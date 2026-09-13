Julee Cruise - Floating Into The Night (8718469537884) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Julee Cruise
Альбом (сингл)
Floating Into The Night
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 720 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 718013
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Характеристики
Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8718469537884]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Julee Cruise
Альбом (сингл)
Floating Into The Night
Жанр
Jazz
Трек-лист
Floating, Falling, I Remember, Rockin' Back InHeart, Mysteries Of Love, Into The Night, I Float Alone, The Nightingale, The Swan, The World Spins
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Julee Cruise - Floating Into The Night (8718469537884) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Floating, Falling, I Remember, Rockin' Back InHeart, Mysteries Of Love, Into The Night, I Float Alone, The Nightingale, The Swan, The World Spins
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8718469537884]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Julee Cruise
Альбом (сингл)
Floating Into The Night
Жанр
Jazz
Трек-лист
Floating, Falling, I Remember, Rockin' Back InHeart, Mysteries Of Love, Into The Night, I Float Alone, The Nightingale, The Swan, The World Spins
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Floating, Falling, I Remember, Rockin' Back InHeart, Mysteries Of Love, Into The Night, I Float Alone, The Nightingale, The Swan, The World Spins
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Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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