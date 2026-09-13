A Tribe Called Quest - Anthology (0196588864612) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара A Tribe Called Quest - Anthology (0196588864612) виниловая пластинка
"The Anthology" был первоначально выпущен в 1999 году и содержит самые успешные треки со всех альбомов культового хип-хоп коллектива ATCQ на тот момент, такие как "Can I Kick It", "Electric Relaxation" и "Vivrant Thing", а также песни из саундтреков. Издание на виниле. A Tribe Called Quest — американская хип-хоп-группа, сформированная в 1985 году рэперами Q-Tip и Phife Dawg и диджеем Ali Shaheed Muhammad. A Tribe Called Quest считаются «пионерами» альтернативного хип-хопа; журнал Allmusic в 2006 назвал их «самой артистичной рэп-группой 1990-х», а сайт About.com присвоил им 4-е место в списке «25 лучших хип-хоп-коллективов всех времен».
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