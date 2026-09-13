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Видеокарта Zotac RTX5050 TWIN EDGE OC 8GB GDDR6 (ZT-B50500H-10M) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Видеокарта Zotac RTX5050 TWIN EDGE OC 8GB GDDR6 (ZT-B50500H-10M)

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Видеокарта Zotac RTX5050 TWIN EDGE OC 8GB GDDR6 (ZT-B50500H-10M) - фото 1
Видеокарта Zotac RTX5050 TWIN EDGE OC 8GB GDDR6 (ZT-B50500H-10M) - фото 2
Видеокарта Zotac RTX5050 TWIN EDGE OC 8GB GDDR6 (ZT-B50500H-10M) - фото 3
Видеокарта Zotac RTX5050 TWIN EDGE OC 8GB GDDR6 (ZT-B50500H-10M) - фото 4
Видеокарта Zotac RTX5050 TWIN EDGE OC 8GB GDDR6 (ZT-B50500H-10M) - фото 5
Видеокарта Zotac RTX5050 TWIN EDGE OC 8GB GDDR6 (ZT-B50500H-10M) - фото 6
Видеокарта Zotac RTX5050 TWIN EDGE OC 8GB GDDR6 (ZT-B50500H-10M) - фото 7
Видеокарта Zotac RTX5050 TWIN EDGE OC 8GB GDDR6 (ZT-B50500H-10M) - фото 8
Видеокарта Zotac RTX5050 TWIN EDGE OC 8GB GDDR6 (ZT-B50500H-10M) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Графический процессор
GeForce RTX 5050
Объем видеопамяти
8 Гб
Тип видеопамяти
GDDR6
Частота графического процессора
2602
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Разрядность шины памяти
128 bit
Интерфейс
PCI-E 5.0
  • Видеокарта Zotac RTX5050 TWIN EDGE OC 8GB GDDR6 (ZT-B50500H-10M) - фото 1
  • Видеокарта Zotac RTX5050 TWIN EDGE OC 8GB GDDR6 (ZT-B50500H-10M) - фото 2
  • Видеокарта Zotac RTX5050 TWIN EDGE OC 8GB GDDR6 (ZT-B50500H-10M) - фото 3
  • Видеокарта Zotac RTX5050 TWIN EDGE OC 8GB GDDR6 (ZT-B50500H-10M) - фото 4
  • Видеокарта Zotac RTX5050 TWIN EDGE OC 8GB GDDR6 (ZT-B50500H-10M) - фото 5
  • Видеокарта Zotac RTX5050 TWIN EDGE OC 8GB GDDR6 (ZT-B50500H-10M) - фото 6
  • Видеокарта Zotac RTX5050 TWIN EDGE OC 8GB GDDR6 (ZT-B50500H-10M) - фото 7
  • Видеокарта Zotac RTX5050 TWIN EDGE OC 8GB GDDR6 (ZT-B50500H-10M) - фото 8
  • Видеокарта Zotac RTX5050 TWIN EDGE OC 8GB GDDR6 (ZT-B50500H-10M) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
27 460 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 717847
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Характеристики

Бренд
ZOTAC
Производитель графического чипа
NVIDIA
Графический процессор
GeForce RTX 5050
Количество поддерживаемых мониторов
4
Объем видеопамяти
8 Гб
Тип видеопамяти
GDDR6
Частота графического процессора
2602
Частота видеопамяти
20000
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Техпроцесс
5
Разрядность шины памяти
128 bit
Интерфейс
PCI-E 5.0
Разъемы
HDMI, DisplayPort
Длина видеокарты (PCB), мм
220.5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
58х44х25
Вес, кг.
1.12

Описание товара Видеокарта Zotac RTX5050 TWIN EDGE OC 8GB GDDR6 (ZT-B50500H-10M)

Видеокарта Zotac RTX5050 TWIN EDGE OC 8GB GDDR6 (ZT-B50500H-10M)



Теги товара: NVIDIA GeForce

Отзывы о товаре Видеокарта Zotac RTX5050 TWIN EDGE OC 8GB GDDR6 (ZT-B50500H-10M)




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
ZOTAC
Производитель графического чипа
NVIDIA
Графический процессор
GeForce RTX 5050
Количество поддерживаемых мониторов
4
Объем видеопамяти
8 Гб
Тип видеопамяти
GDDR6
Частота графического процессора
2602
Частота видеопамяти
20000
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Техпроцесс
5
Развернуть
Разрядность шины памяти
128 bit
Интерфейс
PCI-E 5.0
Разъемы
HDMI, DisplayPort
Длина видеокарты (PCB), мм
220.5
Страна производитель
Китай
Описание
Видеокарта Zotac RTX5050 TWIN EDGE OC 8GB GDDR6 (ZT-B50500H-10M)


Теги товара: NVIDIA GeForce
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Видеокарта Zotac RTX5050 TWIN EDGE OC 8GB GDDR6 (ZT-B50500H-10M) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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