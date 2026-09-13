Корпус Thermaltake View 390 Air белый (CA-11F-00M6WN-00)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Корпуса
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 090 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 714970
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Корпуса
Встроенные вентиляторы
3 x 120 мм
Макс. высота процессорного кулера
160
Максимальная длина видеокарты
420
Материал корпуса
пластик, сталь, стекло
Места для доп. вентиляторов
3x120 мм или 2x140 мм или 2x200 мм
Окно на боковой стенке
да
Разъемы на передней панели
2 x USB 3.2 Gen 1, 1 x USB 3.2 Gen 2, 3.5 мм jack (аудио), 3.5 мм jack (микрофон)
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
7
Типоразмер
Midi-Tower
Цвет корпуса
белый
Число внутренних отсеков 2,5
3
Число внутренних отсеков 3.5
2
Форм-фактор совместимых плат
ATX
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
57х55х37
Вес, кг.
18.34
Описание товара Корпус Thermaltake View 390 Air белый (CA-11F-00M6WN-00)
Корпус Thermaltake View 390 Air Mid Tower представляет собой корпус формата ATX с изогнутыми верхней и боковой панелями из закалённого стекла, перфорированной передней панелью, поворотными слотами PCI-E, кронштейном для видеокарты и двумя задними вентиляторами CT120. В корпусе можно установить до одиннадцати 120-мм вентиляторов, а также 360-миллиметровый радиатор AIO спереди или сбоку материнской платы. Опционально можно установить комплект 6-дюймового ЖК-дисплея для отображения информации о системе в режиме реального времени и улучшения качества изображения.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Мощность БП в корпусе, Материал корпуса, Алюминий, Встроенные вентиляторы, 1x 80 мм, 1x 92 мм, 1x 120 мм, 2x 120 мм, 2x 140 мм, 3 x 140 мм
Теги товара: Сталь, 3x 120 мм, Металл/стекло, Пластик, Нижнее, Со стеклянной боковой панелью, С вентилятором
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Тип товара
Корпуса
Встроенные вентиляторы
3 x 120 мм
Макс. высота процессорного кулера
160
Максимальная длина видеокарты
420
Материал корпуса
пластик, сталь, стекло
Места для доп. вентиляторов
3x120 мм или 2x140 мм или 2x200 мм
Окно на боковой стенке
да
Разъемы на передней панели
2 x USB 3.2 Gen 1, 1 x USB 3.2 Gen 2, 3.5 мм jack (аудио), 3.5 мм jack (микрофон)
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
7
Типоразмер
Midi-Tower
Развернуть
Цвет корпуса
белый
Число внутренних отсеков 2,5
3
Число внутренних отсеков 3.5
2
Форм-фактор совместимых плат
ATX
Страна производитель
Китай
Корпус Thermaltake View 390 Air Mid Tower представляет собой корпус формата ATX с изогнутыми верхней и боковой панелями из закалённого стекла, перфорированной передней панелью, поворотными слотами PCI-E, кронштейном для видеокарты и двумя задними вентиляторами CT120. В корпусе можно установить до одиннадцати 120-мм вентиляторов, а также 360-миллиметровый радиатор AIO спереди или сбоку материнской платы. Опционально можно установить комплект 6-дюймового ЖК-дисплея для отображения информации о системе в режиме реального времени и улучшения качества изображения.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Мощность БП в корпусе, Материал корпуса, Алюминий, Встроенные вентиляторы, 1x 80 мм, 1x 92 мм, 1x 120 мм, 2x 120 мм, 2x 140 мм, 3 x 140 мм
Теги товара: Сталь, 3x 120 мм, Металл/стекло, Пластик, Нижнее, Со стеклянной боковой панелью, С вентилятором
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Мощность БП в корпусе, Материал корпуса, Алюминий, Встроенные вентиляторы, 1x 80 мм, 1x 92 мм, 1x 120 мм, 2x 120 мм, 2x 140 мм, 3 x 140 мм
Теги товара: Сталь, 3x 120 мм, Металл/стекло, Пластик, Нижнее, Со стеклянной боковой панелью, С вентилятором
Корпус Thermaltake View 390 Air белый (CA-11F-00M6WN-00) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Корпус Thermaltake View 390 Air белый (CA-11F-00M6WN-00)