Joao Gilberto - Getz / Gilberto (9003829977844) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Joao Gilberto - Getz / Gilberto (9003829977844) виниловая пластинка
Виниловая пластинка JOAO GILBERTO / GETZ / GILBERTO (1LP) - это настоящая находка для ценителей латиноамериканской музыки и джаза. Этот альбом, выпущенный в 1964 году, стал одним из самых значимых в истории бразильской музыки и получил множество наград, включая премию Грэмми. На этой пластинке вы услышите неповторимое звучание гитары Джоао Гилберто, а также саксофона Стэна Гетца, который прекрасно дополняет музыку своими импровизациями. Альбом содержит такие известные композиции, как "The Girl from Ipanema" и "Corcovado", которые стали настоящими хитами и до сих пор пользуются большой популярностью. Если вы хотите окунуться в атмосферу бразильской музыки и насладиться уникальным звучанием этого альбома, то обязательно купите виниловую пластинку JOAO GILBERTO / GETZ / GILBERTO (1LP). Это отличный выбор для тех, кто ценит качественную музыку и хочет добавить в свою коллекцию настоящий музыкальный шедевр.
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