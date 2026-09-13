Accept - Rise Of Chaos (Yellow) (0727361412029) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Accept
Альбом (сингл)
Rise Of Chaos
Жанр
Зарубежный метал
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 910 руб.
В наличии
Код товара: 718041
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Характеристики
Бренд
Nuclear Blast
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Nuclear Blast
Barcode
[0727361412029]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Accept
Альбом (сингл)
Rise Of Chaos
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Die By the Sword, Hole in the Head, The Rise of Chaos, Koolaid, No Regrets, Analog Man, What's Done Is Done, Worlds Colliding, Carry the Weight, Race to Extinction
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Accept - Rise Of Chaos (Yellow) (0727361412029) виниловая пластинка
The Rise of Chaos — пятнадцатый студийный альбом немецкой хэви-метал группы Accept выпущенный 4 августа 2017 года Издание на цветном виниле в гейтфолде Это первый альбом Accept с гитаристом Уве Лулисом и барабанщиком Кристофером Уильямсом, которые заменили Германа Франка и Стефана Шварцманна соответственно. Это также их последний студийный альбом с басистом Петером Балтесом, который покинул Accept в ноябре 2018 года. Альбом был удостоен премии Metal Storm Award 2017 в номинации «Best Heavy Metal/Melodic Album». Он также был номинирован на премию German Metal Hammer Award в номинации «Лучший альбом» в 2018 году, но проиграл альбому Powerwolf "The Sacrament of Sin".
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
Nuclear Blast
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Nuclear Blast
Barcode
[0727361412029]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Accept
Альбом (сингл)
Rise Of Chaos
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Die By the Sword, Hole in the Head, The Rise of Chaos, Koolaid, No Regrets, Analog Man, What's Done Is Done, Worlds Colliding, Carry the Weight, Race to Extinction
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Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
The Rise of Chaos — пятнадцатый студийный альбом немецкой хэви-метал группы Accept выпущенный 4 августа 2017 года Издание на цветном виниле в гейтфолде Это первый альбом Accept с гитаристом Уве Лулисом и барабанщиком Кристофером Уильямсом, которые заменили Германа Франка и Стефана Шварцманна соответственно. Это также их последний студийный альбом с басистом Петером Балтесом, который покинул Accept в ноябре 2018 года. Альбом был удостоен премии Metal Storm Award 2017 в номинации «Best Heavy Metal/Melodic Album». Он также был номинирован на премию German Metal Hammer Award в номинации «Лучший альбом» в 2018 году, но проиграл альбому Powerwolf "The Sacrament of Sin".
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Accept - Rise Of Chaos (Yellow) (0727361412029) виниловая пластинка - по цене 3910 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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