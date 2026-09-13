Корпус XPG VALORAIRNANOMAA-BKCWW
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Характеристики
Описание товара Корпус XPG VALORAIRNANOMAA-BKCWW
Корпус XPG представляет собой продуманное решение для сборки компактного, но мощного компьютера. Этот мини-тауэр форм-фактора совместим с платами mini-ITX и mATX, что делает его универсальным вариантом для различных конфигураций. При весе всего 5,15 кг корпус изготовлен из высококачественной стали, обеспечивающей прочность и долговечность. Дизайн корпуса выполнен в классическом черном цвете с элегантной ARGB подсветкой, придающей системе стильный и современный вид. Внутреннее пространство рассчитано на установку процессорного кулера высотой до 170 мм и видеокарты длиной до 370 мм, что позволяет без труда разместить мощные компоненты. В корпусе предусмотрены 5 слотов для расширения и три внутренних отсека – два для 2,5-дюймовых накопителей и один для 3,5-дюймового диска, что обеспечивает достаточную гибкость для хранения данных и расширения системы. XPG оснастил корпус одним встроенным вентилятором диаметром 120 мм, способствующим эффективному воздушному охлаждению. Отказавшись от встроенного кард-ридера, XPG сосредоточился на минимализме и функциональности, предлагая базовый набор характеристик и возможностей для энтузиастов сборки ПК и пользователей, ищущих оптимальные решения для монтажа компактных систем.
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