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Pink Floyd - Obscured By Clouds (0888751842410) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Pink Floyd - Obscured By Clouds (0888751842410) виниловая пластинка

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Pink Floyd - Obscured By Clouds (0888751842410) виниловая пластинка - фото 1
Pink Floyd - Obscured By Clouds (0888751842410) виниловая пластинка - фото 2
Pink Floyd - Obscured By Clouds (0888751842410) виниловая пластинка - фото 3
Pink Floyd - Obscured By Clouds (0888751842410) виниловая пластинка - фото 4
Pink Floyd - Obscured By Clouds (0888751842410) виниловая пластинка - фото 5
Pink Floyd - Obscured By Clouds (0888751842410) виниловая пластинка - фото 6
Pink Floyd - Obscured By Clouds (0888751842410) виниловая пластинка - фото 7
Pink Floyd - Obscured By Clouds (0888751842410) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Pink Floyd
Альбом (сингл)
OBSCURED BY CLOUDS
Жанр
Зарубежный классический рок
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Pink Floyd - Obscured By Clouds (0888751842410) виниловая пластинка - фото 1
  • Pink Floyd - Obscured By Clouds (0888751842410) виниловая пластинка - фото 2
  • Pink Floyd - Obscured By Clouds (0888751842410) виниловая пластинка - фото 3
  • Pink Floyd - Obscured By Clouds (0888751842410) виниловая пластинка - фото 4
  • Pink Floyd - Obscured By Clouds (0888751842410) виниловая пластинка - фото 5
  • Pink Floyd - Obscured By Clouds (0888751842410) виниловая пластинка - фото 6
  • Pink Floyd - Obscured By Clouds (0888751842410) виниловая пластинка - фото 7
  • Pink Floyd - Obscured By Clouds (0888751842410) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 030 руб. 
Начислим 148 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 718076
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Pink Floyd - Obscured By Clouds (0888751842410) виниловая пластинка
4 030 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Pink Floyd
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Pink Floyd
Barcode
[0888751842410]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Pink Floyd
Альбом (сингл)
OBSCURED BY CLOUDS
Жанр
Зарубежный классический рок
Трек-лист
Obscured By Clouds, When You're In, Burning Briges, The Gold It's In The…, Wot's… Uh The Deal, Mudmen, Childhood's End, Free Four, Stay, Absolutely Curtains
Версия издания
цветной винил
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Pink Floyd - Obscured By Clouds (0888751842410) виниловая пластинка

Obscured by Clouds — седьмой студийный альбом британской прогрессив-рок-группы Pink Floyd, выпущенный 3 июня 1972 года, саундтрек к французскому фильму «Долина» (фр. «La Vall?e») Барбе Шрёдера. Он же был режиссёром фильма «More», к которому Pink Floyd также записывали звуковую дорожку. Альбом не очень известен, но является одним из самых любимых у барабанщика группы Ника Мейсона. Дизайном обложки занималась студия «Hipgnosis» Сторма Торгесона, который неоднократно занимался оформлением обложек группы. На этот раз обложкой стал намеренно не сфокусированный кадр из фильма «Долина».



Теги товара: Pink Floyd, Цветной винил

Отзывы о товаре Pink Floyd - Obscured By Clouds (0888751842410) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Pink Floyd
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Pink Floyd
Barcode
[0888751842410]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Pink Floyd
Альбом (сингл)
OBSCURED BY CLOUDS
Жанр
Зарубежный классический рок
Трек-лист
Obscured By Clouds, When You're In, Burning Briges, The Gold It's In The…, Wot's… Uh The Deal, Mudmen, Childhood's End, Free Four, Stay, Absolutely Curtains
Развернуть
Версия издания
цветной винил
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Obscured by Clouds — седьмой студийный альбом британской прогрессив-рок-группы Pink Floyd, выпущенный 3 июня 1972 года, саундтрек к французскому фильму «Долина» (фр. «La Vall?e») Барбе Шрёдера. Он же был режиссёром фильма «More», к которому Pink Floyd также записывали звуковую дорожку. Альбом не очень известен, но является одним из самых любимых у барабанщика группы Ника Мейсона. Дизайном обложки занималась студия «Hipgnosis» Сторма Торгесона, который неоднократно занимался оформлением обложек группы. На этот раз обложкой стал намеренно не сфокусированный кадр из фильма «Долина».


Теги товара: Pink Floyd, Цветной винил
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Pink Floyd - Obscured By Clouds (0888751842410) виниловая пластинка - стоимость товара 4030 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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