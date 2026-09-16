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Аквариум - Навигатор (Orange Vinyl) (4680068803537) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Аквариум - Навигатор (Orange Vinyl) (4680068803537) виниловая пластинка

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Аквариум - Навигатор (Orange Vinyl) (4680068803537) виниловая пластинка - фото 1
Аквариум - Навигатор (Orange Vinyl) (4680068803537) виниловая пластинка - фото 2
Аквариум - Навигатор (Orange Vinyl) (4680068803537) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Аквариум
Альбом (сингл)
Навигатор
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Аквариум - Навигатор (Orange Vinyl) (4680068803537) виниловая пластинка - фото 1
  • Аквариум - Навигатор (Orange Vinyl) (4680068803537) виниловая пластинка - фото 2
  • Аквариум - Навигатор (Orange Vinyl) (4680068803537) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 810 руб. 
Начислим 112 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 718326
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Аквариум - Навигатор (Orange Vinyl) (4680068803537) виниловая пластинка
2 810 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4680068803537]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Аквариум
Альбом (сингл)
Навигатор
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Голубой огонек, Последний поворот, Кладбище, Не коси, Мается, Самый быстрый самолет, Навигатор, Стерегущий баржу, Таможенный блюз, Три сестры, Гарсон №2, Фикус религиозный, Удивительный Мастер Лукьянов
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Возрастное ограничение
18+
Цвет винила
оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Аквариум - Навигатор (Orange Vinyl) (4680068803537) виниловая пластинка

18+. Настоящий материал (информация) произведен, распространен и (или) направлен иностранным агентом Гребенщиковым Борисом Борисовичем, содержащимся в реестр иностранных агентов либо касается деятельности иностранного агента Гребенщикова Бориса Борисовича, содержащегося в реестре иностранных агентов. «Навигатор» — одиннадцатый «естественный» альбом группы «Аквариум». Первая песня будущего альбома появилась в железнодорожном вагоне, едущем в Одессу. Это была песня «Катя-Катерина», которая в итоге не вошла в первое издание альбома. Часть песен («Фикус религиозный», «Голубой огонёк» и «Последний поворот») Гребенщиковым была написана в глухой деревне на полпути к Кингисеппу, где им была приобретена старая изба.

Отзывы о товаре Аквариум - Навигатор (Orange Vinyl) (4680068803537) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4680068803537]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Аквариум
Альбом (сингл)
Навигатор
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Голубой огонек, Последний поворот, Кладбище, Не коси, Мается, Самый быстрый самолет, Навигатор, Стерегущий баржу, Таможенный блюз, Три сестры, Гарсон №2, Фикус религиозный, Удивительный Мастер Лукьянов
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Возрастное ограничение
18+
Цвет винила
оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Описание
18+. Настоящий материал (информация) произведен, распространен и (или) направлен иностранным агентом Гребенщиковым Борисом Борисовичем, содержащимся в реестр иностранных агентов либо касается деятельности иностранного агента Гребенщикова Бориса Борисовича, содержащегося в реестре иностранных агентов. «Навигатор» — одиннадцатый «естественный» альбом группы «Аквариум». Первая песня будущего альбома появилась в железнодорожном вагоне, едущем в Одессу. Это была песня «Катя-Катерина», которая в итоге не вошла в первое издание альбома. Часть песен («Фикус религиозный», «Голубой огонёк» и «Последний поворот») Гребенщиковым была написана в глухой деревне на полпути к Кингисеппу, где им была приобретена старая изба.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Аквариум - Навигатор (Orange Vinyl) (4680068803537) виниловая пластинка - по цене 2810 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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