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Корпус XPG INVADERXMINIMT-BKCWW купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Корпус XPG INVADERXMINIMT-BKCWW

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Корпус XPG INVADERXMINIMT-BKCWW - фото 1
Корпус XPG INVADERXMINIMT-BKCWW - фото 2
Корпус XPG INVADERXMINIMT-BKCWW - фото 3
Корпус XPG INVADERXMINIMT-BKCWW - фото 4
Корпус XPG INVADERXMINIMT-BKCWW - фото 5
Корпус XPG INVADERXMINIMT-BKCWW - фото 6
Корпус XPG INVADERXMINIMT-BKCWW - фото 7
Корпус XPG INVADERXMINIMT-BKCWW - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Корпус для ПК
  • Корпус XPG INVADERXMINIMT-BKCWW - фото 1
  • Корпус XPG INVADERXMINIMT-BKCWW - фото 2
  • Корпус XPG INVADERXMINIMT-BKCWW - фото 3
  • Корпус XPG INVADERXMINIMT-BKCWW - фото 4
  • Корпус XPG INVADERXMINIMT-BKCWW - фото 5
  • Корпус XPG INVADERXMINIMT-BKCWW - фото 6
  • Корпус XPG INVADERXMINIMT-BKCWW - фото 7
  • Корпус XPG INVADERXMINIMT-BKCWW - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 310 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 718521
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Характеристики

Бренд
XPG
Тип товара
Корпус для ПК
Блок питания
нет
Встроенные вентиляторы
5 x 120 мм
Габариты (ШxВxГ), мм
460x359x210 мм
Максимальная длина видеокарты
330
Материал корпуса
сталь
Места для доп. вентиляторов
5x120 мм 2x140 мм
Окно на боковой стенке
да
Передняя дверь
нет
Подсветка
ARGB
Разъемы на передней панели
1x USB 3.0, 3.5 мм комбинированный наушники/микрофон, кнопка Reset, кнопка Power, 1x USB Type C
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
7
Типоразмер
Midi-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
2
Число внутренних отсеков 3.5
1
Мощность блока питания, Вт
0
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
51х42х28
Вес, кг.
6.8

Описание товара Корпус XPG INVADERXMINIMT-BKCWW

**Корпус XPG INVADER** Корпус XPG Invader — это стильный и функциональный корпус для компьютера, который сочетает в себе высокую производительность и привлекательный дизайн. Он идеально подходит для геймеров и энтузиастов, которые ищут мощный и надёжный корпус. **Особенности:** * **Поддержка материнских плат.** Корпус поддерживает широкий спектр материнских плат, что позволяет выбрать оптимальную конфигурацию для ваших нужд. * **Продуманная система охлаждения.** В корпусе предусмотрены специальные отверстия для установки вентиляторов и радиаторов системы жидкостного охлаждения, что обеспечивает эффективное охлаждение компонентов. * **Удобство сборки.** Просторный интерьер корпуса упрощает установку и обслуживание компонентов, а также обеспечивает удобный доступ к ним. * **Стильный дизайн.** Корпус выполнен в современном дизайне с использованием качественных материалов, что придаёт ему элегантный вид. Приобретите корпус XPG Invader и наслаждайтесь высокой производительностью и стильным дизайном вашего компьютера!

Отзывы о товаре Корпус XPG INVADERXMINIMT-BKCWW




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
XPG
Тип товара
Корпус для ПК
Блок питания
нет
Встроенные вентиляторы
5 x 120 мм
Габариты (ШxВxГ), мм
460x359x210 мм
Максимальная длина видеокарты
330
Материал корпуса
сталь
Места для доп. вентиляторов
5x120 мм 2x140 мм
Окно на боковой стенке
да
Передняя дверь
нет
Подсветка
ARGB
Разъемы на передней панели
1x USB 3.0, 3.5 мм комбинированный наушники/микрофон, кнопка Reset, кнопка Power, 1x USB Type C
Развернуть
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
7
Типоразмер
Midi-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
2
Число внутренних отсеков 3.5
1
Мощность блока питания, Вт
0
Страна производитель
Китай
Описание
**Корпус XPG INVADER** Корпус XPG Invader — это стильный и функциональный корпус для компьютера, который сочетает в себе высокую производительность и привлекательный дизайн. Он идеально подходит для геймеров и энтузиастов, которые ищут мощный и надёжный корпус. **Особенности:** * **Поддержка материнских плат.** Корпус поддерживает широкий спектр материнских плат, что позволяет выбрать оптимальную конфигурацию для ваших нужд. * **Продуманная система охлаждения.** В корпусе предусмотрены специальные отверстия для установки вентиляторов и радиаторов системы жидкостного охлаждения, что обеспечивает эффективное охлаждение компонентов. * **Удобство сборки.** Просторный интерьер корпуса упрощает установку и обслуживание компонентов, а также обеспечивает удобный доступ к ним. * **Стильный дизайн.** Корпус выполнен в современном дизайне с использованием качественных материалов, что придаёт ему элегантный вид. Приобретите корпус XPG Invader и наслаждайтесь высокой производительностью и стильным дизайном вашего компьютера!
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Корпус XPG INVADERXMINIMT-BKCWW - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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