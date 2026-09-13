Аквариум - Архангельск (4640004135863) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Аквариум - Архангельск (4640004135863) виниловая пластинка
Настоящий материал (информация) произведён иностранным агентом Гребенщиковым Борисом Борисовичем основателем группы Аквариум. Архангельск - является двадцать первым студийным альбомом группы "Аквариум", вышедший в 2011 году. По словам лидера группы Бориса Гребенщикова, данная пластинка является самой тяжелой по звучанию за всю историю группы. "Аквариум" - одна из старейших отечественных рок-групп, свою деятельность она начала в 1972 году и существует до сих пор. За время своей деятельности сама группа (чей состав постоянно менялся) и её бессменный лидер Борис Гребенщиков уже стали легендами. Творчество коллектива и сам БГ оказали огромное влияние на советскую и российскую музыку, их композиции зачастую перепеваются другими музыкантами, цитируются в книгах и периодической печати.
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Теги товара: Русский рок
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Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Русский рок
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