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Корпус FoxLine FL-105-AD120-DC-INF (FL-105-AD120-DC-INF) |FL-105-AD120-DC-INF| mITX case (2L), 2*USB2.0+2*USB3.0, 1*combo audio, 40mm FAN, VESA, w/DC-ATX converter, w/120W pwr adapter, w/pwr купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Корпус FoxLine FL-105-AD120-DC-INF (FL-105-AD120-DC-INF) |FL-105-AD120-DC-INF| mITX case (2L), 2*USB2.0+2*USB3.0, 1*combo audio, 40mm FAN, VESA, w/DC-ATX converter, w/120W pwr adapter, w/pwr

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Корпус FoxLine FL-105-AD120-DC-INF (FL-105-AD120-DC-INF) |FL-105-AD120-DC-INF| mITX case (2L), 2*USB2.0+2*USB3.0, 1*combo audio, 40mm FAN, VESA, w/DC-ATX converter, w/120W pwr adapter, w/pwr - фото 1
Корпус FoxLine FL-105-AD120-DC-INF (FL-105-AD120-DC-INF) |FL-105-AD120-DC-INF| mITX case (2L), 2*USB2.0+2*USB3.0, 1*combo audio, 40mm FAN, VESA, w/DC-ATX converter, w/120W pwr adapter, w/pwr - фото 2
Корпус FoxLine FL-105-AD120-DC-INF (FL-105-AD120-DC-INF) |FL-105-AD120-DC-INF| mITX case (2L), 2*USB2.0+2*USB3.0, 1*combo audio, 40mm FAN, VESA, w/DC-ATX converter, w/120W pwr adapter, w/pwr - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Комплектующие
  • Корпус FoxLine FL-105-AD120-DC-INF (FL-105-AD120-DC-INF) |FL-105-AD120-DC-INF| mITX case (2L), 2*USB2.0+2*USB3.0, 1*combo audio, 40mm FAN, VESA, w/DC-ATX converter, w/120W pwr adapter, w/pwr - фото 1
  • Корпус FoxLine FL-105-AD120-DC-INF (FL-105-AD120-DC-INF) |FL-105-AD120-DC-INF| mITX case (2L), 2*USB2.0+2*USB3.0, 1*combo audio, 40mm FAN, VESA, w/DC-ATX converter, w/120W pwr adapter, w/pwr - фото 2
  • Корпус FoxLine FL-105-AD120-DC-INF (FL-105-AD120-DC-INF) |FL-105-AD120-DC-INF| mITX case (2L), 2*USB2.0+2*USB3.0, 1*combo audio, 40mm FAN, VESA, w/DC-ATX converter, w/120W pwr adapter, w/pwr - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 480 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 718499
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Характеристики

Бренд
Foxline
Тип товара
Комплектующие
Блок питания
да
Габариты (ШxВxГ), мм
55 x 200 x 212 мм
Макс. высота процессорного кулера
36
Материал корпуса
пластик, сталь
Разъемы на передней панели
2 x USB 2.0, 2 x USB 3.0, аудио
Расположение блока питания
внешнее
Типоразмер
Slim-Desktop
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
1
Мощность блока питания, Вт
120
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
29х23х13
Вес, кг.
1.72

Описание товара Корпус FoxLine FL-105-AD120-DC-INF (FL-105-AD120-DC-INF) |FL-105-AD120-DC-INF| mITX case (2L), 2*USB2.0+2*USB3.0, 1*combo audio, 40mm FAN, VESA, w/DC-ATX converter, w/120W pwr adapter, w/pwr

Корпус Foxline — это элегантное и функциональное решение для создания компактного и мощного рабочего места. Изготовленный из высококачественных пластика и стали, он отличается стильным черным цветом, который гармонично впишется в любой интерьер. Корпус обладает оптимальными размерами в типоразмере Slim-Desktop, что обеспечивает его компактность и удобство размещения даже в условиях ограниченного пространства. Внутренняя конфигурация корпуса включает один отсек для установки 2,5-дюймового накопителя, позволяя эффективно организовать дисковую систему. Поддержка формата mini-ITX делает Foxline идеальным выбором для сборки современных миниатюрных PC-платформ, обеспечивая их мощность и производительность. Корпус комплектуется блоком питания мощностью 120 Вт с внешним расположением, что позволяет снизить тепловыделение внутри корпуса и обеспечивает доступ к простой замене или обслуживанию блока. Максимальная высота процессорного кулера составляет 36 мм, что подходит для низкопрофильных систем охлаждения, обеспечивая стабильную работу процессора при компактных габаритах. Корпус Foxline идеально подходит тем, кто ищет компактное решение без компромиссов в производительности и надежности, создавая идеальные условия для вашего мини-PC.

Отзывы о товаре Корпус FoxLine FL-105-AD120-DC-INF (FL-105-AD120-DC-INF) |FL-105-AD120-DC-INF| mITX case (2L), 2*USB2.0+2*USB3.0, 1*combo audio, 40mm FAN, VESA, w/DC-ATX converter, w/120W pwr adapter, w/pwr




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Характеристики
Бренд
Foxline
Тип товара
Комплектующие
Блок питания
да
Габариты (ШxВxГ), мм
55 x 200 x 212 мм
Макс. высота процессорного кулера
36
Материал корпуса
пластик, сталь
Разъемы на передней панели
2 x USB 2.0, 2 x USB 3.0, аудио
Расположение блока питания
внешнее
Типоразмер
Slim-Desktop
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
1
Мощность блока питания, Вт
120
Развернуть
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX
Страна производитель
Китай
Описание
Корпус Foxline — это элегантное и функциональное решение для создания компактного и мощного рабочего места. Изготовленный из высококачественных пластика и стали, он отличается стильным черным цветом, который гармонично впишется в любой интерьер. Корпус обладает оптимальными размерами в типоразмере Slim-Desktop, что обеспечивает его компактность и удобство размещения даже в условиях ограниченного пространства. Внутренняя конфигурация корпуса включает один отсек для установки 2,5-дюймового накопителя, позволяя эффективно организовать дисковую систему. Поддержка формата mini-ITX делает Foxline идеальным выбором для сборки современных миниатюрных PC-платформ, обеспечивая их мощность и производительность. Корпус комплектуется блоком питания мощностью 120 Вт с внешним расположением, что позволяет снизить тепловыделение внутри корпуса и обеспечивает доступ к простой замене или обслуживанию блока. Максимальная высота процессорного кулера составляет 36 мм, что подходит для низкопрофильных систем охлаждения, обеспечивая стабильную работу процессора при компактных габаритах. Корпус Foxline идеально подходит тем, кто ищет компактное решение без компромиссов в производительности и надежности, создавая идеальные условия для вашего мини-PC.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Корпус FoxLine FL-105-AD120-DC-INF (FL-105-AD120-DC-INF) |FL-105-AD120-DC-INF| mITX case (2L), 2*USB2.0+2*USB3.0, 1*combo audio, 40mm FAN, VESA, w/DC-ATX converter, w/120W pwr adapter, w/pwr - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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