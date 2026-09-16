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Аквариум - Снежный Лев (4640004137768) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Аквариум - Снежный Лев (4640004137768) виниловая пластинка

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Аквариум - Снежный Лев (4640004137768) виниловая пластинка - фото 1
Аквариум - Снежный Лев (4640004137768) виниловая пластинка - фото 2
Аквариум - Снежный Лев (4640004137768) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Аквариум
Альбом (сингл)
Снежный Лев
Жанр
Русский рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Аквариум - Снежный Лев (4640004137768) виниловая пластинка - фото 1
  • Аквариум - Снежный Лев (4640004137768) виниловая пластинка - фото 2
  • Аквариум - Снежный Лев (4640004137768) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 810 руб. 
Начислим 112 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 718334
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Аквариум - Снежный Лев (4640004137768) виниловая пластинка
2 810 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4640004137768]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Аквариум
Альбом (сингл)
Снежный Лев
Жанр
Русский рок
Трек-лист
Серебряная Роза, Центр Циклона, Максим Лесник, Древнерусская Тоска, Дубровский, Инцедент В Настасьино, Истребитель, Черный Брахман, Великая Железнодорожная Симфония.
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Возрастное ограничение
18+
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Франция
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Аквариум - Снежный Лев (4640004137768) виниловая пластинка

18+. Настоящий материал (информация) произведен, распространен и (или) направлен иностранным агентом Гребенщиковым Борисом Борисовичем, содержащимся в реестр иностранных агентов либо касается деятельности иностранного агента Гребенщикова Бориса Борисовича, содержащегося в реестре иностранных агентов. «Снежный лев» - двенадцатый «естественный» альбом группы «Аквариум», выпущенный в 1996 году. Борис Гребенщиков об альбоме: Приступ писания песен, давший «Навигатора», им совсем не исчерпался (все та же деревня принесла мне в подоле «Истребителя», а прогулки по неземной жаре и тишине Долины Царей отлились в «Древнерусскую Тоску»). Поначалу казалось, что нужно сделать хулиганское lo-fi продолжение «Навигатора» «Аквариум» - одна из старейших отечественных рок-групп, свою деятельность она начала в 1972 году и существует до сих пор. За время своей деятельности сама группа (чей состав постоянно менялся) и её бессменный лидер Борис Гребенщиков стали легендами. Творчество коллектива и сам БГ оказали огромное влияние на советскую и российскую музыку, их композиции зачастую перепеваются другими музыкантами, цитируются в книгах и периодической печати.



Теги товара: Русский рок

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Характеристики
Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4640004137768]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Аквариум
Альбом (сингл)
Снежный Лев
Жанр
Русский рок
Трек-лист
Серебряная Роза, Центр Циклона, Максим Лесник, Древнерусская Тоска, Дубровский, Инцедент В Настасьино, Истребитель, Черный Брахман, Великая Железнодорожная Симфония.
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Возрастное ограничение
18+
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Франция
Описание
18+. Настоящий материал (информация) произведен, распространен и (или) направлен иностранным агентом Гребенщиковым Борисом Борисовичем, содержащимся в реестр иностранных агентов либо касается деятельности иностранного агента Гребенщикова Бориса Борисовича, содержащегося в реестре иностранных агентов. «Снежный лев» - двенадцатый «естественный» альбом группы «Аквариум», выпущенный в 1996 году. Борис Гребенщиков об альбоме: Приступ писания песен, давший «Навигатора», им совсем не исчерпался (все та же деревня принесла мне в подоле «Истребителя», а прогулки по неземной жаре и тишине Долины Царей отлились в «Древнерусскую Тоску»). Поначалу казалось, что нужно сделать хулиганское lo-fi продолжение «Навигатора» «Аквариум» - одна из старейших отечественных рок-групп, свою деятельность она начала в 1972 году и существует до сих пор. За время своей деятельности сама группа (чей состав постоянно менялся) и её бессменный лидер Борис Гребенщиков стали легендами. Творчество коллектива и сам БГ оказали огромное влияние на советскую и российскую музыку, их композиции зачастую перепеваются другими музыкантами, цитируются в книгах и периодической печати.


Теги товара: Русский рок
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Отзывы


Купить Аквариум - Снежный Лев (4640004137768) виниловая пластинка - по цене 2810 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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