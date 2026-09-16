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Владимир Кузьмин - Моя Любовь (Lp+Постер) (4680068804473) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Владимир Кузьмин - Моя Любовь (Lp+Постер) (4680068804473) виниловая пластинка

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Владимир Кузьмин - Моя Любовь (Lp+Постер) (4680068804473) виниловая пластинка - фото 1
Владимир Кузьмин - Моя Любовь (Lp+Постер) (4680068804473) виниловая пластинка - фото 2
Владимир Кузьмин - Моя Любовь (Lp+Постер) (4680068804473) виниловая пластинка - фото 3
Владимир Кузьмин - Моя Любовь (Lp+Постер) (4680068804473) виниловая пластинка - фото 4
Владимир Кузьмин - Моя Любовь (Lp+Постер) (4680068804473) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Владимир Кузьмин
Альбом (сингл)
Моя Любовь
Жанр
Русский рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Владимир Кузьмин - Моя Любовь (Lp+Постер) (4680068804473) виниловая пластинка - фото 1
  • Владимир Кузьмин - Моя Любовь (Lp+Постер) (4680068804473) виниловая пластинка - фото 2
  • Владимир Кузьмин - Моя Любовь (Lp+Постер) (4680068804473) виниловая пластинка - фото 3
  • Владимир Кузьмин - Моя Любовь (Lp+Постер) (4680068804473) виниловая пластинка - фото 4
  • Владимир Кузьмин - Моя Любовь (Lp+Постер) (4680068804473) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 850 руб. 
Начислим 112 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 718394
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Владимир Кузьмин - Моя Любовь (Lp+Постер) (4680068804473) виниловая пластинка
2 850 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4680068804473]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Владимир Кузьмин
Альбом (сингл)
Моя Любовь
Жанр
Русский рок
Трек-лист
Только Ты И Я, Влюбленный, Ты, Ты, Ты, Моя Любовь, Еще Вчера, Я Возвращался Домой, Пристань Твоей Надежды, Автоответчик
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Постер в комплекте
да
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Владимир Кузьмин - Моя Любовь (Lp+Постер) (4680068804473) виниловая пластинка

Номерной альбом известного и всеми любимого музыканта Владимира Кузьмина. Исполнитель: Владимир Кузьмин Советский и российский музыкант, гитарист, мультиинструменталист, автор песен, звукорежиссёр, вокалист. Один из основателей и лидеров группы «Карнавал», лидер группы «Динамик», народный артист РФ.



Теги товара: Русский рок

Отзывы о товаре Владимир Кузьмин - Моя Любовь (Lp+Постер) (4680068804473) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4680068804473]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Владимир Кузьмин
Альбом (сингл)
Моя Любовь
Жанр
Русский рок
Трек-лист
Только Ты И Я, Влюбленный, Ты, Ты, Ты, Моя Любовь, Еще Вчера, Я Возвращался Домой, Пристань Твоей Надежды, Автоответчик
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Постер в комплекте
да
Страна производитель
Россия
Описание
Номерной альбом известного и всеми любимого музыканта Владимира Кузьмина. Исполнитель: Владимир Кузьмин Советский и российский музыкант, гитарист, мультиинструменталист, автор песен, звукорежиссёр, вокалист. Один из основателей и лидеров группы «Карнавал», лидер группы «Динамик», народный артист РФ.


Теги товара: Русский рок
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Владимир Кузьмин - Моя Любовь (Lp+Постер) (4680068804473) виниловая пластинка - по цене 2850 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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