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Владимир Высоцкий - Концерт В Торонто (4640004134538) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Владимир Высоцкий - Концерт В Торонто (4640004134538) виниловая пластинка

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Владимир Высоцкий - Концерт В Торонто (4640004134538) виниловая пластинка - фото 1
Владимир Высоцкий - Концерт В Торонто (4640004134538) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1979
Исполнитель
Владимир Высоцкий
Альбом (сингл)
Концерт В Торонто
Жанр
Авторская песня
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Владимир Высоцкий - Концерт В Торонто (4640004134538) виниловая пластинка - фото 1
  • Владимир Высоцкий - Концерт В Торонто (4640004134538) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 810 руб. 
Начислим 112 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 718362
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Владимир Высоцкий - Концерт В Торонто (4640004134538) виниловая пластинка
2 810 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4640004134538]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1979
Исполнитель
Владимир Высоцкий
Альбом (сингл)
Концерт В Торонто
Жанр
Авторская песня
Трек-лист
Песня о погибшем лётчике, Случай в ресторане, Купола, В Ленинграде-городе… Зарисовка о Париже, или письмо к другу, История одной научной загадки, Ой, где был я вчера, Лекция о международном положении, Дорожная история, Песня автозавистника, Горизонт, Через 10 лет всё так же (фрагмент), Инструкция перед поездкой за рубеж, Про речку Вачу и попутчицу Валю, Охота с вертолётов, или Где вы, волки?, Поездка в город, Случай на таможне, Попурри из ранних песен, Колея, Прощание со слушателями
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Владимир Высоцкий - Концерт В Торонто (4640004134538) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Песня о погибшем лётчике, Случай в ресторане, Купола, В Ленинграде-городе… Зарисовка о Париже, или письмо к другу, История одной научной загадки, Ой, где был я вчера, Лекция о международном положении, Дорожная история, Песня автозавистника, Горизонт, Через 10 лет всё так же (фрагмент), Инструкция перед поездкой за рубеж, Про речку Вачу и попутчицу Валю, Охота с вертолётов, или Где вы, волки?, Поездка в город, Случай на таможне, Попурри из ранних песен, Колея, Прощание со слушателями



Теги товара: Эстрада

Отзывы о товаре Владимир Высоцкий - Концерт В Торонто (4640004134538) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4640004134538]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1979
Исполнитель
Владимир Высоцкий
Альбом (сингл)
Концерт В Торонто
Жанр
Авторская песня
Трек-лист
Песня о погибшем лётчике, Случай в ресторане, Купола, В Ленинграде-городе… Зарисовка о Париже, или письмо к другу, История одной научной загадки, Ой, где был я вчера, Лекция о международном положении, Дорожная история, Песня автозавистника, Горизонт, Через 10 лет всё так же (фрагмент), Инструкция перед поездкой за рубеж, Про речку Вачу и попутчицу Валю, Охота с вертолётов, или Где вы, волки?, Поездка в город, Случай на таможне, Попурри из ранних песен, Колея, Прощание со слушателями
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Песня о погибшем лётчике, Случай в ресторане, Купола, В Ленинграде-городе… Зарисовка о Париже, или письмо к другу, История одной научной загадки, Ой, где был я вчера, Лекция о международном положении, Дорожная история, Песня автозавистника, Горизонт, Через 10 лет всё так же (фрагмент), Инструкция перед поездкой за рубеж, Про речку Вачу и попутчицу Валю, Охота с вертолётов, или Где вы, волки?, Поездка в город, Случай на таможне, Попурри из ранних песен, Колея, Прощание со слушателями


Теги товара: Эстрада
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Отзывы


Купить Владимир Высоцкий - Концерт В Торонто (4640004134538) виниловая пластинка - по цене 2810 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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