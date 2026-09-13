Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: 1985, Thrasher's Abattoir, Cadaver Pouch Conveyor System, A Congealed Clot Of Blood, The Master Butcher's Apron, Noncompliance To ASTM F899-12 Standard, The Granulating Dark Satanic Mills, Unfit For Human Consumption, 316L Grade Surgical Steel, Captive Bolt Pistol, Mount Of Execution, A Wraith In The Apparatus, Intensive Battery Brooding, Zochrot, Livestock Marketplace, 1985 (Reprise)

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: 1985, Thrasher's Abattoir, Cadaver Pouch Conveyor System, A Congealed Clot Of Blood, The Master Butcher's Apron, Noncompliance To ASTM F899-12 Standard, The Granulating Dark Satanic Mills, Unfit For Human Consumption, 316L Grade Surgical Steel, Captive Bolt Pistol, Mount Of Execution, A Wraith In The Apparatus, Intensive Battery Brooding, Zochrot, Livestock Marketplace, 1985 (Reprise)

Carcass - Surgical Steel (0727361364212) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме на данной странице.