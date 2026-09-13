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Joao Gilberto - Getz / Gilberto (9003829977844) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Joao Gilberto - Getz / Gilberto (9003829977844) виниловая пластинка

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Joao Gilberto - Getz / Gilberto (9003829977844) виниловая пластинка - фото 1
Joao Gilberto - Getz / Gilberto (9003829977844) виниловая пластинка - фото 2
Joao Gilberto - Getz / Gilberto (9003829977844) виниловая пластинка - фото 3
Joao Gilberto - Getz / Gilberto (9003829977844) виниловая пластинка - фото 4
Joao Gilberto - Getz / Gilberto (9003829977844) виниловая пластинка - фото 5
Joao Gilberto - Getz / Gilberto (9003829977844) виниловая пластинка - фото 6
Joao Gilberto - Getz / Gilberto (9003829977844) виниловая пластинка - фото 7
Joao Gilberto - Getz / Gilberto (9003829977844) виниловая пластинка - фото 8
Joao Gilberto - Getz / Gilberto (9003829977844) виниловая пластинка - фото 9
Joao Gilberto - Getz / Gilberto (9003829977844) виниловая пластинка - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Joao Gilberto
Альбом (сингл)
Getz / Gilberto
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Joao Gilberto - Getz / Gilberto (9003829977844) виниловая пластинка - фото 1
  • Joao Gilberto - Getz / Gilberto (9003829977844) виниловая пластинка - фото 2
  • Joao Gilberto - Getz / Gilberto (9003829977844) виниловая пластинка - фото 3
  • Joao Gilberto - Getz / Gilberto (9003829977844) виниловая пластинка - фото 4
  • Joao Gilberto - Getz / Gilberto (9003829977844) виниловая пластинка - фото 5
  • Joao Gilberto - Getz / Gilberto (9003829977844) виниловая пластинка - фото 6
  • Joao Gilberto - Getz / Gilberto (9003829977844) виниловая пластинка - фото 7
  • Joao Gilberto - Getz / Gilberto (9003829977844) виниловая пластинка - фото 8
  • Joao Gilberto - Getz / Gilberto (9003829977844) виниловая пластинка - фото 9
  • Joao Gilberto - Getz / Gilberto (9003829977844) виниловая пластинка - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 190 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 718086
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Характеристики

Бренд
Second Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Second Records
Barcode
[9003829977844]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Joao Gilberto
Альбом (сингл)
Getz / Gilberto
Жанр
Jazz
Трек-лист
The Girl From Ipanema, Doralice, P'ra Muchucar Meu Coracao, Desafinado, Corcovado (Quiet Nights Of Quiet Stars), So Danco Samba, I Grande Amor, Vivo Sonhando
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Австрия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Joao Gilberto - Getz / Gilberto (9003829977844) виниловая пластинка

Виниловая пластинка JOAO GILBERTO / GETZ / GILBERTO (1LP) - это настоящая находка для ценителей латиноамериканской музыки и джаза. Этот альбом, выпущенный в 1964 году, стал одним из самых значимых в истории бразильской музыки и получил множество наград, включая премию Грэмми. На этой пластинке вы услышите неповторимое звучание гитары Джоао Гилберто, а также саксофона Стэна Гетца, который прекрасно дополняет музыку своими импровизациями. Альбом содержит такие известные композиции, как "The Girl from Ipanema" и "Corcovado", которые стали настоящими хитами и до сих пор пользуются большой популярностью. Если вы хотите окунуться в атмосферу бразильской музыки и насладиться уникальным звучанием этого альбома, то обязательно купите виниловую пластинку JOAO GILBERTO / GETZ / GILBERTO (1LP). Это отличный выбор для тех, кто ценит качественную музыку и хочет добавить в свою коллекцию настоящий музыкальный шедевр.

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Характеристики
Бренд
Second Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Second Records
Barcode
[9003829977844]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Joao Gilberto
Альбом (сингл)
Getz / Gilberto
Жанр
Jazz
Трек-лист
The Girl From Ipanema, Doralice, P'ra Muchucar Meu Coracao, Desafinado, Corcovado (Quiet Nights Of Quiet Stars), So Danco Samba, I Grande Amor, Vivo Sonhando
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Австрия
Описание
Виниловая пластинка JOAO GILBERTO / GETZ / GILBERTO (1LP) - это настоящая находка для ценителей латиноамериканской музыки и джаза. Этот альбом, выпущенный в 1964 году, стал одним из самых значимых в истории бразильской музыки и получил множество наград, включая премию Грэмми. На этой пластинке вы услышите неповторимое звучание гитары Джоао Гилберто, а также саксофона Стэна Гетца, который прекрасно дополняет музыку своими импровизациями. Альбом содержит такие известные композиции, как "The Girl from Ipanema" и "Corcovado", которые стали настоящими хитами и до сих пор пользуются большой популярностью. Если вы хотите окунуться в атмосферу бразильской музыки и насладиться уникальным звучанием этого альбома, то обязательно купите виниловую пластинку JOAO GILBERTO / GETZ / GILBERTO (1LP). Это отличный выбор для тех, кто ценит качественную музыку и хочет добавить в свою коллекцию настоящий музыкальный шедевр.
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Отзывы


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