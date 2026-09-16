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Аквариум - Кострома Mon Amour (Pink Vinyl) (4680068801250) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Аквариум - Кострома Mon Amour (Pink Vinyl) (4680068801250) виниловая пластинка

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Аквариум - Кострома Mon Amour (Pink Vinyl) (4680068801250) виниловая пластинка - фото 1
Аквариум - Кострома Mon Amour (Pink Vinyl) (4680068801250) виниловая пластинка - фото 2
Аквариум - Кострома Mon Amour (Pink Vinyl) (4680068801250) виниловая пластинка - фото 3
Аквариум - Кострома Mon Amour (Pink Vinyl) (4680068801250) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Аквариум
Альбом (сингл)
Кострома Mon Amour
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
розовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Аквариум - Кострома Mon Amour (Pink Vinyl) (4680068801250) виниловая пластинка - фото 1
  • Аквариум - Кострома Mon Amour (Pink Vinyl) (4680068801250) виниловая пластинка - фото 2
  • Аквариум - Кострома Mon Amour (Pink Vinyl) (4680068801250) виниловая пластинка - фото 3
  • Аквариум - Кострома Mon Amour (Pink Vinyl) (4680068801250) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 810 руб. 
Начислим 112 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 718323
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Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
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Аквариум - Кострома Mon Amour (Pink Vinyl) (4680068801250) виниловая пластинка
2 810 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4680068801250]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Аквариум
Альбом (сингл)
Кострома Mon Amour
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Русская Нирвана, Пой, Пой Лира, Московская Октябрьская, 8200, Из Сияющей Пустоты, Кострома Mon Amour, Ты Нужна Мне, Звёздочка, Сувлехиим Такац, Не Пей Вина, Гертруда
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Возрастное ограничение
18+
Цвет винила
розовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Аквариум - Кострома Mon Amour (Pink Vinyl) (4680068801250) виниловая пластинка

18+. Настоящий материал (информация) произведен, распространен и (или) направлен иностранным агентом Гребенщиковым Борисом Борисовичем, содержащимся в реестр иностранных агентов либо касается деятельности иностранного агента Гребенщикова Бориса Борисовича, содержащегося в реестре иностранных агентов. "Кострома mon amour" (с фр. - "Кострома, любовь моя") - десятый "естественный" альбом группы "Аквариум", вышедший в 1994 году. Практически все песни альбома были написаны в дорогах и разъездах, которые Гребенщиков стал часто совершать после выхода альбома "Любимые песни Рамзеса IV". "Аквариум" - одна из старейших отечественных рок-групп, свою деятельность она начала в 1972 году и существует до сих пор. За время своей деятельности сама группа (чей состав постоянно менялся) и её бессменный лидер Борис Гребенщиков стали легендами. Творчество коллектива и сам БГ оказали огромное влияние на советскую и российскую музыку, их композиции зачастую перепеваются другими музыкантами, цитируются в книгах и периодической печати. Гребенщиков так охарактеризует этот проект: «У меня простой подход. Боб Марли говорил: „Who are playing with me is Wailers“ — кто играет со мной, те и есть Wailers. Если людям будет интересно играть со мной, то это будет „Аквариум“. Это буду не я лично, потому что мы, когда работаем вместе, мы и делаем всё вместе. Если людям интересно играть эту музыку, значит, это „Аквариум“». Из интервью Гребенщикова «Нашему радио», Брянск, 2002

Отзывы о товаре Аквариум - Кострома Mon Amour (Pink Vinyl) (4680068801250) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4680068801250]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Аквариум
Альбом (сингл)
Кострома Mon Amour
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Русская Нирвана, Пой, Пой Лира, Московская Октябрьская, 8200, Из Сияющей Пустоты, Кострома Mon Amour, Ты Нужна Мне, Звёздочка, Сувлехиим Такац, Не Пей Вина, Гертруда
Развернуть
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Возрастное ограничение
18+
Цвет винила
розовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Описание
18+. Настоящий материал (информация) произведен, распространен и (или) направлен иностранным агентом Гребенщиковым Борисом Борисовичем, содержащимся в реестр иностранных агентов либо касается деятельности иностранного агента Гребенщикова Бориса Борисовича, содержащегося в реестре иностранных агентов. "Кострома mon amour" (с фр. - "Кострома, любовь моя") - десятый "естественный" альбом группы "Аквариум", вышедший в 1994 году. Практически все песни альбома были написаны в дорогах и разъездах, которые Гребенщиков стал часто совершать после выхода альбома "Любимые песни Рамзеса IV". "Аквариум" - одна из старейших отечественных рок-групп, свою деятельность она начала в 1972 году и существует до сих пор. За время своей деятельности сама группа (чей состав постоянно менялся) и её бессменный лидер Борис Гребенщиков стали легендами. Творчество коллектива и сам БГ оказали огромное влияние на советскую и российскую музыку, их композиции зачастую перепеваются другими музыкантами, цитируются в книгах и периодической печати. Гребенщиков так охарактеризует этот проект: «У меня простой подход. Боб Марли говорил: „Who are playing with me is Wailers“ — кто играет со мной, те и есть Wailers. Если людям будет интересно играть со мной, то это будет „Аквариум“. Это буду не я лично, потому что мы, когда работаем вместе, мы и делаем всё вместе. Если людям интересно играть эту музыку, значит, это „Аквариум“». Из интервью Гребенщикова «Нашему радио», Брянск, 2002
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Купить Аквариум - Кострома Mon Amour (Pink Vinyl) (4680068801250) виниловая пластинка - по цене 2810 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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