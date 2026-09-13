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Смартфон Tecno Pova 7 5G 8/128Gb Silver купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Смартфон Tecno Pova 7 5G 8/128Gb Silver

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Смартфон Tecno Pova 7 5G 8/128Gb Silver - фото 1
Смартфон Tecno Pova 7 5G 8/128Gb Silver - фото 2
Смартфон Tecno Pova 7 5G 8/128Gb Silver - фото 3
Смартфон Tecno Pova 7 5G 8/128Gb Silver - фото 4
Смартфон Tecno Pova 7 5G 8/128Gb Silver - фото 5
Смартфон Tecno Pova 7 5G 8/128Gb Silver - фото 6
Смартфон Tecno Pova 7 5G 8/128Gb Silver - фото 7
Смартфон Tecno Pova 7 5G 8/128Gb Silver - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смартфон
Линейка
Tecno Pova 7
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
6.78
Разрешение экрана
2460x1080
Процессор
MediaTek Dimensity 7300 Ultimate
Оперативная память
8
Встроенная память
128
Количество SIM-карт
2
  • Смартфон Tecno Pova 7 5G 8/128Gb Silver - фото 1
  • Смартфон Tecno Pova 7 5G 8/128Gb Silver - фото 2
  • Смартфон Tecno Pova 7 5G 8/128Gb Silver - фото 3
  • Смартфон Tecno Pova 7 5G 8/128Gb Silver - фото 4
  • Смартфон Tecno Pova 7 5G 8/128Gb Silver - фото 5
  • Смартфон Tecno Pova 7 5G 8/128Gb Silver - фото 6
  • Смартфон Tecno Pova 7 5G 8/128Gb Silver - фото 7
  • Смартфон Tecno Pova 7 5G 8/128Gb Silver - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-35%
15 070 руб.  23 190 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 717925
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Характеристики

Бренд
TECNO
Тип товара
Смартфон
Комплектация
Смартфон, адаптер питания, кабель, пленка для экрана, документация
Линейка
Tecno Pova 7
Цвет
серебристый
Материал корпуса
пластик
Класс защиты
IP64
Диагональ экрана, дюйм
6.78
Разрешение экрана
2460x1080
Частота обновления, Гц
144
Процессор
MediaTek Dimensity 7300 Ultimate
Частота процессора, МГц
2500
Количество ядер
8
Операционная система
Android
Оперативная память
8
Встроенная память
128
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
nano-SIM
Поддержка 4G LTE
Да
Фронтальная камера, МП
13
Камера, МП
50 Мп
Количество основных (тыловых) камер
1
Wi-Fi
802.11 ax
Bluetooth
5.4
Поддержка NFC
да
Система навигации
GPS, ГЛОНАСС, Galileo, BeiDou
Аккумулятор
Li-Pol
Время работы в режиме ожидания
825
Сканер отпечатка пальца
да
Гарантия
12
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х8х4
Вес, г.
300

Описание товара Смартфон Tecno Pova 7 5G 8/128Gb Silver

Смартфон TECNO представляет собой современное и функциональное устройство, которое сочетает в себе инновационные технологии и стильный дизайн. Бренд TECNO известен своим качеством и надежностью, что подтверждается 12-месячной гарантией. Данный смартфон оснащен Bluetooth 5.4 и поддерживает новейший стандарт Wi-Fi 802.11 ax, обеспечивая высокую скорость передачи данных и стабильное подключение. Среди прочих преимуществ устройства — поддержка различных навигационных систем, включая BeiDou, Galileo, ГЛОНАСС, QZSS и GPS, что позволяет оставаться на связи в любой точке мира. Вес смартфона составляет всего 206 грамм, что делает его удобным и легким в использовании. Устройство обладает прочным пластиковым корпусом с классом защиты IP64, обеспечивающим устойчивость к попаданию пыли и брызгам воды. Одной из ключевых характеристик является емкий аккумулятор на 6000 мАч, позволяющий смартфону работать в режиме ожидания до 825 часов. Это делает его идеальным спутником для длительных путешествий и активного использования на протяжении всего дня. Смартфон оснащен 8-ядерным процессором, который обеспечивает высокую производительность и эффективную многозадачность. Объем оперативной памяти составляет 8 ГБ, а встроенной — 128 ГБ, что дает возможность хранить множество приложений, фотографий и видеофайлов. Большой экран диагональю 6,78 дюйма предоставляет отличное качество изображения и делает просмотр мультимедиа и работу с приложениями более комфортной. Возможность использования двух SIM-карт позволяет эффективно управлять личной и рабочей связью, а также экономить на мобильном интернете и звонках в поездках. Смартфон TECNO — это надежность, функциональность и стиль для активных пользователей, ценящих качество и инновации.

Отзывы о товаре Смартфон Tecno Pova 7 5G 8/128Gb Silver




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Характеристики
Бренд
TECNO
Тип товара
Смартфон
Комплектация
Смартфон, адаптер питания, кабель, пленка для экрана, документация
Линейка
Tecno Pova 7
Цвет
серебристый
Материал корпуса
пластик
Класс защиты
IP64
Диагональ экрана, дюйм
6.78
Разрешение экрана
2460x1080
Частота обновления, Гц
144
Процессор
MediaTek Dimensity 7300 Ultimate
Частота процессора, МГц
2500
Развернуть
Количество ядер
8
Операционная система
Android
Оперативная память
8
Встроенная память
128
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
nano-SIM
Поддержка 4G LTE
Да
Фронтальная камера, МП
13
Камера, МП
50 Мп
Количество основных (тыловых) камер
1
Wi-Fi
802.11 ax
Bluetooth
5.4
Поддержка NFC
да
Система навигации
GPS, ГЛОНАСС, Galileo, BeiDou
Аккумулятор
Li-Pol
Время работы в режиме ожидания
825
Сканер отпечатка пальца
да
Гарантия
12
Страна производитель
Китай
Описание
Смартфон TECNO представляет собой современное и функциональное устройство, которое сочетает в себе инновационные технологии и стильный дизайн. Бренд TECNO известен своим качеством и надежностью, что подтверждается 12-месячной гарантией. Данный смартфон оснащен Bluetooth 5.4 и поддерживает новейший стандарт Wi-Fi 802.11 ax, обеспечивая высокую скорость передачи данных и стабильное подключение. Среди прочих преимуществ устройства — поддержка различных навигационных систем, включая BeiDou, Galileo, ГЛОНАСС, QZSS и GPS, что позволяет оставаться на связи в любой точке мира. Вес смартфона составляет всего 206 грамм, что делает его удобным и легким в использовании. Устройство обладает прочным пластиковым корпусом с классом защиты IP64, обеспечивающим устойчивость к попаданию пыли и брызгам воды. Одной из ключевых характеристик является емкий аккумулятор на 6000 мАч, позволяющий смартфону работать в режиме ожидания до 825 часов. Это делает его идеальным спутником для длительных путешествий и активного использования на протяжении всего дня. Смартфон оснащен 8-ядерным процессором, который обеспечивает высокую производительность и эффективную многозадачность. Объем оперативной памяти составляет 8 ГБ, а встроенной — 128 ГБ, что дает возможность хранить множество приложений, фотографий и видеофайлов. Большой экран диагональю 6,78 дюйма предоставляет отличное качество изображения и делает просмотр мультимедиа и работу с приложениями более комфортной. Возможность использования двух SIM-карт позволяет эффективно управлять личной и рабочей связью, а также экономить на мобильном интернете и звонках в поездках. Смартфон TECNO — это надежность, функциональность и стиль для активных пользователей, ценящих качество и инновации.
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Отзывы


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