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Видеокарта Palit RTX5050 DUAL OC 8GB GDDR6 (NE65050S19P1-GB2070D) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Видеокарта Palit RTX5050 DUAL OC 8GB GDDR6 (NE65050S19P1-GB2070D)

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Видеокарта Palit RTX5050 DUAL OC 8GB GDDR6 (NE65050S19P1-GB2070D) - фото 1
Видеокарта Palit RTX5050 DUAL OC 8GB GDDR6 (NE65050S19P1-GB2070D) - фото 2
Видеокарта Palit RTX5050 DUAL OC 8GB GDDR6 (NE65050S19P1-GB2070D) - фото 3
Видеокарта Palit RTX5050 DUAL OC 8GB GDDR6 (NE65050S19P1-GB2070D) - фото 4
Видеокарта Palit RTX5050 DUAL OC 8GB GDDR6 (NE65050S19P1-GB2070D) - фото 5
Видеокарта Palit RTX5050 DUAL OC 8GB GDDR6 (NE65050S19P1-GB2070D) - фото 6
Видеокарта Palit RTX5050 DUAL OC 8GB GDDR6 (NE65050S19P1-GB2070D) - фото 7
Видеокарта Palit RTX5050 DUAL OC 8GB GDDR6 (NE65050S19P1-GB2070D) - фото 8
Видеокарта Palit RTX5050 DUAL OC 8GB GDDR6 (NE65050S19P1-GB2070D) - фото 9
Видеокарта Palit RTX5050 DUAL OC 8GB GDDR6 (NE65050S19P1-GB2070D) - фото 10
Видеокарта Palit RTX5050 DUAL OC 8GB GDDR6 (NE65050S19P1-GB2070D) - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Видеокарта
Графический процессор
GeForce RTX 5050
Объем видеопамяти
8 Гб
Тип видеопамяти
GDDR6
Частота графического процессора
2317
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Разрядность шины памяти
128 bit
Длина видеокарты (PCB), мм
262.1
  • Видеокарта Palit RTX5050 DUAL OC 8GB GDDR6 (NE65050S19P1-GB2070D) - фото 1
  • Видеокарта Palit RTX5050 DUAL OC 8GB GDDR6 (NE65050S19P1-GB2070D) - фото 2
  • Видеокарта Palit RTX5050 DUAL OC 8GB GDDR6 (NE65050S19P1-GB2070D) - фото 3
  • Видеокарта Palit RTX5050 DUAL OC 8GB GDDR6 (NE65050S19P1-GB2070D) - фото 4
  • Видеокарта Palit RTX5050 DUAL OC 8GB GDDR6 (NE65050S19P1-GB2070D) - фото 5
  • Видеокарта Palit RTX5050 DUAL OC 8GB GDDR6 (NE65050S19P1-GB2070D) - фото 6
  • Видеокарта Palit RTX5050 DUAL OC 8GB GDDR6 (NE65050S19P1-GB2070D) - фото 7
  • Видеокарта Palit RTX5050 DUAL OC 8GB GDDR6 (NE65050S19P1-GB2070D) - фото 8
  • Видеокарта Palit RTX5050 DUAL OC 8GB GDDR6 (NE65050S19P1-GB2070D) - фото 9
  • Видеокарта Palit RTX5050 DUAL OC 8GB GDDR6 (NE65050S19P1-GB2070D) - фото 10
  • Видеокарта Palit RTX5050 DUAL OC 8GB GDDR6 (NE65050S19P1-GB2070D) - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
27 310 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 717839
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Характеристики

Бренд
Palit
Тип товара
Видеокарта
Производитель графического чипа
NVIDIA
Графический процессор
GeForce RTX 5050
Количество поддерживаемых мониторов
4
Объем видеопамяти
8 Гб
Тип видеопамяти
GDDR6
Частота графического процессора
2317
Частота видеопамяти
20000
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Техпроцесс
5
Разрядность шины памяти
128 bit
Разъемы
HDMI, DisplayPort
Длина видеокарты (PCB), мм
262.1
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
34х22х7
Вес, кг.
1.1

Описание товара Видеокарта Palit RTX5050 DUAL OC 8GB GDDR6 (NE65050S19P1-GB2070D)

Тензорные ядра пятого поколения Максимальная производительность ИИ с FP4 и DLSS 4 Новые потоковые мультипроцессоры Оптимизировано для нейронных шейдеров Ядра трассировки лучей четвертого поколения Создан для мегагеометрии Цвет RGB-светодиодов можно менять в зависимости от температуры видеокарты. Температуру легко определить по цвету внешнего вида видеокарты. Геймеры могут выбрать один из 16,8 миллионов цветов в соответствии со своим стилем и предпочтениями. Вентиляторы отключаются при выполнении лёгких задач, обеспечивая бесшумную работу. Они активируются только при необходимости. Условия активации: температура графического процессора достигает ~60°C или тепловая мощность превышает ~150 Вт. Условия деактивации: температура графического процессора опускается ниже ~50°C, памяти — ниже ~80°C, а тепловая мощность — ниже ~60 Вт. Новая версия ThunderMaster от Palit значительно обновилась по сравнению с предыдущей. Интерфейс стал более удобным, а настройки персонализированы. ThunderMaster позволяет управлять видеокартой, начиная от разгона и скорости вращения вентилятора и заканчивая светодиодной индикацией. С помощью утилиты ThunderMaster можно также отслеживать состояние графического процессора.



Теги товара: NVIDIA GeForce

Отзывы о товаре Видеокарта Palit RTX5050 DUAL OC 8GB GDDR6 (NE65050S19P1-GB2070D)




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Характеристики
Бренд
Palit
Тип товара
Видеокарта
Производитель графического чипа
NVIDIA
Графический процессор
GeForce RTX 5050
Количество поддерживаемых мониторов
4
Объем видеопамяти
8 Гб
Тип видеопамяти
GDDR6
Частота графического процессора
2317
Частота видеопамяти
20000
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Техпроцесс
5
Развернуть
Разрядность шины памяти
128 bit
Разъемы
HDMI, DisplayPort
Длина видеокарты (PCB), мм
262.1
Страна производитель
Китай
Описание
Тензорные ядра пятого поколения Максимальная производительность ИИ с FP4 и DLSS 4 Новые потоковые мультипроцессоры Оптимизировано для нейронных шейдеров Ядра трассировки лучей четвертого поколения Создан для мегагеометрии Цвет RGB-светодиодов можно менять в зависимости от температуры видеокарты. Температуру легко определить по цвету внешнего вида видеокарты. Геймеры могут выбрать один из 16,8 миллионов цветов в соответствии со своим стилем и предпочтениями. Вентиляторы отключаются при выполнении лёгких задач, обеспечивая бесшумную работу. Они активируются только при необходимости. Условия активации: температура графического процессора достигает ~60°C или тепловая мощность превышает ~150 Вт. Условия деактивации: температура графического процессора опускается ниже ~50°C, памяти — ниже ~80°C, а тепловая мощность — ниже ~60 Вт. Новая версия ThunderMaster от Palit значительно обновилась по сравнению с предыдущей. Интерфейс стал более удобным, а настройки персонализированы. ThunderMaster позволяет управлять видеокартой, начиная от разгона и скорости вращения вентилятора и заканчивая светодиодной индикацией. С помощью утилиты ThunderMaster можно также отслеживать состояние графического процессора.


Теги товара: NVIDIA GeForce
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Видеокарта Palit RTX5050 DUAL OC 8GB GDDR6 (NE65050S19P1-GB2070D) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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