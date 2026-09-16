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Аквариум - Гиперборея (4640004135771) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Аквариум - Гиперборея (4640004135771) виниловая пластинка

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Аквариум - Гиперборея (4640004135771) виниловая пластинка - фото 1
Аквариум - Гиперборея (4640004135771) виниловая пластинка - фото 2
Аквариум - Гиперборея (4640004135771) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Аквариум
Альбом (сингл)
Гиперборея
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Аквариум - Гиперборея (4640004135771) виниловая пластинка - фото 1
  • Аквариум - Гиперборея (4640004135771) виниловая пластинка - фото 2
  • Аквариум - Гиперборея (4640004135771) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 810 руб. 
Начислим 112 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 718318
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Аквариум - Гиперборея (4640004135771) виниловая пластинка
2 810 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4640004135771]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Аквариум
Альбом (сингл)
Гиперборея
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Время любви пришло, Всадник между небом и землёй, Люди, пришедшие из можжевельника, Ангел дождя, Апокриф, Hyperborea In Memoriam, Ария Казанского Зверя, Магистраль, B1a. Увертюра, B1b. Вавилонская башня, B1c. Павлов, B1d. Духовный паровоз, B1e. Интерлюдия, B1f. Однолюб, B1g. Ржавый жбан, B1h. Le Finale Grand, Быстрый Светлый
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Возрастное ограничение
18+
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Аквариум - Гиперборея (4640004135771) виниловая пластинка

18+ СОДЕРЖИТСЯ МАТЕРИАЛ, ПРОИЗВЕДЁННЫЙ И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЁННЫЙ ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ГРЕБЕНЩИКОВЫМ БОРИСОМ БОРИСОВИЧЕМ. "Гиперборея" - тринадцатый "естественный" альбом группы "Аквариум". Почти все песни, вошедший в альбом, были написаны ещё в 70-е годы и не вошли тогда в такие альбомы, как "Притчи графа Диффузора" и "Синий альбом". На момент записи альбома возник замысел смешать те старые песни и ритмы трип-хопа и брейкбита, царившие в музыке в 1997 году. "Аквариум" - одна из старейших отечественных рок-групп, свою деятельность она начала в 1972 году и существует до сих пор. За время своей деятельности сама группа (чей состав постоянно менялся) и её бессменный лидер Борис Гребенщиков стали легендами. Творчество коллектива и сам БГ оказали огромное влияние на советскую и российскую музыку, их композиции зачастую перепеваются другими музыкантами, цитируются в книгах и периодической печати.

Отзывы о товаре Аквариум - Гиперборея (4640004135771) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4640004135771]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Аквариум
Альбом (сингл)
Гиперборея
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Время любви пришло, Всадник между небом и землёй, Люди, пришедшие из можжевельника, Ангел дождя, Апокриф, Hyperborea In Memoriam, Ария Казанского Зверя, Магистраль, B1a. Увертюра, B1b. Вавилонская башня, B1c. Павлов, B1d. Духовный паровоз, B1e. Интерлюдия, B1f. Однолюб, B1g. Ржавый жбан, B1h. Le Finale Grand, Быстрый Светлый
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Возрастное ограничение
18+
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
18+ СОДЕРЖИТСЯ МАТЕРИАЛ, ПРОИЗВЕДЁННЫЙ И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЁННЫЙ ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ГРЕБЕНЩИКОВЫМ БОРИСОМ БОРИСОВИЧЕМ. "Гиперборея" - тринадцатый "естественный" альбом группы "Аквариум". Почти все песни, вошедший в альбом, были написаны ещё в 70-е годы и не вошли тогда в такие альбомы, как "Притчи графа Диффузора" и "Синий альбом". На момент записи альбома возник замысел смешать те старые песни и ритмы трип-хопа и брейкбита, царившие в музыке в 1997 году. "Аквариум" - одна из старейших отечественных рок-групп, свою деятельность она начала в 1972 году и существует до сих пор. За время своей деятельности сама группа (чей состав постоянно менялся) и её бессменный лидер Борис Гребенщиков стали легендами. Творчество коллектива и сам БГ оказали огромное влияние на советскую и российскую музыку, их композиции зачастую перепеваются другими музыкантами, цитируются в книгах и периодической печати.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Аквариум - Гиперборея (4640004135771) виниловая пластинка - по цене 2810 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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