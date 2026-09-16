Bryan Ferry & Amelia Barratt - Loose Talk (0199066340578) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Bryan Ferry & Amelia Barratt
Альбом (сингл)
Loose Talk
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 800 руб.
В наличии
Код товара: 718645
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Характеристики
Бренд
Dene Jesmond
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Dene Jesmond
Barcode
[0199066340578]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Bryan Ferry & Amelia Barratt
Альбом (сингл)
Loose Talk
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Big Things, Stand Near Me, Florist, Cowboy Hat, Demolition, Orchestra, Holiday, Landscape, Pictures On a Wall, White Noise, Loose Talk
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Bryan Ferry & Amelia Barratt - Loose Talk (0199066340578) виниловая пластинка
Здесь мало что напоминает предыдущие альбомы Брайана Ферри, от звуков и форм музыки до способа ее использования. Впервые британский певец создал музыку для историй, которые не написаны им. Шотландская художница и писательница Амелия Барратт рассказывает яркие и порой загадочные короткие истории из-под своего пера под музыку Ферри. «Разговор двух артистов», — так описывает новый альбом Амелия. «То, что мы создали вместе, но ни один из нас не смог бы сделать поодиночке», — добавляет Брайан Ферри. «И для меня это кажется открытием совершенно новой главы в моем творчестве».
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Progressive Rock
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Бренд
Dene Jesmond
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Dene Jesmond
Barcode
[0199066340578]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Bryan Ferry & Amelia Barratt
Альбом (сингл)
Loose Talk
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Big Things, Stand Near Me, Florist, Cowboy Hat, Demolition, Orchestra, Holiday, Landscape, Pictures On a Wall, White Noise, Loose Talk
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Здесь мало что напоминает предыдущие альбомы Брайана Ферри, от звуков и форм музыки до способа ее использования. Впервые британский певец создал музыку для историй, которые не написаны им. Шотландская художница и писательница Амелия Барратт рассказывает яркие и порой загадочные короткие истории из-под своего пера под музыку Ферри. «Разговор двух артистов», — так описывает новый альбом Амелия. «То, что мы создали вместе, но ни один из нас не смог бы сделать поодиночке», — добавляет Брайан Ферри. «И для меня это кажется открытием совершенно новой главы в моем творчестве».
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Progressive Rock
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Progressive Rock
Bryan Ferry & Amelia Barratt - Loose Talk (0199066340578) виниловая пластинка - по цене 3800 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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