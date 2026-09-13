Корпус XPG INVADERXMINIMT-BKCWW
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Характеристики
Описание товара Корпус XPG INVADERXMINIMT-BKCWW
**Корпус XPG INVADER** Корпус XPG Invader — это стильный и функциональный корпус для компьютера, который сочетает в себе высокую производительность и привлекательный дизайн. Он идеально подходит для геймеров и энтузиастов, которые ищут мощный и надёжный корпус. **Особенности:** * **Поддержка материнских плат.** Корпус поддерживает широкий спектр материнских плат, что позволяет выбрать оптимальную конфигурацию для ваших нужд. * **Продуманная система охлаждения.** В корпусе предусмотрены специальные отверстия для установки вентиляторов и радиаторов системы жидкостного охлаждения, что обеспечивает эффективное охлаждение компонентов. * **Удобство сборки.** Просторный интерьер корпуса упрощает установку и обслуживание компонентов, а также обеспечивает удобный доступ к ним. * **Стильный дизайн.** Корпус выполнен в современном дизайне с использованием качественных материалов, что придаёт ему элегантный вид. Приобретите корпус XPG Invader и наслаждайтесь высокой производительностью и стильным дизайном вашего компьютера!
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Теги товара: Сталь, Нижнее, Корпус с подсветкой, Со стеклянной боковой панелью, С вентилятором
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Теги товара: Сталь, Нижнее, Корпус с подсветкой, Со стеклянной боковой панелью, С вентилятором
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