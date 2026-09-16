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Инкогнито - Самурай (4680068806170) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Инкогнито - Самурай (4680068806170) виниловая пластинка

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Инкогнито - Самурай (4680068806170) виниловая пластинка - фото 1
Инкогнито - Самурай (4680068806170) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Инкогнито
Альбом (сингл)
Самурай
Жанр
Этническая музыка. Фолк
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Инкогнито - Самурай (4680068806170) виниловая пластинка - фото 1
  • Инкогнито - Самурай (4680068806170) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 810 руб. 
Начислим 112 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 718375
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Инкогнито - Самурай (4680068806170) виниловая пластинка
2 810 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4680068806170]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Инкогнито
Альбом (сингл)
Самурай
Жанр
Этническая музыка. Фолк
Трек-лист
Январь, До тебя, Лжец, Самурай, Никотин, Сорняк, Под мостом, Не гаси свет, Когда я стану лучше, Было не Было
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Инкогнито - Самурай (4680068806170) виниловая пластинка

10 абсолютно новых треков, 10 историй, 10 музыкальных иллюстраций. Каждая песня, как фильм в музыкальном прочтении. Эта пластинка для настоящих меломанов. Здесь и тяжелые рифы, и танцевальные ритмы, и лирика. Стас Шклярский: «Здесь нет проходных песен или песен для заполнения пространства, все они самодостаточны. Поскольку все наши альбомы отличаются по звучанию, то и этот альбом не будет исключением. «Самурай» получился, как инь и ян. Одна половина состоит из тяжелых конструкций, другая - из легких» «Может быть теперь в моем сердце пламя. Его пронесу, подниму, как знамя» - этими строками одной из новых песен можно охарактеризовать настроение альбома.

Отзывы о товаре Инкогнито - Самурай (4680068806170) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4680068806170]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Инкогнито
Альбом (сингл)
Самурай
Жанр
Этническая музыка. Фолк
Трек-лист
Январь, До тебя, Лжец, Самурай, Никотин, Сорняк, Под мостом, Не гаси свет, Когда я стану лучше, Было не Было
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Описание
10 абсолютно новых треков, 10 историй, 10 музыкальных иллюстраций. Каждая песня, как фильм в музыкальном прочтении. Эта пластинка для настоящих меломанов. Здесь и тяжелые рифы, и танцевальные ритмы, и лирика. Стас Шклярский: «Здесь нет проходных песен или песен для заполнения пространства, все они самодостаточны. Поскольку все наши альбомы отличаются по звучанию, то и этот альбом не будет исключением. «Самурай» получился, как инь и ян. Одна половина состоит из тяжелых конструкций, другая - из легких» «Может быть теперь в моем сердце пламя. Его пронесу, подниму, как знамя» - этими строками одной из новых песен можно охарактеризовать настроение альбома.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Инкогнито - Самурай (4680068806170) виниловая пластинка - по цене 2810 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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