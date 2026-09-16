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Свиридова Алёна - Лучшие Песни (Pink Vinyl) (4680068804251) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Свиридова Алёна - Лучшие Песни (Pink Vinyl) (4680068804251) виниловая пластинка

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Свиридова Алёна - Лучшие Песни (Pink Vinyl) (4680068804251) виниловая пластинка - фото 1
Свиридова Алёна - Лучшие Песни (Pink Vinyl) (4680068804251) виниловая пластинка - фото 2
Свиридова Алёна - Лучшие Песни (Pink Vinyl) (4680068804251) виниловая пластинка - фото 3
Свиридова Алёна - Лучшие Песни (Pink Vinyl) (4680068804251) виниловая пластинка - фото 4
Свиридова Алёна - Лучшие Песни (Pink Vinyl) (4680068804251) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Алёна Свиридова
Альбом (сингл)
Лучшие Песни
Жанр
Российская поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
розовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Свиридова Алёна - Лучшие Песни (Pink Vinyl) (4680068804251) виниловая пластинка - фото 1
  • Свиридова Алёна - Лучшие Песни (Pink Vinyl) (4680068804251) виниловая пластинка - фото 2
  • Свиридова Алёна - Лучшие Песни (Pink Vinyl) (4680068804251) виниловая пластинка - фото 3
  • Свиридова Алёна - Лучшие Песни (Pink Vinyl) (4680068804251) виниловая пластинка - фото 4
  • Свиридова Алёна - Лучшие Песни (Pink Vinyl) (4680068804251) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 860 руб. 
Начислим 112 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 718421
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Свиридова Алёна - Лучшие Песни (Pink Vinyl) (4680068804251) виниловая пластинка
2 860 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4680068804251]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Алёна Свиридова
Альбом (сингл)
Лучшие Песни
Жанр
Российская поп-музыка
Трек-лист
Никто-Никогда, Просто Кончилась Зима, Будет Так Всегда, Старый Полковник, Розовый Фламинго, Бедная Овечка, Ой, Можно, Травушка, Сирена, Пока
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
розовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Свиридова Алёна - Лучшие Песни (Pink Vinyl) (4680068804251) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Никто-Никогда, Просто Кончилась Зима, Будет Так Всегда, Старый Полковник, Розовый Фламинго, Бедная Овечка, Ой, Можно, Травушка, Сирена, Пока

Отзывы о товаре Свиридова Алёна - Лучшие Песни (Pink Vinyl) (4680068804251) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4680068804251]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Алёна Свиридова
Альбом (сингл)
Лучшие Песни
Жанр
Российская поп-музыка
Трек-лист
Никто-Никогда, Просто Кончилась Зима, Будет Так Всегда, Старый Полковник, Розовый Фламинго, Бедная Овечка, Ой, Можно, Травушка, Сирена, Пока
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
розовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Никто-Никогда, Просто Кончилась Зима, Будет Так Всегда, Старый Полковник, Розовый Фламинго, Бедная Овечка, Ой, Можно, Травушка, Сирена, Пока
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Свиридова Алёна - Лучшие Песни (Pink Vinyl) (4680068804251) виниловая пластинка - по цене 2860 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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