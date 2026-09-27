Top.Mail.Ru
Nirvana - Madrid 1992 (Red) (0803341543102) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Nirvana - Madrid 1992 (Red) (0803341543102) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Nirvana - Madrid 1992 (Red) (0803341543102) виниловая пластинка - фото 1
Nirvana - Madrid 1992 (Red) (0803341543102) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Nirvana
Альбом (сингл)
Madrid 1992
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Nirvana - Madrid 1992 (Red) (0803341543102) виниловая пластинка - фото 1
  • Nirvana - Madrid 1992 (Red) (0803341543102) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 020 руб. 
Начислим 164 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 718069
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Nirvana - Madrid 1992 (Red) (0803341543102) виниловая пластинка
5 020 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Parachute
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Parachute
Barcode
[0803341543102]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Nirvana
Альбом (сингл)
Madrid 1992
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
The Money Will Roll Right In, Breed, Sliver, Drain You, In Bloom, About A Girl, School, Lithium, Aneurysm, Stay Away, Pennyroyal Tea, Son Of A Gun, Molly’s Lips, Something In The Way, On A Plain, Been A Son, Blew, Stain, Come As You Are, Smells Like Teen Spirits, Territorial Pissing
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Nirvana - Madrid 1992 (Red) (0803341543102) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: The Money Will Roll Right In, Breed, Sliver, Drain You, In Bloom, About A Girl, School, Lithium, Aneurysm, Stay Away, Pennyroyal Tea, Son Of A Gun, Molly’s Lips, Something In The Way, On A Plain, Been A Son, Blew, Stain, Come As You Are, Smells Like Teen Spirits, Territorial Pissing



Теги товара: Цветной винил

Отзывы о товаре Nirvana - Madrid 1992 (Red) (0803341543102) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Parachute
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Parachute
Barcode
[0803341543102]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Nirvana
Альбом (сингл)
Madrid 1992
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
The Money Will Roll Right In, Breed, Sliver, Drain You, In Bloom, About A Girl, School, Lithium, Aneurysm, Stay Away, Pennyroyal Tea, Son Of A Gun, Molly’s Lips, Something In The Way, On A Plain, Been A Son, Blew, Stain, Come As You Are, Smells Like Teen Spirits, Territorial Pissing
Развернуть
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: The Money Will Roll Right In, Breed, Sliver, Drain You, In Bloom, About A Girl, School, Lithium, Aneurysm, Stay Away, Pennyroyal Tea, Son Of A Gun, Molly’s Lips, Something In The Way, On A Plain, Been A Son, Blew, Stain, Come As You Are, Smells Like Teen Spirits, Territorial Pissing


Теги товара: Цветной винил
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Nirvana - Madrid 1992 (Red) (0803341543102) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 5020 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...