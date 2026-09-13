Видеокарта Palit RTX5050 DUAL OC 8GB GDDR6 (NE65050S19P1-GB2070D)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Видеокарта Palit RTX5050 DUAL OC 8GB GDDR6 (NE65050S19P1-GB2070D)
Тензорные ядра пятого поколения Максимальная производительность ИИ с FP4 и DLSS 4 Новые потоковые мультипроцессоры Оптимизировано для нейронных шейдеров Ядра трассировки лучей четвертого поколения Создан для мегагеометрии Цвет RGB-светодиодов можно менять в зависимости от температуры видеокарты. Температуру легко определить по цвету внешнего вида видеокарты. Геймеры могут выбрать один из 16,8 миллионов цветов в соответствии со своим стилем и предпочтениями. Вентиляторы отключаются при выполнении лёгких задач, обеспечивая бесшумную работу. Они активируются только при необходимости. Условия активации: температура графического процессора достигает ~60°C или тепловая мощность превышает ~150 Вт. Условия деактивации: температура графического процессора опускается ниже ~50°C, памяти — ниже ~80°C, а тепловая мощность — ниже ~60 Вт. Новая версия ThunderMaster от Palit значительно обновилась по сравнению с предыдущей. Интерфейс стал более удобным, а настройки персонализированы. ThunderMaster позволяет управлять видеокартой, начиная от разгона и скорости вращения вентилятора и заканчивая светодиодной индикацией. С помощью утилиты ThunderMaster можно также отслеживать состояние графического процессора.
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Теги товара: NVIDIA GeForce
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Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, RTX 3050, Для игр в 2K, Для игр в 4K, Для игр в Full HD, Офисные для двух мониторов, Топовые, Бесшумные, Компактные, Белые, AMD Radeon RX, RTX 5070 Ti
Теги товара: NVIDIA GeForce
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