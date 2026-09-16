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Аквариум - Пси (4640004135795) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Аквариум - Пси (4640004135795) виниловая пластинка

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Аквариум - Пси (4640004135795) виниловая пластинка - фото 1
Аквариум - Пси (4640004135795) виниловая пластинка - фото 2
Аквариум - Пси (4640004135795) виниловая пластинка - фото 3
Аквариум - Пси (4640004135795) виниловая пластинка - фото 4
Аквариум - Пси (4640004135795) виниловая пластинка - фото 5
Аквариум - Пси (4640004135795) виниловая пластинка - фото 6
Аквариум - Пси (4640004135795) виниловая пластинка - фото 7
Аквариум - Пси (4640004135795) виниловая пластинка - фото 8
Аквариум - Пси (4640004135795) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2014
Исполнитель
Аквариум
Альбом (сингл)
Пси
Жанр
Фолк-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Аквариум - Пси (4640004135795) виниловая пластинка - фото 1
  • Аквариум - Пси (4640004135795) виниловая пластинка - фото 2
  • Аквариум - Пси (4640004135795) виниловая пластинка - фото 3
  • Аквариум - Пси (4640004135795) виниловая пластинка - фото 4
  • Аквариум - Пси (4640004135795) виниловая пластинка - фото 5
  • Аквариум - Пси (4640004135795) виниловая пластинка - фото 6
  • Аквариум - Пси (4640004135795) виниловая пластинка - фото 7
  • Аквариум - Пси (4640004135795) виниловая пластинка - фото 8
  • Аквариум - Пси (4640004135795) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 810 руб. 
Начислим 112 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 718330
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Аквариум - Пси (4640004135795) виниловая пластинка
2 810 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4640004135795]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2014
Исполнитель
Аквариум
Альбом (сингл)
Пси
Жанр
Фолк-рок
Трек-лист
Имя моей тоски, Луна, успокой меня, Сварог, Телохранитель, Пока несут сакэ, Сын плотника, Стоп, машина!, Маша и медведь, Цветы Йошивары
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Возрастное ограничение
18+
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Аквариум - Пси (4640004135795) виниловая пластинка

18+. Настоящий материал (информация) произведен, распространен и (или) направлен иностранным агентом Гребенщиковым Борисом Борисовичем, содержащимся в реестр иностранных агентов либо касается деятельности иностранного агента Гребенщикова Бориса Борисовича, содержащегося в реестре иностранных агентов. Альбом под номером четырнадцать среди “естественных” вышел у коллектива в 1999 году. После долгой творческой перерыва этот альбом стал первым. Перед выходом работы, ей предшествовал большой тур, одно из выступлений которого будет называться “Зомбияйц”, а также благодаря этому туру был сформирован новый line-up участников группы, что повлекло за собой и смену звучания.

Отзывы о товаре Аквариум - Пси (4640004135795) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4640004135795]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2014
Исполнитель
Аквариум
Альбом (сингл)
Пси
Жанр
Фолк-рок
Трек-лист
Имя моей тоски, Луна, успокой меня, Сварог, Телохранитель, Пока несут сакэ, Сын плотника, Стоп, машина!, Маша и медведь, Цветы Йошивары
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Возрастное ограничение
18+
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
18+. Настоящий материал (информация) произведен, распространен и (или) направлен иностранным агентом Гребенщиковым Борисом Борисовичем, содержащимся в реестр иностранных агентов либо касается деятельности иностранного агента Гребенщикова Бориса Борисовича, содержащегося в реестре иностранных агентов. Альбом под номером четырнадцать среди “естественных” вышел у коллектива в 1999 году. После долгой творческой перерыва этот альбом стал первым. Перед выходом работы, ей предшествовал большой тур, одно из выступлений которого будет называться “Зомбияйц”, а также благодаря этому туру был сформирован новый line-up участников группы, что повлекло за собой и смену звучания.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Аквариум - Пси (4640004135795) виниловая пластинка - по цене 2810 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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