Top.Mail.Ru
Наутилус Помпилиус - Князь Тишины (White Vinyl) (4680068804046) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Наутилус Помпилиус - Князь Тишины (White Vinyl) (4680068804046) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Наутилус Помпилиус - Князь Тишины (White Vinyl) (4680068804046) виниловая пластинка - фото 1
Наутилус Помпилиус - Князь Тишины (White Vinyl) (4680068804046) виниловая пластинка - фото 2
Наутилус Помпилиус - Князь Тишины (White Vinyl) (4680068804046) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1989
Исполнитель
Наутилус Помпилиус
Альбом (сингл)
Князь Тишины
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Наутилус Помпилиус - Князь Тишины (White Vinyl) (4680068804046) виниловая пластинка - фото 1
  • Наутилус Помпилиус - Князь Тишины (White Vinyl) (4680068804046) виниловая пластинка - фото 2
  • Наутилус Помпилиус - Князь Тишины (White Vinyl) (4680068804046) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 860 руб. 
Начислим 112 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 718403
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Наутилус Помпилиус - Князь Тишины (White Vinyl) (4680068804046) виниловая пластинка
2 860 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4680068804046]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1989
Исполнитель
Наутилус Помпилиус
Альбом (сингл)
Князь Тишины
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Сторона А: Скованные одной цепью, Князь тишины, Взгляд с экрана, Стриптиз, Сторона Б: Доктор твоего тела, Я хочу быть с тобой, Казанова, Шар цвета хаки, Последнее письмо
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Наутилус Помпилиус - Князь Тишины (White Vinyl) (4680068804046) виниловая пластинка

Превзошедший “Разлуку” по тиражу, четвертый студийный альбом “НАУ”, вышедший в 1989 году и ставший “нетленкой” пика славы Помпилиуса. Это был первый опыт записи альбома в настоящей студии для Наутилусов и сотрудничестве с Аллой Пугачевой, чей бак-вокал можно услышать в песне “Доктор твоего тела”. Так же интересный факт: на бутлегерских кассетах слово “Князь” было заменено на слово “Казнь”… Переиздание альбома на белом виниле!



Теги товара: Наутилус Помпилиус

Отзывы о товаре Наутилус Помпилиус - Князь Тишины (White Vinyl) (4680068804046) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4680068804046]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1989
Исполнитель
Наутилус Помпилиус
Альбом (сингл)
Князь Тишины
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Сторона А: Скованные одной цепью, Князь тишины, Взгляд с экрана, Стриптиз, Сторона Б: Доктор твоего тела, Я хочу быть с тобой, Казанова, Шар цвета хаки, Последнее письмо
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Описание
Превзошедший “Разлуку” по тиражу, четвертый студийный альбом “НАУ”, вышедший в 1989 году и ставший “нетленкой” пика славы Помпилиуса. Это был первый опыт записи альбома в настоящей студии для Наутилусов и сотрудничестве с Аллой Пугачевой, чей бак-вокал можно услышать в песне “Доктор твоего тела”. Так же интересный факт: на бутлегерских кассетах слово “Князь” было заменено на слово “Казнь”… Переиздание альбома на белом виниле!


Теги товара: Наутилус Помпилиус
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Наутилус Помпилиус - Князь Тишины (White Vinyl) (4680068804046) виниловая пластинка - по цене 2860 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...