Secret Service - Aux Deux Magots (4409514302802) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Secret Service - Aux Deux Magots (4409514302802) виниловая пластинка
Aux Deux Magots — шестой студийный альбом шведской поп-группы Secret Service, выпущенный в ноябре 1987 года и записанный в студии Sonet Studios в Бромме (район Стокгольма) и был переиздан в 2025 году на черном классическом виниле лейблом 80Latituderecords. Название альбома отсылает к парижскому кафе «Дё маго», а именно к магазину новинок, расположенному рядом с кафе, который носит название Aux Deux magots — «У двух маго». «The Way You Are» (дуэт Улы Хоканссона и Агнеты Фельтског) стал большим хитом в Швеции. «Say Say», «I'm So I'm So I'm So», а также «Don't You Know Don't You Know» также были выпущены как синглы с альбома. Это первый альбом группы, записанный в составе, отличном от участвовавшего в создании всех предыдущих альбомов. Это была первая пластинка, в которой Александр Бард (известный по участию в группе Army of Lovers) также участвовал в качестве автора песен. Исполнитель: Secret Service Secret Service — шведская музыкальная группа, исполнявшая свои произведения в жанре популярной музыки в 1980-х годах. Ула Хоканссон (вокалист), Тим Норелл, Тонни Линдберг, Лейф Йоханссон, Лейф Паулсен и Ульф Валберг. Дебютная песня «Oh Susie» завоевала высокие места как в Европе, так и за её пределами.
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