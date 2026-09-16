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Аквариум - Десять Стрел (4640004135672) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Аквариум - Десять Стрел (4640004135672) виниловая пластинка

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Аквариум - Десять Стрел (4640004135672) виниловая пластинка - фото 1
Аквариум - Десять Стрел (4640004135672) виниловая пластинка - фото 2
Аквариум - Десять Стрел (4640004135672) виниловая пластинка - фото 3
Аквариум - Десять Стрел (4640004135672) виниловая пластинка - фото 4
Аквариум - Десять Стрел (4640004135672) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2014
Исполнитель
Аквариум
Альбом (сингл)
Десять Стрел
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Аквариум - Десять Стрел (4640004135672) виниловая пластинка - фото 1
  • Аквариум - Десять Стрел (4640004135672) виниловая пластинка - фото 2
  • Аквариум - Десять Стрел (4640004135672) виниловая пластинка - фото 3
  • Аквариум - Десять Стрел (4640004135672) виниловая пластинка - фото 4
  • Аквариум - Десять Стрел (4640004135672) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 810 руб. 
Начислим 112 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 718319
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Аквариум - Десять Стрел (4640004135672) виниловая пластинка
2 810 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4640004135672]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2014
Исполнитель
Аквариум
Альбом (сингл)
Десять Стрел
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Каменный уголь, Хозяин, Трамвай, Стучаться в двери травы, Она может двигать, Десять стрел, Платан, Шары из хрусталя, Небо становится ближе, Яблочные дни, Город
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Возрастное ограничение
18+
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Аквариум - Десять Стрел (4640004135672) виниловая пластинка

18+. Настоящий материал (информация) произведен, распространен и (или) направлен иностранным агентом Гребенщиковым Борисом Борисовичем, содержащимся в реестр иностранных агентов либо касается деятельности иностранного агента Гребенщикова Бориса Борисовича, содержащегося в реестре иностранных агентов. Концертный альбом под номером два и считающийся “естественным” и значащийся официальным в дискографии коллектива был выпущен в 1986 году и посвящен памяти Александра Куссуля - участнику коллектива, игравшему на скрипке. Фундаментом альбома послужили записи, сделанные между 1985-1986 гг, а издавался он на всех типах носителей. На виниле, магнитофонных кассетах и компакт-дисках.

Отзывы о товаре Аквариум - Десять Стрел (4640004135672) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4640004135672]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2014
Исполнитель
Аквариум
Альбом (сингл)
Десять Стрел
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Каменный уголь, Хозяин, Трамвай, Стучаться в двери травы, Она может двигать, Десять стрел, Платан, Шары из хрусталя, Небо становится ближе, Яблочные дни, Город
Развернуть
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Возрастное ограничение
18+
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
18+. Настоящий материал (информация) произведен, распространен и (или) направлен иностранным агентом Гребенщиковым Борисом Борисовичем, содержащимся в реестр иностранных агентов либо касается деятельности иностранного агента Гребенщикова Бориса Борисовича, содержащегося в реестре иностранных агентов. Концертный альбом под номером два и считающийся “естественным” и значащийся официальным в дискографии коллектива был выпущен в 1986 году и посвящен памяти Александра Куссуля - участнику коллектива, игравшему на скрипке. Фундаментом альбома послужили записи, сделанные между 1985-1986 гг, а издавался он на всех типах носителей. На виниле, магнитофонных кассетах и компакт-дисках.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Аквариум - Десять Стрел (4640004135672) виниловая пластинка - по цене 2810 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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