSI B850 GAMING PLUS WIFI6E - фото 7
Материнская плата MSI B850 GAMING PLUS WIFI6E - фото 8
Материнская плата MSI B850 GAMING PLUS WIFI6E - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Материнские платы
Форм-фактор
ATX
Чипсет
AMD B850
Socket
AM5
Тип памяти
DDR5
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
256
Wi-Fi
да
Версия PCI Express
4.0
  • Материнская плата MSI B850 GAMING PLUS WIFI6E - фото 1
  • Материнская плата MSI B850 GAMING PLUS WIFI6E - фото 2
  • Материнская плата MSI B850 GAMING PLUS WIFI6E - фото 3
  • Материнская плата MSI B850 GAMING PLUS WIFI6E - фото 4
  • Материнская плата MSI B850 GAMING PLUS WIFI6E - фото 5
  • Материнская плата MSI B850 GAMING PLUS WIFI6E - фото 6
  • Материнская плата MSI B850 GAMING PLUS WIFI6E - фото 7
  • Материнская плата MSI B850 GAMING PLUS WIFI6E - фото 8
  • Материнская плата MSI B850 GAMING PLUS WIFI6E - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
17 390 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 718737
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Характеристики

Бренд
MSI
Тип товара
Материнские платы
Форм-фактор
ATX
Ширина, см
24.4
Высота, см
30.5
Чипсет
AMD B850
Встроенный процессор
Нет
Socket
AM5
Тип памяти
DDR5
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
256
Максимальная частота памяти
8200 МГц
Wi-Fi
да
Версия PCI Express
4.0
Слотов PCI-E x16
2
Слотов PCI-E x1
1
Разъемы SATA, шт
4
Количество слотов M.2
2
Поддержка SLI/CrossFire
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
34х27х7
Вес, кг.
1.44

Описание товара Материнская плата MSI B850 GAMING PLUS WIFI6E

**Материнская плата MSI B850 GAMING PLUS WIFI6E** — идеальное решение для игровых систем и производительных рабочих станций. **Основные характеристики:** * разъём для процессора: AM5; * чипсет: AMD B850; * форм-фактор: ATX; * тип оперативной памяти: DDR5; * количество слотов памяти: 4; * минимальная частота памяти: 4800 МГц; * максимальная частота памяти (OC): 8200 МГц. **Преимущества:** * **Поддержка современных технологий.** Два разъёма M.2 для высокоскоростных SSD-накопителей, а также интерфейсы SATA 6 Гб/с (4 порта) для подключения дополнительных устройств. * **Богатая комплектация для подключения периферийных устройств.** Два порта USB 3.2 Gen2, три порта USB 3.2 Gen1 и четыре порта USB 2.0, а также два порта Type-C. * **Высокоскоростная сеть.** Плата оснащена сетевым адаптером с поддержкой 2.5G, что обеспечивает быструю и стабильную передачу данных. * **Видеовыходы.** Наличие разъёмов DP и HDMI позволяет подключить несколько мониторов для расширенного рабочего пространства или игрового процесса. * **Стильный дизайн.** Белый цвет платы гармонично впишется в любой системный блок и добавит эстетики вашему рабочему месту. MSI B850 GAMING PLUS WIFI6E — это надёжная и функциональная материнская плата, которая станет основой для вашей мощной и современной системы.



Теги товара: atx, ddr5, с m.2

Отзывы о товаре Материнская плата MSI B850 GAMING PLUS WIFI6E




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Характеристики
Бренд
MSI
Тип товара
Материнские платы
Форм-фактор
ATX
Ширина, см
24.4
Высота, см
30.5
Чипсет
AMD B850
Встроенный процессор
Нет
Socket
AM5
Тип памяти
DDR5
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
256
Развернуть
Максимальная частота памяти
8200 МГц
Wi-Fi
да
Версия PCI Express
4.0
Слотов PCI-E x16
2
Слотов PCI-E x1
1
Разъемы SATA, шт
4
Количество слотов M.2
2
Поддержка SLI/CrossFire
нет
Страна производитель
Китай
Описание
**Материнская плата MSI B850 GAMING PLUS WIFI6E** — идеальное решение для игровых систем и производительных рабочих станций. **Основные характеристики:** * разъём для процессора: AM5; * чипсет: AMD B850; * форм-фактор: ATX; * тип оперативной памяти: DDR5; * количество слотов памяти: 4; * минимальная частота памяти: 4800 МГц; * максимальная частота памяти (OC): 8200 МГц. **Преимущества:** * **Поддержка современных технологий.** Два разъёма M.2 для высокоскоростных SSD-накопителей, а также интерфейсы SATA 6 Гб/с (4 порта) для подключения дополнительных устройств. * **Богатая комплектация для подключения периферийных устройств.** Два порта USB 3.2 Gen2, три порта USB 3.2 Gen1 и четыре порта USB 2.0, а также два порта Type-C. * **Высокоскоростная сеть.** Плата оснащена сетевым адаптером с поддержкой 2.5G, что обеспечивает быструю и стабильную передачу данных. * **Видеовыходы.** Наличие разъёмов DP и HDMI позволяет подключить несколько мониторов для расширенного рабочего пространства или игрового процесса. * **Стильный дизайн.** Белый цвет платы гармонично впишется в любой системный блок и добавит эстетики вашему рабочему месту. MSI B850 GAMING PLUS WIFI6E — это надёжная и функциональная материнская плата, которая станет основой для вашей мощной и современной системы.


Теги товара: atx, ddr5, с m.2
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Отзывы


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