Смартфон Tecno Pova 7 5G 8/128Gb Silver
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Смартфон Tecno Pova 7 5G 8/128Gb Silver
Смартфон TECNO представляет собой современное и функциональное устройство, которое сочетает в себе инновационные технологии и стильный дизайн. Бренд TECNO известен своим качеством и надежностью, что подтверждается 12-месячной гарантией. Данный смартфон оснащен Bluetooth 5.4 и поддерживает новейший стандарт Wi-Fi 802.11 ax, обеспечивая высокую скорость передачи данных и стабильное подключение. Среди прочих преимуществ устройства — поддержка различных навигационных систем, включая BeiDou, Galileo, ГЛОНАСС, QZSS и GPS, что позволяет оставаться на связи в любой точке мира. Вес смартфона составляет всего 206 грамм, что делает его удобным и легким в использовании. Устройство обладает прочным пластиковым корпусом с классом защиты IP64, обеспечивающим устойчивость к попаданию пыли и брызгам воды. Одной из ключевых характеристик является емкий аккумулятор на 6000 мАч, позволяющий смартфону работать в режиме ожидания до 825 часов. Это делает его идеальным спутником для длительных путешествий и активного использования на протяжении всего дня. Смартфон оснащен 8-ядерным процессором, который обеспечивает высокую производительность и эффективную многозадачность. Объем оперативной памяти составляет 8 ГБ, а встроенной — 128 ГБ, что дает возможность хранить множество приложений, фотографий и видеофайлов. Большой экран диагональю 6,78 дюйма предоставляет отличное качество изображения и делает просмотр мультимедиа и работу с приложениями более комфортной. Возможность использования двух SIM-карт позволяет эффективно управлять личной и рабочей связью, а также экономить на мобильном интернете и звонках в поездках. Смартфон TECNO — это надежность, функциональность и стиль для активных пользователей, ценящих качество и инновации.
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные очки, Умные часы, Чехлы для телефонов, Apple, Samsung, Tecno, Honor, Huawei, Infinix, Realme, Белый, Зеленый, Оранжевый, Фиолетовый
Теги товара: 128 GB, Серебристый, 8 GB, С NFC, С GPS, Две SIM-карты, Для пожилых людей, для школьника, для первоклассника, С NFC, Две SIM-карты
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 14 600 руб.3650 руб. в СплитNOVA Y74 8+256GB BLUE
-
В наличииЦена 18 000 руб. 26 690 руб.4500 руб. в СплитСмартфон Infinix GT 30 8/256Gb White
-
В наличииЦена 18 000 руб. 26 690 руб.4500 руб. в СплитСмартфон Infinix GT 30 8/256Gb Графит
-
В наличииЦена 18 000 руб. 26 690 руб.4500 руб. в СплитСмартфон Infinix GT 30 8/256Gb Green
-
В наличииЦена 19 910 руб.4978 руб. в СплитСмартфон Honor X8d 8/128Gb (5109CCTW) Gray
-
В наличииЦена 19 910 руб.4978 руб. в СплитСмартфон HONOR X7e 6/256GB Midnight Black 5109CHYV
-
В наличииЦена 26 630 руб.6658 руб. в СплитNova 15 Max Black
-
В наличииЦена 26 630 руб.6658 руб. в СплитNova 15 Max Cyan
-
В наличииЦена 26 630 руб.6658 руб. в СплитNova 15 Max Gold
-
В наличииЦена 27 020 руб.6755 руб. в СплитСмартфон Honor X9d 8/256Gb (5109BYKS) Gold
-
В наличииЦена 27 810 руб.6953 руб. в СплитМобильный телефон HONOR 600 Lite 8/256GB 5109CEJS GOLD HONOR
-
В наличииЦена 27 810 руб.6953 руб. в СплитМобильный телефон HONOR 600 Lite 8/256GB 5109CEJR GREY HONOR
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные очки, Умные часы, Чехлы для телефонов, Apple, Samsung, Tecno, Honor, Huawei, Infinix, Realme, Белый, Зеленый, Оранжевый, Фиолетовый
Теги товара: 128 GB, Серебристый, 8 GB, С NFC, С GPS, Две SIM-карты, Для пожилых людей, для школьника, для первоклассника, С NFC, Две SIM-карты
Отзывы о товаре Смартфон Tecno Pova 7 5G 8/128Gb Silver