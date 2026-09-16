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Louis Sclavis & Benjamin Moussay - Unfolding (0602465795776) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Louis Sclavis & Benjamin Moussay - Unfolding (0602465795776) виниловая пластинка

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Louis Sclavis &amp; Benjamin Moussay - Unfolding (0602465795776) виниловая пластинка - фото 1
Louis Sclavis &amp; Benjamin Moussay - Unfolding (0602465795776) виниловая пластинка - фото 2
Louis Sclavis &amp; Benjamin Moussay - Unfolding (0602465795776) виниловая пластинка - фото 3
Louis Sclavis &amp; Benjamin Moussay - Unfolding (0602465795776) виниловая пластинка - фото 4
Louis Sclavis &amp; Benjamin Moussay - Unfolding (0602465795776) виниловая пластинка - фото 5
Louis Sclavis &amp; Benjamin Moussay - Unfolding (0602465795776) виниловая пластинка - фото 6
Louis Sclavis &amp; Benjamin Moussay - Unfolding (0602465795776) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Louis Sclavis & Benjamin Moussay
Альбом (сингл)
Unfolding
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Louis Sclavis &amp; Benjamin Moussay - Unfolding (0602465795776) виниловая пластинка - фото 1
  • Louis Sclavis &amp; Benjamin Moussay - Unfolding (0602465795776) виниловая пластинка - фото 2
  • Louis Sclavis &amp; Benjamin Moussay - Unfolding (0602465795776) виниловая пластинка - фото 3
  • Louis Sclavis &amp; Benjamin Moussay - Unfolding (0602465795776) виниловая пластинка - фото 4
  • Louis Sclavis &amp; Benjamin Moussay - Unfolding (0602465795776) виниловая пластинка - фото 5
  • Louis Sclavis &amp; Benjamin Moussay - Unfolding (0602465795776) виниловая пластинка - фото 6
  • Louis Sclavis &amp; Benjamin Moussay - Unfolding (0602465795776) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 800 руб. 
Начислим 142 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 718670
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Louis Sclavis & Benjamin Moussay - Unfolding (0602465795776) виниловая пластинка
3 800 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ECM
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
ECM
Barcode
[0602465795776]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Louis Sclavis & Benjamin Moussay
Альбом (сингл)
Unfolding
Жанр
Jazz
Трек-лист
Unfolding, Loma del tanto, None, A Garden In Ispahan, Siete Lagunas, L'heure de loup, L'?tendue, Somebody Leaves, Snow
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Louis Sclavis & Benjamin Moussay - Unfolding (0602465795776) виниловая пластинка

«Этот идеально гармоничный дуэт делает акцент на резких контрастах и ??процветает благодаря эмпатии и интенсивным обменам». — Deutschlandfunk Ранее объединив усилия для нескольких записей Луи Склависа на лейбле ECM, включая последний альбом кларнетиста «Characters On A Wall» в последние годы Склавис и пианист Бенджамин Муссей всё больше внимания уделяли двустороннему общению, давая масштабные и хорошо принятые концерты по всей Европе. Теперь, в программе, состоящей из оригинальных произведений — две трети из-под пера пианиста, оставшаяся треть — кларнетиста, — французский дуэт представляет мир камерных бесед, сочетающих лирическое созерцание с причудливой изобретательностью в радостном, концентрированном сотрудничестве. Дуэт вдумчиво облекает деликатные темы в тёплые импровизации, не торопясь, но терпеливо исследуя текст с редкой креативностью и плавными диалогами. Альбом Unfolding был записан в студии La Buissonne на юге Франции в марте 2024 года. Продюсером выступил Манфред Айхер.

Отзывы о товаре Louis Sclavis & Benjamin Moussay - Unfolding (0602465795776) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
ECM
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
ECM
Barcode
[0602465795776]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Louis Sclavis & Benjamin Moussay
Альбом (сингл)
Unfolding
Жанр
Jazz
Трек-лист
Unfolding, Loma del tanto, None, A Garden In Ispahan, Siete Lagunas, L'heure de loup, L'?tendue, Somebody Leaves, Snow
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
«Этот идеально гармоничный дуэт делает акцент на резких контрастах и ??процветает благодаря эмпатии и интенсивным обменам». — Deutschlandfunk Ранее объединив усилия для нескольких записей Луи Склависа на лейбле ECM, включая последний альбом кларнетиста «Characters On A Wall» в последние годы Склавис и пианист Бенджамин Муссей всё больше внимания уделяли двустороннему общению, давая масштабные и хорошо принятые концерты по всей Европе. Теперь, в программе, состоящей из оригинальных произведений — две трети из-под пера пианиста, оставшаяся треть — кларнетиста, — французский дуэт представляет мир камерных бесед, сочетающих лирическое созерцание с причудливой изобретательностью в радостном, концентрированном сотрудничестве. Дуэт вдумчиво облекает деликатные темы в тёплые импровизации, не торопясь, но терпеливо исследуя текст с редкой креативностью и плавными диалогами. Альбом Unfolding был записан в студии La Buissonne на юге Франции в марте 2024 года. Продюсером выступил Манфред Айхер.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Louis Sclavis & Benjamin Moussay - Unfolding (0602465795776) виниловая пластинка - купить по цене 3800 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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